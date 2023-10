Compartir Facebook

Desvelados los finalistas de la 10ª Edición de los Premios iokool PlayStation Talents

Los Premios iokool PlayStation® Talents, los prestigiosos galardones anuales de Sony Interactive Entertainment España (SIE España), desvelan hoy los finalistas de su décima edición. Un total de 25 proyectos candidatos de todo tipo de géneros pasan directamente a la final que se celebrará el próximo mes de diciembre.

A continuación, el listado de los finalistas:

Los galardones suman un total de 11 reconocimientos, entre los que se encuentra el Premio a Mejor Juego del Año, cuyo ganador recibirá 10.000€ para la financiación de su proyecto. A partir de ese momento, el estudio podrá optar, si lo desea, a formar parte de PlayStation® Talents, donde se le ofrecerá acceso a kits de desarrollo, asesoramiento de profesionales del sector en materias de producción, marketing, negocio y desarrollo, así como la ayuda para publicar el juego en todas las plataformas, con su correspondiente campaña de promoción en los medios propios de PlayStation® España.

Categorías de la 10ª edición de los Premios PlayStation® Talents:

Mejor Juego Del Año

Mejor Idea Original

Mejor Historia Original

Mejor Diseño De Juego

Juego Con El Mejor Arte

Mejor Banda Sonora Original

Mejor Juego Para La Prensa

Mejor Idea Para DualSense

Mejor Idea Para PlayStation® VR2

Mejor Juego de la Industria Española

Premio Especial Compromiso PlayStation®

Los premios se fallarán en diciembre en una gala especial para celebrar el décimo aniversario, que contará con iokool, el nuevo ecommerce para gamers enfocado en la venta de consolas, videojuegos, accesorios y productos gaming y GAME, empresa líder en retail de videojuegos en España, como patrocinadores principales. Además, la gala contará con la colaboración inestimable de siete de los centros universitarios, universidades de artes digitales y escuelas formativas más importantes de España, actores imprescindibles en la educación y el sector de los videojuegos entre los que se encuentran Trazos, escuela de artes digitales, UNIVERSAE Instituto Superior de FP, Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School, U-tad, The Core Entertainment Sciences School, Universidad Internacional de la Rioja y UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología.

Como novedad, este año se incluirá el Premio a Mejor Juego de la Industria Española, que premiará al mejor título indie del panorama local. El jurado contará con profesionales y personalidades reconocidas del sector de los videojuegos, el arte, la música y la comunicación.

PlayStation® Talents lleva más de 10 años apoyando la industria del videojuego español, dando la oportunidad tanto a jóvenes desarrolladores a publicar sus primeros juegos como a estudios indies consolidados a continuar publicando sus proyectos en el sector. Por él han pasado aclamados proyectos con los que pequeños estudios debutaron como Insomnis, Melbits World, A Tale of Paper o TAPE: Unveil the Memories y proyectos de estudios ya consolidados como Aeterna Noctis o Summer in Mara.

El programa ofrece apoyo en el desarrollo de videojuegos sin exclusividad de plataforma, así como en la promoción del videojuego en canales propios de PlayStation® y externos, y supone una ayuda de gran valor para los estudios indies que estén desarrollando videojuegos.

Para más información, consulta la nueva web de PlayStation Talents.

