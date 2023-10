Análisis EA Sports NHL 24: Una Revolución en el Hockey en tu PS5

Gráficos

Sonido

Jugabilidad

Duracción

Historia

NHL 24 ofrece una experiencia de hockey virtual fresca e innovadora, con mejoras significativas en la jugabilidad, personalización y control. Gráficos mejorados con su motor Frosbite y buena jugabilidad. La unica pega es el no doblaje al español. Aun así, para los amantes del hockey, esta entrega promete muchas horas de entretenimiento y emoción en la pista de hielo. 'NHL 24' está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One. ¿Estás listo para vivir el hockey como nunca antes?