El shooter de supervivencia The Front ya está disponible en acceso anticipado

Samar Studio también ha publicado la hoja de ruta de desarrollo para conocer sus próximas novedades y lanza sus servidores personalizados

The Front, el shooter de supervivencia de mundo abierto, desarrollado por Samar Studio, se lanza hoy en acceso anticipado a las 17:00 CEST. Durante la semana de lanzamiento, y hasta el 18 de octubre, The Front estará disponible en Steam y Epic Store por 15,60 € (20% de descuento sobre su precio oficial).

The Front es un shooter de supervivencia de mundo abierto en el que los jugadores asumen el papel de un soldado de la resistencia que ha sido enviado al pasado para detener el auge de un imperio tiránico. El juego combina actividades de exploración, supervivencia, recolección de recursos, construcción sandbox, sistemas defensivos tipo “tower defense”, sistemas hidráulicos y eléctricos coherentes, agricultura, vehículos y otros elementos, creando una experiencia de juego totalmente nueva e inmersiva.

Echa un vistazo al tráiler de lanzamiento de The Front:

Servidores oficiales y personalizados

Los servidores oficiales se activarán hoy a las 17:00 CEST, con el lanzamiento del juego. Los servidores oficiales están distribuidos entre Europa, Norteamérica y Asia, y están disponibles tanto para JcJ como para JcE. Los datos de los servidores oficiales JcJ se borrarán cada 45 días.

The Front ofrece los modos online tanto para un jugador como multijugador. El título cuenta con una herramienta de configuración de parámetros externa y dentro del juego, fácil de usar, que permite a los jugadores configurar servidores personalizados en sus propios PC. También pueden alquilar servidores de determinados proveedores. Los servidores personalizados de The Front dan a los jugadores el poder de elegir el nombre, tipo y parámetros individuales de su propio servidor, permitiéndoles jugar solos o disfrutar del juego con sus amigos.

Los planes de desarrollo futuros incluyen soporte para mods y nuevas mecánicas de juego

Samar Studio también ha anunciado un plan de desarrollo en tres fases que se desarrollará en 2024. Entre los nuevos contenidos se incluirán nuevas características y mecánicas de juego, estructuras, vehículos, equipo, PNJs y mucho más. Además, el estudio ha anunciado que en el futuro se entrenarán contenidos tan importantes como la compatibilidad con Steam Workshop, compatibilidad con herramientas de modding, un nuevo modo de batalla, nuevos mapas y bases itinerantes.

Mercado de la comunidad de Steam y eventos para creadores de contenido

Tras su lanzamiento en acceso anticipado, The Front lanzará cajas con objetos que los jugadores conseguirán tras pasar cierto tiempo jugando. Al abrir estas cajas a través del menú principal del juego, recibirán nuevos aspectos de objetos que se aparecerán en su inventario de Steam y que podrán intercambiar o vender en el Mercado de la Comunidad de Steam.

Desde el 11 de octubre hasta el 11 de noviembre, los creadores de contenido verificados de The Front en YouTube y TikTok podrán participar en un evento donde podrán ganar tarjetas regalo de Steam por alcanzar determinados objetivos. Una vez concluido el evento, los creadores de contenido que reciban más Me gusta en el servidor oficial de Discord de The Front ganarán premios adicionales. Los miembros de Discord que reaccionen al contenido publicado también podrán recibir tarjetas regalo de Steam.

