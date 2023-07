ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON Trailer de jugabilidad

EL NUEVO TRÁILER CON GAMEPLAY DE ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON DESTACA LA ACCIÓN RÁPIDA Y OMNIDIRECCIONAL

Bandai Namco Europe y FromSoftware, Inc. (ELDEN RING™, DARK SOULS™) revelan un nuevo tráiler extendido de la jugabilidad de ARMORED CORE™ VI FIRES OF RUBICON™. Narrado por los desarrolladores, el vídeo ofrece un vistazo más profundo de la intensa acción del juego, los extensos niveles y las desafiantes secuencias de batalla.

Como muestra el vídeo, tener éxito en las misiones de ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON será fruto de varias vertientes, como la de experimentar con construcciones de mechas altamente personalizables, una característica distintiva de la serie. También será clave aprender las estrategias y técnicas adecuadas, como desestabilizar a los enemigos con las armas correctas, combinar ataques a distancia y cuerpo a cuerpo y aprovechar cada ventaja en la batalla.

No te pierdas el nuevo tráiler de avance de la jugabilidad aquí:

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, el último juego de acción de alta intensidad desarrollado por FromSoftware y Bandai Namco Entertainment Inc., promete una acción rápida con batallas omnidireccionales intensas, personalización profunda y emocionantes combates contra jefes.

ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON está programado para su lanzamiento el 25 de agosto en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam, y ya está disponible para reserva. Para obtener más información sobre ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON y otros títulos de Bandai Namco Europe, visita: https://es.bandainamcoent.eu/

