Sonic Origins Plus ya a la venta – Tráiler de lanzamiento

Disfruta de la colección definitiva de juegos clásicos de Sonic The Hedgehog™ en una edición física Premium y una edición digital desde ya.

¡Más acción con Sonic the Hedgehog! Hoy, SEGA® ha lanzado Sonic Origins Plus, el paquete completo que amplia Sonic Origins, la colección digital de juegos de Sonic remasterizada para la generación actual de plataformas.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento Sonic Origins Plus

Sonic Origins Plus añade un montón de contenido nuevo, como 12 títulos de Sonic para Game Gear, y, por primera vez, Amy Rose como personaje jugable en Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™ y Sonic CD™. Origins Plus también llega con más contenido de vuestro equidna rojo favorito al añadir la posibilidad de jugar como Knuckles en Sonic CD con nuevos caminos diseñados para sus habilidades. Los juegos de Game Gear se pueden jugar en el museo e incluyen:

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine™

Sonic Blast™

Sonic Chaos™

Sonic Drift™

Sonic Drift Racing

Sonic Labyrinth™

Sonic Spinball™

Sonic The Hedgehog (8 bits)

Sonic The Hedgehog 2 (8 bits)

Sonic Triple Trouble™

Tails Adventure™

Tails’ Skypatrol™

Sonic Origins Plus también incluye todo el contenido adicional lanzado anteriormente con Sonic Origins, incluidos el paquete Classic Music y el paquete Premium Fun. ¡Con más contenido que nunca, y una nueva versión física, Sonic Origins Plus es la forma definitiva de jugar a estos 16 juegos clásicos de Sonic reunidos en una colección épica!

Ya está disponible tanto la versión física como la digital de Sonic Origins Plus por 39,99 $ en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series S/X, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch™ y PC a través de Steam y la Epic Game Store. Además, los jugadores que ya tengan Sonic Origins podrán comprar el paquete de expansión Plus por 9,99 $.

A continuación te ofrecemos información sobre los precios y los paquetes de juego disponibles para Sonic Origins Plus.

Sonic Origins Plus – Edición física premium

Juego principal de Sonic Origins

Paquete de expansión Plus

Libro de ilustraciones de 20 páginas

Una portada reversible que rinde homenaje a la era clásica de Sonic de la década de 1990

Sonic Origins Plus – Edición digital

Juego principal de Sonic Origins

Paquete de expansión Plus

Sonic Origins Plus – Paquete de expansión Plus

Actualización digital a Sonic Origins Plus para los que ya tengan Sonic Origins

Características principales:

Un clásico redefinido ¡Disfruta de 4 juegos clásicos de Sonic remasterizados: Sonic The Hedgehog , Sonic 2 , Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD en alta definición con gráficos remasterizados y nuevas animaciones y mejoras para las nuevas generaciones!

Modos Clásico y Aniversario Juega en las numerosas zonas del modo Clásico con la resolución clásica del juego y un número limitado de vidas o en el nuevo modo Aniversario con vidas infinitas y una resolución mejorada en HD en pantalla ancha.

Nuevos desbloqueables Completa misiones y desbloquea el modo Espejo, nuevas fases, desafíos, contenido exclusivo, un reproductor musical, cortos de animación, fases especiales y mucho más.

Edición física Premium para coleccionistas Consigue un libro de ilustraciones de 20 páginas con ilustraciones clásicas y una portada reversible que rinde homenaje a la era clásica de Sonic de la década de 1990.

Juegos de Game Gear ¡Juega 12 títulos clásicos de Sonic para Game Gear! Se incluyen éxitos como Sonic Drift 2, Sonic Spinball y Tails Adventure.

Nuevos personajes jugables ¡Juega con Sonic, Tails, Knuckles y, por primera vez, con Amy Rose en Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD!

Paquete completo Sonic Origins Plus incluye el paquete Classic Music y el paquete Premium Fun con misiones Extremas, un modo Espejo, formatos de pantalla adicionales, nuevas animaciones de personajes en los menús, música adicional de otros títulos de Sonic ¡y mucho más!



Sonic Origins Plus ya disponible en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch™ y PC.

Juega a los clásicos títulos de la saga como nunca antes en Sonic Origins Plus

¡Prepárate para gozar de los juegos clásicos de Sonic The Hedgehog™ como nunca antes! Sonic Origins es una colección de varios juegos completamente nueva que reintroduce los títulos favoritos de Sonic en 2D que salieron originalmente para Mega Drive: Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD, remasterizados digitalmente para las plataformas actuales. Desarrollado por SEGA®, Sonic Origins ofrece el estilo de acción desenfrenada característico de los juegos originales de Sonic, a la vez que brinda un nuevo giro con imágenes remasterizadas, funciones adicionales, nuevo contenido, nuevos modos y mucho más.

Sonic Origins estará disponible el día del cumpleaños de Sonic, el 23 de junio de 2023, para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y la familia de consolas Nintendo Switch™, en PC a través de Steam y la Epic Game Store.

El juego

Sonic Origins Plus añade un montón de contenido nuevo, como 12 títulos de Sonic para Game Gear, y, por primera vez, Amy Rose como personaje jugable en Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles™ y Sonic CD™. Sonic Origins Plus también llega con más contenido de vuestro equidna rojo favorito al añadir la posibilidad de jugar como Knuckles en Sonic CD con nuevos caminos diseñados para sus habilidades. Sonic Origins Plus incluye todo el contenido adicional lanzado anteriormente con Sonic Origins, incluyendo el paquete Classic Music y el paquete Premium Fun : misiones Extremas, modo Espejo, nuevas animaciones de personajes y fondos y música adicionales. La edición física Premium también incluirá un libro de ilustraciones de 20 páginas y una portada reversible que rinde homenaje a la era clásica de Sonic de la década de 1990.

Para los propietarios actuales de Sonic Origins, el paquete de expansión Plus es la manera más sencilla de obtener todo el contenido nuevo agregado en Sonic Origins Plus.

¡Con más contenido que nunca, y una nueva versión física, Sonic Origins Plus es la forma definitiva de jugar a estos 16 juegos clásicos de Sonic reunidos en una colección épica!

Características Principales

Clásicos redefinidos

¡Disfruta de 4 juegos clásicos de Sonic remasterizados: Sonic The Hedgehog, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD en alta definición con gráficos remasterizados y nuevas animaciones y mejoras para las nuevas generaciones! ¡Corre por la icónica Green Hill y enfréntate al traicionero robot Death Egg hasta desbaratar los maléficos planes del Dr. Eggman, todo ello en alta definición! ¡Y cuando te apetezca un desafío diferente, activa el modo Espejo que podrás desbloquear en el juego!

Modos clásico y aniversario

Disfruta de varios de los legendarios juegos de Sonic en su versión retro en el modo Clásico. Juega en las numerosas zonas del modo Clásico con la resolución clásica del juego y un número ilimitado de vidas o en el nuevo modo Aniversario con vidas infinitas y una resolución mejorada en HD en pantalla ancha.

Nuevos desbloqueables: Misiones, monedas y museo

Ponte a prueba y consigue monedas completando distintas misiones en cada uno de los juegos y desbloquea el modo Espejo, nuevas fases, desafíos, contenido exclusivo, un reproductor musical, cortos de animación, fases especiales y mucho más.

Recopilación de 16 juegos de Sonic The Hedgehog

Sonic Origins Plus presenta 16 títulos clásicos de Sonic, incluidos Sonic The Hedgehog 1, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles, Sonic CD y 12 juegos de Game Gear emulados y jugables en el museo.

Nuevos personajes jugables

Los fans de Sonic podrán jugar con Amy clásica en Sonic The Hedgehog 1, 2, 3 y Sonic CD y con Knuckles en Sonic CD.

Edición física Premium para coleccionistas Consigue un libro de ilustraciones de 20 páginas con ilustraciones clásicas y una portada reversible con arte nunca antes visto.

La forma definitiva de jugar a los juegos clásicos de Sonic Sonic Origins Plus estará disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch™ y PC con gráficos remasterizados y nuevas animaciones y mejoras para las nuevas generaciones.

Los juegos de Game Gear se pueden jugar en el museo e incluyen:

Las ediciones

Sonic Origins Plus – Edición física premium – 39,99 €

Juego principal de Sonic Origins + paquete Classic Music + paquete Premium Fun Incluidos en el disco

Paquete de expansión Plus (contenido nuevo añadido para Sonic Origins Plus) Incluido como código descargable

Libro de ilustraciones de 20 páginas

Una portada reversible que rinde homenaje a la era clásica de Sonic de la década de 1990

Sonic Origins Plus – Edición digital – 39,99 €

Juego principal de Sonic Origins

Paquete de expansión Plus

Sonic Origins Plus – Paquete de expansión Plus – 9,99 €

Actualización digital a Sonic Origins Plus para los que ya tengan Sonic Origins

Título: Sonic Origins Plus

Desarrollador / Editor: Sonic Team / SEGA

Formatso: PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X/Switch

Género: plataformas

Idioma: totalmente en castellano

Lanzamiento: 23 de junio de 2023

PEGI: +3

Web oficial: https://origins.sonicthehedgehog.com/?lang=es

