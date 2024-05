HUAWEI Pura 70 Ultra es el teléfono inteligente con mejor cámara y mayor puntuación en la historia de DXOMARK

Compartir Facebook

HUAWEI Pura 70 Ultra es el teléfono inteligente con mejor cámara y con la puntuación más alta en la historia del ranking DXOMARK, con 163 puntos. El nuevo buque insignia de HUAWEI es el smartphone para los amantes de la fotografía más avanzado actualmente del mercado.

DXOMARK es una autoridad de imagen establecida que califica y clasifica cámaras y equipos fotográficos. Sus pruebas, que gozan de la confianza de los expertos, están respaldadas por millones de mediciones científicas y análisis de percepción. El nuevo teléfono inteligente insignia de HUAWEI pasó la prueba DXOMARK del laboratorio de evaluación de calidad líder con gran éxito y dejó atrás a los competidores más importantes de la industria. Después de una revisión exhaustiva del smartphone, el reconocido laboratorio tecnológico DXOMARK coronó al HUAWEI Pura 70 Ultra como el teléfono con mejor cámara, calificándola con 163 puntos.

Avance revolucionario en la fotografía

HUAWEI Pura 70 Ultra ha sido elogiado por su función Ultra Speed Snapshot que permite fotografías de alta velocidad de hasta 300 km/h. Esto significa que los usuarios pueden congelar los momentos más preciados y transitorios de la vida, que pueden ser cualquier cosa, desde una mascota corriendo hacia ti cuando regresas a casa o tu deportista favorito en un partido de alta energía. DXOMARK destacó el enfoque automático de la cámara en su revisión, elogiándola por su precisión y alta velocidad en todas las condiciones probadas, otorgándole a la cámara una calificación alta de hasta 125 puntos. Esto fue posible gracias al aumento en la entrada de luz en el hardware de la cámara principal Ultra Lighting y el motor de movimiento HUAWEI XD.

HUAWEI Pura 70 Ultra también presenta la cámara emergente Ultra Lighting, una estructura de cámara retráctil que logra adaptarse a un tamaño de sensor de una pulgada y una gran apertura de F1.6 dentro de un cuerpo de dispositivo de 8,4 mm de grosor. A través del sistema avanzado de transmisión giratoria, la cámara se extiende automáticamente durante el disparo y así crea más espacio dentro de la estructura interna de la cámara. Con esta característica, el smartwatch puede albergar la cámara emergente avanzada con la mayor entrada de luz, al mismo tiempo que logra un mejor rendimiento en escenas nocturnas y rango dinámico. DXOMARK señala que el «rango dinámico de la cámara es muy amplio y los contrastes son excepcionales cuando las fotos se ven en una pantalla HDR».

Además, HUAWEI Pura 70 Ultra está equipado con una cámara teleobjetivo macro Ultra Lighting de nueva generación. Con la cámara con teleobjetivo periscópico con apertura F2.1 más grande de la industria, garantiza que las fotografías capturadas en condiciones de mucha o poca luz se vean consistentemente claras. La cámara también admite zoom deslizante de largo recorrido, un hardware innovador que crea imágenes nítidas, ya sea fotografiadas de cerca o de lejos. DXOMARK califica el zoom de la cámara con teleobjetivo macro ultraluminoso con una puntuación impresionante de 164, y elogia especialmente la “agradable perspectiva macro y las imágenes nítidas” de la cámara en su función macro. Además, también se destacó que la cámara con zoom teleobjetivo fue capaz de producir un alto nivel de detalles en todos los rangos probados y bajos niveles de ruido incluso en condiciones de poca luz.

Para leer más sobre la puntuación de DXOMARK del HUAWEI Pura 70 Ultra, visita:

https://www.dxomark.com/huawei-pura-70-ultra-camera-test/

Creaciones inspiradoras y cultura fotográfica líder a nivel mundial

Durante años, HUAWEI ha impulsado la evolución y el desarrollo de la tecnología de fotografía móvil a través de la innovación continua. Además, ha participado continuamente en actividades globales como concursos de fotografía, eventos comunitarios e informes de tendencias, promoviendo la difusión mundial de la cultura de la fotografía móvil. Ahora HUAWEI XMAGE continúa superando los límites de la tecnología y la experiencia junto con los usuarios globales, llevando la fotografía a nuevas alturas.

HUAWEI no solo inauguró oficialmente la competencia anual de fotografía, los Premios HUAWEI XMAGE 2024, sino que también presentó su Exposición Global HUAWEI XMAGE inaugural, que debutó bajo el tema “Un mundo conmovedor: 12 años de fotografía de HUAWEI”, que marca la mayor Exposición Global de fotografía en la historia de HUAWEI. La exposición muestra cerca de 300 fotografías tomadas con smartphones de HUAWEI, seleccionadas entre millones de presentaciones. Estas imágenes muestran momentos de calidez, tranquilidad y brillo de todos los rincones del mundo y resume la nueva filosofía de marca de HUAWEI XMAGE, «El poder de la imagen«. La filosofía tiene como objetivo encender la imaginación, la creatividad y el aprecio de los consumidores con experiencias y tecnología de imágenes supremas, mostrando su poderoso impacto más allá de lo capturado.

Ahora en su octavo año consecutivo, la competencia tiene como objetivo inspirar a los consumidores a dar rienda suelta a su creatividad e imaginación, aprovechando la tecnología de imágenes líder XMAGE de HUAWEI e infundiendo a cada fotografía una resonancia emocional y cultural más profunda. Los premios XMAGE de este año presentan nuevas categorías, «Momentos«, «Rostros«, «Hasta ahora, tan cerca» y «Estilo«, que muestran el liderazgo de HUAWEI en instantáneas, fotografía de retrato, teleobjetivo y fotografía macro, y estilo de color. Además, nuevos premios Como las “Serie Best of Pura” y “Serie Best of Mate” se han creado para animar a los artistas a explorar diversas formas y temas expresivos utilizando las capacidades de imagen emblemáticas de HUAWEI.

Desde 2017, usuarios de más de 170 países y regiones han participado en el concurso anual, contribuyendo con casi 4 millones de entradas hasta la fecha. Esto convierte a los Premios HUAWEI XMAGE en un patrimonio cultural propio, que contiene fragmentos de la historia humana desde perspectivas mundiales. La inscripción para los Premios HUAWEI XMAGE 2024 ya está abierta y las inscripciones cerrarán el día 15 de septiembre de 2024 a las 24:00 hora de Beijing (GMT+8).

