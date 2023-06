Todos los anuncios y tráilers del Nacon Connect 2023: The Lord of the Rings: Gollum, Ravenswatch, RoboCop: Rogue City…

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Todos los anuncios y tráilers del Nacon Connect 2023: The Lord of the Rings: Gollum, Ravenswatch, RoboCop: Rogue City…

Nacon ha emitido en marzo del 2023 su propia conferencia con el nombre de Nacon Connect 2023, en la que hemos podido ver a lo largo de media hora todos los videojuegos que planea publicar la compañía próximamente. Hoy recordamos juntos todos los lanzamientos

Entre todos ellos hemos podido ver actualizaciones de videojuegos que ya conocíamos su existencia y otros que han sido revelados por primera vez, así que os dejamos a continuación con toda la información y los tráilers de cada uno de ellos.

The Lord of the Rings: Gollum

El Señor de los Anillos: Gollum – Un nuevo tráiler revela detalles de la historia jamás contada. Ya ha sido lanzado y hemos hecho el análisis

El esperado videojuego «The Lord of the Rings: Gollum» ha sido lanzado recientemente, y en nuestro afán por mantenerte informado, hemos realizado un análisis exhaustivo de esta nueva entrega. En esta ocasión, un emocionante tráiler nos sumerge de lleno en la trama, revelando detalles de una historia jamás contada hasta ahora, en la que el entrañable personaje de Gollum toma el protagonismo absoluto.

En esta emocionante aventura, los jugadores tendrán la oportunidad de explorar varios lugares icónicos de la Tierra Media, sumergiéndose en un universo fascinante y repleto de personajes conocidos de la franquicia literaria de J.R.R. Tolkien. Entre ellos, se encontrarán con la presencia de Gandalf y otros inolvidables seres que harán las delicias de los seguidores de los libros.

Este nuevo tráiler nos brinda una visión más profunda de la trama, revelando detalles intrigantes sobre la historia de Gollum. Los jugadores podrán descubrir los secretos que rodean a este personaje icónico, así como los desafíos y peligros que deberá afrontar en su viaje por la Tierra Media. Sin duda, esta aventura promete sumergirnos en un relato cautivador y lleno de sorpresas.

C»The Lord of the Rings: Gollum» ha llegado con fuerza al mundo de los videojuegos, y este nuevo tráiler nos ha dejado ansiosos por embarcarnos en esta inolvidable odisea. La combinación de una historia inexplorada hasta ahora y la presencia de personajes queridos por los seguidores de Tolkien hacen de este juego una experiencia imperdible.

¡Prepárate para adentrarte en la piel de Gollum y descubrir los secretos ocultos de la Tierra Media! No te pierdas esta emocionante aventura que promete deleitar a los fans de «El Señor de los Anillos» y a los amantes de los videojuegos en general.

Ravenswatch

La presentación la ha abierto Ravenswatch, un curioso roguelike en el que los héroes de nuestra infancia se han vuelto más poderosos que nunca al tener que luchar contra hordas de criaturas demoníacas para así erradicar el mal que planea corromper el mundo. Entre ellos estarán Caperucita Roja, Aladdin, el Flautista de Hamelín y otros tantos hasta llegar a un total de seis personajes.

Ravenswatch: Un emocionante roguelike donde los héroes de nuestra infancia luchan contra el mal»

En un sorprendente anuncio, Ravenswatch se ha presentado como un cautivador roguelike que nos sumerge en una épica batalla contra criaturas demoníacas. En este emocionante juego, los héroes de nuestra infancia se han vuelto más poderosos que nunca, dispuestos a enfrentarse a hordas de enemigos para erradicar el mal que amenaza con corromper el mundo. Personajes como Caperucita Roja, Aladdin, el Flautista de Hamelín y otros se unirán en esta aventura épica, formando un total de seis héroes valientes.

Cada uno de estos personajes icónicos posee tres ataques únicos, además de habilidades especiales y mejoras que se desbloquearán a medida que suban de nivel. En Ravenswatch, cada partida es una nueva oportunidad para obtener objetos más poderosos, lo que permitirá que los héroes se fortalezcan y estén mejor preparados para enfrentar los desafíos en futuras partidas.

La diversión no termina ahí, ya que Ravenswatch ofrece la posibilidad de jugar tanto en solitario como en un emocionante multijugador cooperativo con hasta tres amigos. Luchar codo a codo junto a otros jugadores añade una dimensión adicional a la experiencia, permitiendo estrategias conjuntas y momentos de acción intensa.

Ravenswatch es un roguelike único que combina la nostalgia de los héroes de nuestra infancia con la emoción de enfrentarse a desafiantes enemigos en un mundo corrompido por el mal. La posibilidad de controlar a personajes como Caperucita Roja, Aladdin y el Flautista de Hamelín, entre otros, brinda una experiencia verdaderamente emocionante.

Ya sea que prefieras embarcarte en esta aventura en solitario o unirte a amigos en el multijugador cooperativo, Ravenswatch promete ofrecer una jugabilidad desafiante y adictiva. No pierdas la oportunidad de sumergirte en este mundo de fantasía y demostrar tu valía como héroe. ¡Prepárate para enfrentar las hordas de criaturas demoníacas y salvar el mundo de la corrupción!

Palabras clave para SEO: Ravenswatch, roguelike, héroes de la infancia, criaturas demoníacas, mal, Caperucita Roja, Aladdin, Flautista de Hamelín, multijugador cooperativo, habilidades especiales, subir de nivel.

RoboCop: Rogue City

RoboCop: Rogue City: Un emocionante videojuego basado en el icónico cyborg defensor de Detroit

La legendaria figura de RoboCop regresa en forma de videojuego con «RoboCop: Rogue City», basado en las exitosas películas que narran las hazañas de este emblemático cyborg encargado de proteger la ciudad de Detroit. En esta nueva aventura, nos sumergiremos en la piel de este enigmático héroe policial, con la misión de restablecer el orden en las calles.

El adelanto de «RoboCop: Rogue City» nos ofrece un vistazo a lo que será un trepidante juego en primera persona (FPS), donde nos embarcaremos en intensos tiroteos contra los criminales que amenazan la seguridad de la ciudad. En esta nueva entrega, no habrá límites a la hora de hacer frente a los enemigos, y la acción estará acompañada de un nivel de violencia y realismo impactante. La sangre saldrá disparada por todas partes, con desmembramientos incluidos, dejando en claro que la experiencia será extremadamente intensa.

«RoboCop: Rogue City» promete sumergir a los jugadores en una experiencia llena de acción y adrenalina, donde podrán encarnar al icónico cyborg en su lucha por mantener el orden en las peligrosas calles de Detroit. La combinación de tiroteos, intensidad y un nivel de realismo visual impresionante nos sumergirá de lleno en el universo de RoboCop.

Prepárate para enfrentarte a desafiantes misiones y utilizar las habilidades y armamento futurista de este emblemático personaje. «RoboCop: Rogue City» es un videojuego que promete satisfacer las expectativas de los fanáticos de la franquicia y los amantes de la acción desenfrenada.

Ad Infinitum

Ad Infinitum es un proyecto a cargo del estudio Hekate comenzó como un proyecto desarrollado por un par de estudiantes hasta que en 2019 comenzaron a trabajar en él más en serio todavía. Se trata de una aventura puramente de terror en la que, en el papel de un joven soldado alemán atrapado en dos realidades, nos adentraremos en una mansión aparentemente abandonada en Berlín.

En una de ellas nos tocará desvelar los siniestros secretos para descifrar los misterios de su pasado. Sin embargo, en la otra habrá que hacer frente a temibles escenas y criaturas que ha dejado la Primera Guerra Mundial, con la aparición de seres monstruosos que nos lo harán pasar realmente mal. Esto ocasionará que la mente de nuestro personaje le cueste distinguir entre lo que es real y lo que no lo es, haciéndole vivir una pesadilla.

Clash: Artifacts of Chaos

Otro de los títulos más destacados de los que se ha visto ha sido Clash: Artifacts of Chaos, un juego de lucha y aventura ambientado en el mundo de Zenozoik. En él tomaremos el papel de un ermitaño llamado Pseudo, quien estará acompañado por una pequeña criatura apodada «el muchacho» a la que deberá proteger de un grupo de mercenarios que harán todo lo posible para capturarlo.

Al contrario que en otros RPG de acción, aquí no se utilizan armas, sino posturas de combate para librar batallas como si fuese un juego de lucha. Esto servirá para desencadenar brutales combos con una jugabilidad fluida y con movimientos de todo tipo que habrá que variar dependiendo de los adversarios a los que toque enfrentarse.

Gangs of Sherwood

Appeal Studio es la compañía a cargo de Gangs of Sherwood, un juego que está basado en la historia de Robin Hood y en el que lucharemos contra los ejércitos del Sheriff de Nottingham mientras lideramos una rebelión, ya sea en solitario o con la compañía de tres amigos más con su modo multijugador, cada uno controlando a un personaje diferente.

Todos los héroes se diferenciarán por contar con sus propios estilos de combate con los que se abrirán paso en castillos repletos de soldados e incluso tampoco faltarán batallas contra imponentes jefes finales.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3

Prepararos para una experiencia de lo más realista al subiros en una moto en veloces carreras en primera persona. TT Isle of Man: Ride on the Edge 3: La experiencia definitiva de carreras de motocicletas regresa»

La aclamada serie de videojuegos de carreras de motocicletas, TT Isle of Man: Ride on the Edge, vuelve con su tercera entrega para ofrecer a los fanáticos una experiencia aún más emocionante y realista. En esta nueva entrega, los jugadores podrán disfrutar de la adrenalina y la velocidad mientras se enfrentan al desafío del infame circuito de carreras de la Isla de Man.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ofrece a los jugadores la oportunidad de vivir la experiencia de competir en uno de los circuitos más peligrosos y emocionantes del mundo. Con gráficos mejorados y una física avanzada, el juego recrea fielmente las emociones y la intensidad de la legendaria carrera de la Isla de Man.

Los jugadores podrán ponerse en la piel de los pilotos más valientes y experimentar la velocidad vertiginosa de las motocicletas de carreras mientras recorren el circuito lleno de curvas, cambios de elevación y desafíos únicos. Además, podrán competir contra otros corredores en línea y poner a prueba sus habilidades en emocionantes carreras multijugador.

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 promete llevar la experiencia de las carreras de motocicletas a un nuevo nivel. Con su realismo impresionante y la adrenalina que transmite, este videojuego es una opción perfecta para los amantes de las carreras y los fanáticos de la velocidad. Prepárate para enfrentar el desafío definitivo en el circuito de la Isla de Man y demuestra tu destreza en las dos ruedas.

No pierdas la oportunidad de experimentar la emoción de las carreras de motocicletas en TT Isle of Man: Ride on the Edge 3. ¿Estás listo para poner a prueba tus habilidades y convertirte en el campeón de la Isla de Man?

Más allá de todos los juegos mencionados previamente, Nacon ha revelado otros tantos proyectos que nos mostramos más resumidamente a continuación:

Capes : un título tipo XCOM con personajes en forma de superhéroes con habilidades especiales.

: un título tipo XCOM con personajes en forma de superhéroes con habilidades especiales. Train Life: A Railway Simulator : un simulador perfecto para todos los que les encante conducir trenes y personalizarlos.

: un simulador perfecto para todos los que les encante conducir trenes y personalizarlos. Session : un juego en el que podréis hacer piruetas de todo tipo con vuestra tabla de skate.

: un juego en el que podréis hacer piruetas de todo tipo con vuestra tabla de skate. Pro Cycling Manager 2023 : un simulador para los que adoren todo el mundo del ciclismo.

: un simulador para los que adoren todo el mundo del ciclismo. Rugby 24 : prepararos para darlo todo en el campeonato del mundo de Rugby.

: prepararos para darlo todo en el campeonato del mundo de Rugby. Tour de France 2023 : la nueva entrega de la franquicia dedicada a uno de los tours más importantes del ciclismo.

: la nueva entrega de la franquicia dedicada a uno de los tours más importantes del ciclismo. Tiebreak : el juego oficial de la ATP que tratará de reunir lo mejor de Tennis World Tour 2 y AO Tennis 2.

: el juego oficial de la ATP que tratará de reunir lo mejor de Tennis World Tour 2 y AO Tennis 2. War Hospital: gestión y supervivencia en una historia ambientada en la guerra en la que nos haremos cargo de un hospital para cuidar de los heridos.

. Leer artículo completo en Frikipandi Todos los anuncios y tráilers del Nacon Connect 2023: The Lord of the Rings: Gollum, Ravenswatch, RoboCop: Rogue City…