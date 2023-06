Análisis del videojuego The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum, se tratará de un videojuego de acción y aventuras centrado en el personaje de Gollum para Xbox One, Xbox Series S/X, PS4, PS5, Nintendo Switch y PC, narrándonos los hechos transcurridos justo después de que obtuviese el Anillo Único. Está desarrollado por los alemanes de Daedalic Entertainment, que quieren, a través de una experiencia narrativa extensa, contar el viaje de este ser antes de El Hobbit y El Señor de los Anillos, explorando el trasfondo de Sméagol.

¡El esperado videojuego «The Lord of the Rings: Gollum» promete cautivar a los fanáticos del Señor de los Anillos!

En una emocionante noticia para los amantes de la Tierra Media, la empresa desarrolladora Daedalic Entertainment ha puesto a la veventa el videojuego: «The Lord of the Rings: Gollum». Esta aventura épica promete sumergir a los jugadores en la mente y el mundo de uno de los personajes más icónicos de la obra de J.R.R. Tolkien: Gollum.

Con el videojuego «The Lord of the Rings: Gollum», los fanáticos tendrán la oportunidad única de explorar la trama desde la perspectiva del famoso personaje. Gollum, conocido anteriormente como Sméagol, es una criatura de la raza de los Hobbits que se obsesiona con el Anillo Único y se convierte en una figura fundamental en la historia de «El Señor de los Anillos». Ahora, los jugadores podrán sumergirse en su mente y descubrir su lucha interna entre su lado humano y su obsesión por el anillo.

O dejamos el trailer del gameplay The Lord of the Rings: Gollum

El juego presenta una jugabilidad única, combinando elementos de sigilo, exploración y resolución de acertijos. Los jugadores tendrán que tomar decisiones difíciles y enfrentar desafíos tanto físicos como mentales mientras se abren paso a través de los oscuros y peligrosos rincones de la Tierra Media.

Gracias a la colaboración entre Daedalic Entertainment y Middle-earth Enterprises, los fanáticos pueden esperar una fidelidad visual impresionante y una representación detallada de los lugares emblemáticos de la Tierra Media, como Mordor, los Montes Nublados y el río Anduin. Además, el juego contará con una narrativa rica y una banda sonora épica que transportará a los jugadores directamente al mundo de Tolkien.

Carsten Fichtelmann, CEO de Daedalic Entertainment, expresó su entusiasmo por el proyecto: «Estamos emocionados de poder brindar a los jugadores una nueva experiencia en el universo de ‘El Señor de los Anillos’. Con ‘The Lord of the Rings: Gollum’, esperamos llevar a los jugadores a un viaje único y emocionante a través de la perspectiva de uno de los personajes más icónicos de la obra de Tolkien».

El juego ha despertado el interés de los fanáticos de la obra de J.R.R. Tolkien, quienes esperan ansiosamente sumergirse en la mente y las aventuras de Gollum. Aunque algunos críticos han señalado ciertos problemas técnicos y gráficos en el juego, se espera que las actualizaciones futuras aborden estos aspectos y mejoren la experiencia general.

«The Lord of the Rings: Gollum» cautivará a los jugadores con su narrativa única y su enfoque en uno de los personajes más fascinantes de la Tierra Media. Prepárate para sumergirte en el oscuro y peligroso mundo de Gollum y descubrir los secretos que esperan en su viaje antes de los eventos de «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos». ¡La Tierra Media espera tu llegada!

Historia The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment y Nacon tuvieron una gran idea pensando en hacer un videojuego centrado en la criatura Gollum y sus complicada relación con el Anillo Único.

Gollum quizás no sea el personaje más querido de la mitología de Tolkien por cuestiones obvias. Encarnaremos a Gollum en una aventura ambientada en la Tercera Edad entre los eventos de ‘El Hobbit’ y ‘El Señor de los Anillos’.

La tan esperada aventura de «The Lord of the Rings: Gollum» ha llegado para deleitar a los fanáticos de la obra de J.R.R. Tolkien. Desarrollado por Daedalic Entertainment y Nacon, este videojuego nos sumerge en la historia de Gollum y su compleja relación con el Anillo Único.

Encarnaremos a Gollum en una aventura que tiene lugar durante la Tercera Edad, entre los eventos de «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos». Acompañaremos a este peculiar personaje en su travesía, explorando los rincones más oscuros y peligrosos de la Tierra Media.

Jugabilidad The Lord of the Rings: Gollum

La jugabilidad de «The Lord of the Rings: Gollum» se divide en tres partes principales. Por un lado, encontraremos zonas de plataformas que nos recordarán a juegos como «Uncharted», donde deberemos agarrarnos a salientes amarillos y superar desafiantes obstáculos. Además, nos enfrentaremos a puzzles que pondrán a prueba nuestra habilidad mental. Y por supuesto, no faltarán las secciones de sigilo, donde deberemos escondernos en las sombras, avanzar lentamente y utilizar tácticas astutas para engañar a los guardias y abrirnos paso.

Sin embargo, es importante destacar que el juego presenta algunos desafíos en términos de mecánicas y jugabilidad. Algunos bugs han sido reportados, pero se espera que sean corregidos con futuras actualizaciones. A pesar de esto, «The Lord of the Rings: Gollum» ofrece una experiencia de juego lineal y emocionante, con escenarios plagados de orcos, elfos y otras criaturas de la Tierra Media.

Uno de los aspectos destacados del juego son los diálogos con otros personajes, las subtramas y el sistema de moralidad. Estas conversaciones nos permiten influir en el destino de los personajes secundarios y explorar el constante diálogo interno entre Gollum y Sméagol. La toma de decisiones tendrá efectos significativos en la narrativa global del juego.

Duración El Señor de los Anillos: Gollum

En cuanto a la duración, «The Lord of the Rings: Gollum» ofrecerá aproximadamente 10 o 12 horas de entretenimiento, sumergiéndonos en una experiencia inmersiva a lo largo de su historia.

Gráficos El Señor de los Anillos: Gollum

En cuanto a los gráficos, es importante destacar que utiliza el Unreal Engine 5, un motor de última generación ampliamente reconocido. Sin embargo, algunos consideran que no alcanza el nivel esperado en términos de calidad gráfica. Se han señalado deficiencias en la resolución, texturas y modelados, lo que puede dar la impresión de que el juego está desfasado. A pesar de ello, es importante mencionar que el juego presenta una variedad de escenarios, desde las oscuras tierras del País de la Sombra hasta las estancias del Bosque Negro, lo cual ofrece un interesante contraste visual. No obstante, algunos jugadores sienten que este contraste no termina de encajar de manera armoniosa en la concepción global del juego.

En cuanto al personaje protagonista, Gollum, es un diseño peculiar que ha generado opiniones encontradas. Algunos jugadores consideran que intenta ser realista, mientras que otros ven en él una suerte de fantasía barroca o gótica en su concepción. Estas diferencias estéticas han llevado a que el personaje genere opiniones divididas entre los jugadores.

Nosotros hemos jugado en la versión de PlayStation 5, tiene varios modos de visualización. Uno de ellos prioriza la tasa de frames por segundo -el más recomendable-, mientras que otro intenta presentar calidad en texturas o resolución a costa de sacrificar los frames y un tercero que apuesta por calidad y trazado de rayos en sombras y reflejos.

Sonido El Señor de los Anillos: Gollum

Por otro lado, en lo que respecta al sonido, el juego ha recibido mejores críticas. La banda sonora es buena, y tiene una excelente dirección de doblaje e interpretación en cada una de las voces de los actores y actrices del videojuego. Sin embargo, es importante mencionar que el juego se encuentra completamente en inglés, con textos en castellano. Algunos jugadores expresan su deseo de contar con un doblaje en castellano y mencionan la ausencia de la interpretación de Eduard Farelo en el papel de Gollum.

En resumen, «El Señor de los Anillos: Gollum» es un juego que agradará a los fanáticos acérrimos de la saga. Sin embargo, existen áreas que requieren pulirse aún más para ofrecer una experiencia más divertida y satisfactoria. El contraste visual en los gráficos ha generado opiniones encontradas, y se espera que se realicen mejoras en la inteligencia artificial a través de futuras actualizaciones. A pesar de ello, el juego ha recibido elogios por su banda sonora y la calidad de las interpretaciones de los actores y actrices involucrados. Los jugadores esperan que el estudio desarrollador tome en cuenta sus comentarios y realice ajustes para ofrecer una experiencia más completa en futuros parches.

El lanzamiento oficial de «The Lord of the Rings: Gollum» ha sido el 25 de mayo, y estará disponible para las plataformas PlayStation, Xbox y PC. Los fanáticos ya no pueden contener su emoción ante la posibilidad de sumergirse en este mundo tan querido y descubrir nuevos aspectos de la historia del Señor de los Anillos. ¡Prepárate para adentrarte en la mente de Gollum y embarcarte en una aventura inolvidable en la Tierra Media!

The Lord of the Rings: Gollum estará disponible el 25 de mayo de 2023 en PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El juego ya cuenta con sus propias páginas de producto en Steam y la store de PlayStation,

El Señor de los Anillos: Gollum parte de una idea interesante, y hay que aplaudir el arrojo de Daedalic a la hora de construir un videojuego de esta índole, pero no logra llegar al aprobado en casi ninguno de sus apartados. Desgraciadamente, hablamos de un título de sigilo y aventuras para un jugador muy deficiente, que acarrea fallos técnicos graves y evidentes que no pueden pasarse por alto

