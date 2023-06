EA SPORTS F1 23 presenta su banda sonora

ARTISTA CANCIÓN PAÍS

070 Shake Cocoon (Martin Garrix & Space Ducks Remix) EE.UU./Países Bajos

100 gecs 757 EE.UU.

2hollis FORFEIT EE.UU.

Anna Lunoe & Touch Sensitive Real Talk (Boys Noize Remix) Australia

Anna of the North I Do You Noruega

BAYNK ft. DRAMA 1 Chance Nueva Zelanda

Catching Flies Oi UK

DNMO Speed of Light UK

Flume Go (Otik Remix) Australia / UK

Fred V ft. Hamzaa Freefall UK

Golden Features ft. Rromarin Endit Australia

Hot Chip Eleanor (Krystal Klear Remix) UK / Irlanda

J Wax Oceans Escocia

JADED Show My Love Reino Unido (italiano, iraní, jamaicano)

Kx5, deadmau5, Kaskade ft. The Moth & The Flame Alive Canadá, EE.

LODATO x Ally Ahern Don’t Cry EE.UU.

LoveLeo All Or Nothing EE.UU.

LP Giobbi ft. Little Jet Can’t Let You Go EE.UU.

Metrik Immortal UK

Nicky Romero, EDX Out Of Control Países Bajos / Suiza

Rêve Big Boom Canadá

Romy & Fred again.. Strong UK

SBTRKT Miss The Days UK

Skrillex ft. Noisia, josh pan & Dylan Brady Supersonic (My Existence) EE.UU.

SOLAH Everything is Possible UK

Solardo, Vintage Culture, Lowes Adidas & Pearls UK / Brasil

Sophie and the Giants ft. MEARSY DNA UK

Swedish House Mafia ft. Fridayy See The Light Suecia

The Chemical Brothers No Reason UK

Tiësto x Tate McRae 10:35 Países Bajos

Tseba We’ve Got A Good Thing Going Australia

Unglued x Whiney x Lens ft. Doktor If You Like That UK / EE.UU.

Wet Leg Too Late Now (Soulwax Remix) UK / Bélgica

Whyte Fang Transport God Australia