After Us está ya disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S

Private Division y Piccolo Studio han anunciado que After Us, un emocionante juego de aventuras en tercera persona, ya está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. En este título, los jugadores podrán sumergirse en un mundo surrealista asumiendo el papel de Gaia, el espíritu de la vida, con la misión de restaurar un planeta desolado y roto reviviendo a los espíritus de los animales. After Us combina plataformas, resolución de puzles y una narración emotiva característica de Piccolo Studio para brindar una experiencia inolvidable. ¿Serán los jugadores capaces de luchar contra la oscuridad y devolver la esperanza al mundo en After Us?

En este cautivador juego, los jugadores atravesarán múltiples biomas. Desde las ruinas de una ciudad desolada hasta aguas traicioneras llenas de barcos hundidos, se enfrentarán a trampas mortales mientras evitan a los Devoradores, criaturas dispuestas a consumir todo rastro de vida. Utilizando la habilidad «Estallido de vida», Gaia podrá emitir energía radiante y luz para regenerar la naturaleza perdida, haciendo brotar árboles enormes y abriendo nuevos caminos para avanzar.

Con este juego, Piccolo Studio busca inspirar y desafiar a los jugadores, según explica Jordi Ministral, director del juego. La premisa central se pregunta qué tipo de mundo podemos dejar atrás. Aunque en ocasiones parezca oscuro, el mensaje último que se desea transmitir es de esperanza. El equipo está ansioso por conocer las reacciones de los jugadores.

After Us ofrece más de 100 espíritus de animales diferentes para coleccionar. Los jugadores descubrirán el destino final de criaturas majestuosas como la última ballena, el último águila enjaulada o el último ciervo cazado. Cada escenario presenta nuevos desafíos y narra los últimos momentos de estas bestias como preludio a su resurrección. Además de estos grandes espíritus, los jugadores podrán descubrir muchos otros animales salvajes, como gatos, ardillas, peces, caballos y más. Una vez encontrados, estos animales comenzarán a aparecer por todo el mundo, siendo reflejos espirituales serenos de los habitantes que alguna vez vagaron por la Tierra.

After Us desafía a los jugadores a descubrir qué le sucedió a nuestro planeta a través de narraciones ambientales imaginativas y evocadoras. El juego ofrece hermosas vistas y paisajes impresionantes, marcados por la destrucción, que brindan momentos de reflexión. ¿Qué decisiones llevaron a la creación de este yermo? Los jugadores desbloquearán recuerdos ocultos para conocer la tragedia y la belleza de la vida cotidiana. También se encontrarán con acertijos que revelan vislumbres de las devastadoras acciones que dieron lugar a este mundo. Finalmente, al desentrañar estos misterios, los jugadores descubrirán la historia completa de After Us.

—After Us no solo está destinado a entretener, sino también a despertar la conciencia de los jugadores. Para nosotros es todo un orgullo poder lanzar este juego —comenta Naomi Steele, productora sénior de Private Division—. Piccolo Studio muestra sus virtudes y habilidades a la hora de crear un juego poco convencional que seguramente dejará una impresión emotiva y conmovedora.

After Us está disponible ya para PC en Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S por 29,99 € (precio recomendado). Para obtener más información sobre After Us, visita www.afterusgame.com.

