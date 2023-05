Dead Cells: Return to Castlevania anunciado en formato físico

Compartir Facebook

¡Dead Cells: Return to Castlevania… regresa! Edición Física en camino para Switch, PlayStation 4 & 5

¡Incluyendo el juego base original junto con todos los DLC y mejoras hasta el momento!

¡Merge Games y Motion Twin se enorgullecen en presentar la nueva edición física del galardonado rogue-lite de plataformas Dead Cells: Return to Castlevania para Nintendo Switch, PlayStation 4 y 5 a partir del 11 de agosto! Ganador al Mejor Juego Indie del Año en los Golden Joystick Awards y Mejor Juego de Acción en The Game Awards. Tesura Games se encargará de su distribución en exclusiva en España.

En Dead Cells: Return to Castlevania, el aclamado clásico de acción gótico de KONAMI cruza su camino con el galardonado rogue-lite y abrasadores efectos en una nueva aventura de acción en 2D con un mundo inolvidables e icónicos personajes de Castlevania.

Presentando el juego base original Dead Cells junto a todos sus DLCs, Rise of the Giant, The Bad Seed, Fatal Falls, The Queen and the Sea y más de 34 actualizaciones gratuitas. Dead Cells: Return to Castlevania presenta una nueva historia y 2 nuevos biomas.

El regreso a Castlevania

Una misteriosa puerta se abre hacia un ominoso castillo, y un guerrero impostor llamado Richter te pedirá que lo ayudes a derrotar el gran mal que asola el mundo.

Tentado por la promesa de nuevo equipamiento más que por deber moral, te tocará moverte por los terrenos y pasillos del castillo gótico y matar a este misterioso Drácula…

Derrota horas de secuaces sobrenaturales a la vez que te enfrentas a enemigos completamente nuevos, con 14 armas únicas como el icónico látigo Mata Vampiros, lanzamiento de Hachas y Agua Sagrada.

Desbloquea 20 atuendos mientras avanzas por el castillo, permitiéndote jugar como tus personajes favoritos como Alucard, Richter Belmont, Simon Belmont, Maria Renard, Trevor Belmont, Sypha Belnades e incluso el mismísimo Drácula.

Échale un vistazo al tráiler de ‘Dead Cells: Return to Castlevania’ Trailer aquí (disponible a partir de las 6:00pm CEST)

Disponible para reservar a partir de hoy Dead Cells: Return to Castlevania ya está disponible para reservar en Edición Normal y Signature para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. La Edición Normal incluye portada reversible con arte Retro, homenaje a las épocas de NES y PlayStation. Disponible el 11 de agosto .

La Edición Signature llegará a Switch y PS5, incluyendo:

Juego Completo con todos los DLCs (Switch o PS5)

Portada Retro reversible

Set de pins

Libro de Arte

Tarjeta Lenticular

CD con la BSO

5 Fotos Instantáneas

Set de postales

Caja Edición Signature

Faja Exterior Signature

