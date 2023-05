Resident Evil, la franquicia más popular de Capcom con 135 millones de unidades vendidas

Compartir Facebook

A pesar de sus adaptaciones cinematográficas poco impresionantes, Resident Evil de Capcom ha sido una franquicia de juegos populares desde su debut en 1996. Según los datos presentados por SafeBettingSites.com, los juegos de Resident Evil han vendido un total de 135 millones de unidades. Esto convierte a la franquicia de Resident Evil en la más popular entre los juegos del catálogo de Capcom.

Monster Hunter es el segundo, con 90 millones de unidades vendidas Capcom es una de las compañías más antiguas y populares en el desarrollo de videojuegos y hogar de algunas series de juegos extremadamente populares.

Según los datos oficiales de la compañía, Resident Evil es actualmente la franquicia más popular de Capcom, con un total combinado de 135 millones de unidades vendidas hasta ahora. La serie de Resident Evil ha presenciado el lanzamiento de algunos títulos populares en los últimos años. Resident Evil 7 Biohazard, lanzado en 2017, es actualmente el título más vendido de la franquicia, con 11,70 millones de unidades vendidas. Resident Evil 2, el remake lanzado en 2019, le sigue de cerca con 11,20 millones de unidades y es probable que se convierta pronto en el Resident Evil más vendido. Mientras tanto, Resident Evil Village, lanzado en 2021, ya ha vendido 7,41 millones de unidades en menos de dos años.

Monster Hunter es otra franquicia popular en el universo de Capcom. De hecho, los dos juegos más vendidos de Capcom son juegos de Monster Hunter. Sin embargo, Monster Hunter ocupa el segundo lugar como franquicia de Capcom con 90 millones de unidades vendidas, principalmente debido a que tiene menos juegos que la serie de Resident Evil. Monster Hunter: World es actualmente el título más vendido de Capcom, con 18,60 millones de unidades vendidas, seguido por Monster Hunter Rise con 11,70 millones de unidades.

La serie de lucha de Capcom, Street Fighter, es una de las franquicias más antiguas en el catálogo de la compañía. Street Fighter se lanzó originalmente en 1987 y hasta ahora la serie ha vendido 49 millones de unidades.

Mega Man es otra legendaria serie de juegos de Capcom que es particularmente popular en Japón. La serie Mega Man debutó originalmente en 1987 y hasta ahora ha vendido 38 millones de unidades.

La popular serie de hack and slash de Capcom, Devil May Cry, ocupa el siguiente lugar en la lista, con 28 millones de unidades vendidas. Devil May Cry es una franquicia relativamente nueva que debutó en 2001. La serie había tenido un éxito moderado hasta Devil May Cry 5, que resultó ser un gran éxito para Capcom. Devil May Cry 5, lanzado en 2019, ha vendido 6,5 millones de unidades hasta ahora.

Para el resto de la lista, consulta el informe completo en: https://www.safebettingsites.com/2023/05/24/resident-evil-most-popular-capcom-franchise-with-135-million-units-sold/

