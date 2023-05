Las ventas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom superan los 10 millones de copias a nivel mundial en solo tres días

¡Boom! ¡Zelda arrasa con el mundo gamer! La última entrega de la saga, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ha logrado una hazaña épica al vender más de 10 millones de copias en tan solo tres días desde su lanzamiento. ¡Nintendo no puede contener la emoción y nos lo ha anunciado a todo pulmón en Twitter y en un comunicado de prensa.!

Las ventas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom superan los 10 millones de copias a nivel mundial en solo tres días. Nintendo acaba de anunciar que las ventas de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom han superado los 10 millones de copias en todo el mundo.

Este juego, que es la secuela del aclamado Breath of the Wild de 2017, ha dejado a todos boquiabiertos al convertirse en el título más vendido de toda la franquicia. La noticia de las ventas masivas ha dejado a los fanáticos en estado de shock y celebrando a lo grande.

Según Nintendo, de las 10 millones de copias vendidas en todo el mundo, ¡más de 4 millones volaron de las estanterías en Estados Unidos! Tears of the Kingdom no solo ha superado récords en la historia de Zelda, sino que también se ha coronado como el juego más vendido en la historia de Nintendo Switch y en la historia de la compañía en Estados Unidos. ¡Qué pasada!

El tuit de Nintendo of America decía: «The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo en sus primeros tres días, convirtiéndose en el juego más vendido en la historia de la serie Legend of Zelda». ¡Y cómo no celebrar semejante logro!

Devon Pritchard, vicepresidente ejecutivo de ventas, marketing y comunicaciones de Nintendo of America, se mostró emocionado al decir: «Muchos jugadores están regresando a Hyrule con todos sus nuevos misterios y posibilidades, y con el lanzamiento sin precedentes de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Nintendo Switch, estamos ansiosos por ver lo que crearán en el juego y las historias que compartirán a continuación. Estamos agradecidos por todos nuestros fanáticos que han mostrado su pasión por The Legend of Zelda a lo largo de los años, y estas cifras de ventas de la última entrega continúan mostrando el fuerte impulso tanto para la franquicia como para Nintendo Switch este año».

Pero eso no es todo. El Reino Unido también se ha rendido ante el poder de Zelda. Según GamesIndustry.biz, Tears of the Kingdom ha tenido el mayor lanzamiento de la historia de la serie en el país, superando ampliamente las ventas iniciales de Breath of the Wild. ¡Vaya fenómeno!

Ya puedes sumergirte en esta increíble aventura, porque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya está disponible en todo el mundo para Nintendo Switch. ¡Prepara tu espada, pon a prueba tus habilidades y disfruta de la magia de Hyrule en esta obra maestra de los videojuegos!

