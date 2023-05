TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Disfruta de la carrera más peligrosa del mundo en tu consola

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3 YA DISPONIBLE. EXPERIMENTA UN VIAJE POR CARRETERA A MÁS DE 185 mph

Hoy, NACON y RaceWard (el sello de carreras de NACON Studio Milan) se complacen en celebrar el lanzamiento de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Desarrollado por veteranos de los juegos de carreras, el juego oficial del Tourist Trophy ofrece a los jugadores todas las emociones de la carrera más peligrosa del mundo. El juego está disponible en PC, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series, Xbox One and Nintendo Switch™.

Echad un vistazo al tráiler de lanzamiento de TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3:

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 da nueva vida al género y ofrece una experiencia única. Más allá de una representación exacta de la isla y de la famosa carrera, el juego también proporciona una mayor libertad al piloto a través de nuevos modos.

Libertad total para explorar más de 120 millas de carreteras

El primero es el enfoque «carreteras abiertas». Permite descubrir libremente las más de 120 millas de carreteras de la Isla de Man, incluida la ruta oficial del Tourist Trophy, reproducida a escala 1:1. También ofrece a los jugadores la posibilidad de entrenarse directamente en las carreteras de las pruebas, o participar en los numerosos desafíos que se ofrecen.

Además de la legendaria ruta Tourist Trophy, al mismo tiempo se celebran competiciones oficiales en otras rutas, como las carreras de St John’s y Clypse. Además, el contenido adicional de «caminos abiertos» también es accesible desde la ruta de la montaña Snaefell, sin tener que pasar por un menú.

Las carreteras interiores de la isla también han sido diseñadas por el estudio para ofrecer a los jugadores un espacio de juego adicional y único, para una experiencia sin límites. La isla de Man, más viva que nunca, es la auténtica protagonista en TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3.

Personaliza tu experiencia

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 ofrece multitud de opciones de personalización para una experiencia a medida. Tanto si eres un experto como si eres nuevo en los juegos de motos, las distintas ayudas a la dirección y los tres modos de dificultad te permitirán progresar rápidamente. Con opciones meteorológicas o incluso la mejora de las distintas partes de las motos, TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 permite a cualquiera pilotar, a su manera, en la aventura más extrema que un motorista pueda soñar.

Eres libre de descubrir el juego en cualquier orden

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 ofrece simultáneamente carreras de Supersport y Superbike a través de puntos de interés en más de 120 millas de carretera abierta. Los jugadores son libres de acceder, perseguir y mantener su progreso en ambas categorías.

Dispones de una amplia selección de contenidos entre 25 pilotos oficiales, 39 motos Superbike y Supersport, 32 circuitos y 11 tipos de actividades para descubrir mientras exploras. A esto se añade una completa experiencia multijugador en línea, con la posibilidad de crear lobbies abiertos o privados, o participar en competiciones en línea semanales y mensuales.

Expresa al piloto que llevas dentro

El juego y la realidad nunca han estado tan cerca gracias a unas físicas más realistas que nunca. Permite experimentar sensaciones de conducción reales y descubrir la Isla de Man a través del manillar de vehículos con un comportamiento muy realista.

Las barreras entre plataformas se difuminan gracias a un modo multijugador compatible con varias generaciones. Además, tras adquirir una versión digital del juego, los jugadores se beneficiarán automáticamente de las versiones de antigua y nueva generación en la misma plataforma. Por ejemplo, al comprar el juego en PlayStation®5 digital tendras la versión de PlayStation 4.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 está disponible en PC, PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S and Nintendo Switch™ from 11 May 2023.

. Leer artículo completo en Frikipandi TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Disfruta de la carrera más peligrosa del mundo en tu consola