DLC de The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate ya disponible en consolas

Ya está disponible el DLC The Elder Scrolls Online: Scribes of Fate, con dos nuevas mazmorras que sirven como pistoletazo de salida de la aventura Sombras sobre Morrowind, en las consolas Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y PlayStation 5.



Echa un vistazo al tráiler de lanzamiento de Scribes of Fate aquí: https://www.youtube.com/watch?v=_B1-fgKZZdI&t=2s



El DLC Scribes of Fate trae dos nuevas mazmorras JcE para cuatro jugadores, Bal Sunnar y la Sala del Escribano. En estas mazmorras, los jugadores descubrirán dos historias únicas que dan comienzo a la gran aventura de Sombras sobre Morrowind y conducen al próximo capítulo Necrom, disponible en junio. Ambas mazmorras se pueden afrontar en los modos de dificultad normal, veterano y veterano difícil, y cada una de ellas cuenta con recompensas y logros únicos, como seis nuevos conjuntos de objetos, dos conjuntos de monstruos y una amplia gama de coleccionables, que incluyen un nuevo aspecto, gestos y mucho más.



Puedes encontrar más detalles sobre las mazmorras Bal Sunnar y la Sala del Escribano en el sitio web oficial de TESO.



Junto al lanzamiento del DLC de mazmorras, también se incluye el parche gratuito para el juego base de la actualización 37. Este parche proporciona a todos los jugadores de TESO una gran cantidad de correcciones, novedades y mejoras. Entre ellas, hay una funcionalidad nueva de accesibilidad: la narración de pantalla, una nueva herramienta cosmética: Ocultar hombreras, que se puede conseguir a través del evento del Festival del Bufón de este mes, además de otras mejoras prácticas para el sistema de casas.



Para más detalles sobre la actualización, echa un vistazo a las notas del parche en los foros oficiales de TESO.

