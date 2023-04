¡Call of the Wild: The Angler llega a las consolas este verano!

Me estoy acercando para compartir que nuestro juego de pesca de mundo abierto, Call of the Wild: The Angler, llegará a PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 y Xbox One este verano.

Las versiones de consola están siendo desarrolladas por un equipo dedicado, e incluirán las mejoras que la versión para PC ha recibido hasta ahora. Además, los pescadores podrán jugar juntos en todas las plataformas gracias al soporte de juego cruzado.

¡De los creadores de theHunter: Call of the Wild llega una experiencia de pesca en un mundo abierto! Relájese y descanse en su lugar favorito o explore el hermoso aire libre con amigos mientras se embarca en el viaje para convertirse en un maestro pescador. Explora el aire libre Experimenta la libertad de pescar en un vasto mundo abierto inspirado en lugares de la vida real. Viaje a través de entornos variados y atmosféricos en barco, vehículo todoterreno oa pie, y descubra estanques ocultos, lagos tranquilos y puntos de interés locales.

Independientemente de lo que decidas hacer, cada viaje te hará regresar por más. Lucha y captura distintas especies de peces Pescar en el mundo abierto es tan divertido como desafiante. Cada especie tiene sus propios comportamientos y rasgos individuales, que influyen en el cebo que les atrae, cómo luchan cuando están enganchados, y qué acciones pueden realizar para intentar escapar.

Combinado con un sistema que genera peces en relación con la profundidad del agua, la hora del día y la temperatura, cada lugar ofrece un desafío único. Conviértete en un maestro pescador Domina diferentes técnicas de pesca para obtener la captura más impresionante.

Compre aparejos y construya aparejos de pesca personalizados utilizando una amplia selección de cañas, carretes, señuelos, anzuelos, flotadores y cabezas plomadas. Crea tu pescador y personaliza su apariencia y atributos. Completa desafíos para ganar recompensas y descubrir el mundo abierto a través de misiones de historia significativas.

Juega solo o con amigos Relájate en tu lugar favorito solo o navega en aguas abiertas con amigos en el modo multijugador cooperativo en línea para hasta 12 jugadores. Conozca a otros pescadores y cree recuerdos que durarán toda la vida. También puedes jugar sin conexión para disfrutar de una experiencia pacífica en solitario.

Un juego que crece y evoluciona contigo El equipo continuará trabajando en estrecha colaboración con la comunidad para ofrecer funciones, contenido y actualizaciones atractivos inspirados directamente en los comentarios de los jugadores. ¡Sigue regresando para disfrutar de nuevas y memorables experiencias de pesca!

Si quieres ver el juego y la última actualización, ¡házmelo saber!