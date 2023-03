Compartir Facebook

NVIDIA lanza los controladores para la beta de Diablo IV

Los últimos drivers de NVIDIA llegan con optimizaciones para Diablo IV, Forza Horizon 5, The Last of Us Parte I y mejoras de rendimiento con DLSS 2

NVIDIA ha anunciado el lanzamiento de los nuevos Game Ready Drivers, los controladores para las tarjetas gráficas GeForce de la compañía americana. La última actualización llega optimizada para la beta abierta de Diablo IV, que dará comienzo el 24 de marzo y podrá jugarse hasta el día 26 de este mes. Instalando la versión más reciente de los controladores de NVIDIA, los participantes en la beta de Diablo IV que dispongan de una GPU GeForce RTX podrán activar la tecnología DLSS 2, que asegura una mejora del rendimiento manteniendo la calidad gráfica. Cuando el juego se lance oficialmente, el 6 de junio de 2023, los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX 40 Series podrán beneficiarse de DLSS 3, que mejorará aún más el rendimiento de Diablo IV.





Los nuevos controladores Game Ready incluyen una actualización que permitirá activar DLSS 3 en Forza Horizon 5 . El juego de carreras se actualizará el 28 de marzo e incluirá, además, compatibilidad con NVIDIA Reflex. Con DLSS 3, los poseedores de una tarjeta gráfica GeForce RTX 40 Series podrán superar la barrera de los 120 cuadros por segundo a resolución 4K con los ajustes gráficos al máximo.





La nueva versión de controladores Game Ready incluye, además, actualizaciones que permitirán activar DLSS 2 en numerosos juegos. Con los plugins de DLSS 2 ya disponibles en Unreal y Unity, la tecnología impulsada por IA podrá incorporarse fácilmente a una infinidad de títulos, mejorando la experiencia de juego de los usuarios que cuenten con una tarjeta gráfica GeForce RTX. Además de la beta de Diablo IV, los últimos drivers de NVIDIA permitirán activar DLSS 2 en Deceive Inc. (ya disponible), en Smalland; Survive the Wilds (disponible el 29 de marzo) y en The Last of Us Parte I (disponible el 28 de marzo).

Estos drivers también están preparados para soportar la previsualización tecnológica del Ray Tracing: Overdrive Mode de Cyberpunk 2077. El 11 de abril, el título de CD PROJEKT RED recibirá una actualización en la que se incluirá una demostración de cómo será el futuro del trazado de rayos en los videojuegos. El estudio polaco sigue trabajando con NVIDIA en la versión final del Overdrive Mode, así como en futuras optimizaciones y mejoras de los efectos con ray tracing.





Para concluir, NVIDIA ha anunciado que el nuevo controlador Game Ready está preparado para ofrecer la mejor experiencia de juego en Resident Evil 4 , e incluye la optimización en un clic para 4 nuevos títulos: Kerbal Space Program 2, Last Epoch, Like a Dragon: Ishin! y Wo Long: Fallen Dynasty.

Los usuarios interesados en saber más acerca de las tarjetas gráficas de NVIDIA y los controladores Game Ready, pueden visitar la página oficial de la compañía.

