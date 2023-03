Build A Rocket Boy anuncia MINDSEYE, aventura de acción triple-A que estará disponible en EVERYWHERE

Leslie Benzies, director de ambos títulos, desvela hoy nuevas pantallas de estos dos proyectos y el primer teaser in-game de MindsEye

El estudio internacional independiente de desarrollo de videojuegos, Build A Rocket Boy, anuncia hoy MindsEye, el nuevo título del reconocido director Leslie Benzies, disponible en EVERYWHERE. MindsEye es un juego de acción y aventuras de alto octanaje, catalogado como triple-A y basado en una historia ambientada en un mundo de corporaciones futuristas, teorías conspirativas y siniestras nuevas tecnologías.

Teaser MindsEye:

EVERYWHERE es una nueva plataforma que ofrece un mundo de infinitas posibilidades, donde podrás ser tú quien elija y forje su propio camino. Compite, construye y explora el vasto mundo abierto de EVERYWHERE, y adéntrate en nuevos mundos y nuevas experiencias. EVERYWHERE es un lugar donde todo está por descubrir e imaginar… todo el mundo pertenece a EVERYWHERE.

MindsEye y EVERYWHERE son dos productos triple-A diferentes de Build A Rocket Boy. EVERYWHERE llegará a manos de los jugadores este mismo año, inicialmente en PC y posteriormente en otros formatos.

Sobre Build A Rocket Boy

Build A Rocket Boy es un estudio independiente de desarrollo y editor de videojuegos con oficinas centrales en Edimburgo, Escocia, y estudios en Budapest, Hungría. Liderado por el desarrollador Leslie Benzies, el equipo de Build A Rocket Boy incluye a cientos de los más brillantes talentos de la industria con la visión compartida de crear nuevas e innovadoras experiencias de entretenimiento. El primer Proyecto de Build A Rocket Boy es EVERYWHERE, una experiencia que tiene lugar en mudos diversos y que difumina la línea entre la realidad y el mundo digital.