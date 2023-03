Mario Kart 8 Deluxe es el juego de Mario más vendido con 52 millones de unidades vendida

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Mario Kart 8 Deluxe es el juego de Mario más vendido con 52 millones de unidades vendidas

Mario es posiblemente la franquicia más popular en la historia de los videojuegos. La propiedad intelectual de Nintendo ha producido algunos de los títulos de juegos más populares. Mario Kart 8 Deluxe es actualmente el juego más vendido ambientado en el universo de Mario, con 52 millones de unidades vendidas para fines de 2022.

Mario Kart 8 Deluxe vendió 3.6 millones de unidades en el último trimestre de 2022

Mario Kart 8 Deluxe ha demostrado ser inmensamente exitoso para Nintendo. El popular juego de carreras de karts, lanzado en 2017, no solo es el juego de Mario más exitoso, sino que también se ha convertido en el juego más exitoso de la biblioteca de Nintendo Switch. Aún más impresionante es que el juego todavía se vende en grandes cantidades, ya que vendió 3,6 millones de unidades en el último trimestre de 2022.

Tras la conclusión de 2022, Mario Kart 8 Deluxe ha vendido 52 millones de unidades, y es el juego de Mario más popular de la historia por una distancia. Antes del lanzamiento de Mario Kart 8 Deluxe, el legendario Super Mario Bros. (NES) era el juego más exitoso del universo Mario. Actualmente, el juego, lanzado originalmente en 1985, se encuentra en el segundo lugar con 40,24 millones de unidades vendidas.

Mario Kart Wii, lanzado en 2008, es el tercer juego de Mario más exitoso, con 37,38 millones de unidades vendidas. New Super Mario Bros, lanzado en 2006 en la famosa consola portátil DS, es el siguiente en la lista con 30,80 millones de unidades vendidas. New Super Mario Bros también se jacta de ser el juego de Mario más exitoso en consolas portátiles. La versión de Wii de New Super Mario Bros, lanzada en 2009, está justo detrás de la versión de DS con 30,32 millones de unidades vendidas.

Super Mario Odyssey es el segundo de tres juegos de Switch en la lista. Actualmente ocupa el sexto lugar con 25,12 millones de unidades vendidas. El juego, lanzado en 2017, logró vender 0,72 millones de unidades durante el último trimestre de 2022.

Mario Kart DS es el siguiente en la lista, con 23,60 millones de unidades vendidas. El juego de 2005 es uno de los cuatro juegos de Mario Kart en la lista. Super Mario World, lanzado en SNES en 1990, es el octavo juego más popular de Mario, con 20,61 millones de unidades vendidas. Mario Kart 3DS, lanzado en 2011, es el siguiente con 18,97 millones de unidades vendidas.

Super Mario Party es el último juego de Mario que aparece en la lista de los diez juegos de Mario más populares. El juego de 2018, lanzado en Switch, ha vendido 18.79 millones de unidades hasta ahora.

Para obtener estadísticas adicionales e información sobre clubes individuales, consulte el informe en: https://www.safebettingsites.com/2023/03/23/mario-kart-8-deluxe-is-best-selling-mario-game-with-52m-units-sold/

. Leer artículo completo en Frikipandi Mario Kart 8 Deluxe es el juego de Mario más vendido con 52 millones de unidades vendida