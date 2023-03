Park Beyond llega el 16 de junio de 2023

PARK BEYOND LLEGA A PC, PLAYSTATION 5 Y XBOX SERIES X/S EL 16 DE JUNIO DE 2023

Haz ya tu reserva para conseguir el PAC-MAN Impossification Set e inscríbete para la beta cerrada.

Bandai Namco Europe y Limbic Entertainment han anunciado que el juego de simulación de parques temáticos Park Beyond estará disponible el 16 de junio de 2023 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Las reservas ya están abiertas y cada reserva incluye el PAC-MAN Impossification Set, que ofrece atracciones especiales, tiendas y objetos decorativos exclusivos. Los jugadores que reserven el juego podrán participar en una beta cerrada que tendrá lugar del 9 al 19 de mayo en PC. Los participantes de la beta cerrada que adquieran el juego desbloquearán la skin dorada del omnicar, el vehículo utilizado en las montañas rusas de Park Beyond.

Park Beyond está disponible en diferentes ediciones de reserva. La PC Retail Day-1 Admission Ticket Edition incluye un código del juego, un SteelBook, una banda sonora física y digital de Olivier Derivière, postales y pegatinas. La Deluxe Edition: VISIONEER Edition es una edición digital que incluye el juego, el ZOMBEYOND Impossification Set, el Pase anual – Season Pass de Park Beyond y el Pase anual Bonus Coaster Car Set. La Collector’s Edition: IMPOSSIFIED edition es una edición física que incluye todo lo de la VISIONEER Edition, la banda sonora física y digital de Olivier Derivière, una figura de escritorio, un libro de ilustraciones, un póster, un cordón e insignia, y el BEYOND SEAS Set.

También estamos invitando a los futuros pioneros a participar en una beta cerrada que tendrá lugar del 9 al 19 de mayo en PC. Los jugadores pueden inscribirse aquí: https://bnent.eu/BetaPB

Los participantes de la beta cerrada que adquieran el juego más adelante desbloquearán la skin dorada del omnicar, el vehículo utilizado en las montañas rusas de Park Beyond.

Ediciones de reserva:

PC Retail Day-1 Admission Ticket Edition – Física

Código del juego

SteelBook®

Banda Sonora física y digital por Olivier Derivière

Postales

Pegatinas

Deluxe Edition: VISIONEER Edition – Digital

Juego

ZOMBEYOND Impossification Set

Park Beyond: Pase anual – Season Pass

Pase anual Bonus Coaster Car Set

Collector’s Edition: IMPOSSIFIED edition – Physical

Todo lo incluido en la VISIONEER Edition

Banda Sonora física y digital por Olivier Derivière

Figura de escritorio

Libro de ilustraciones

Poster

Cordón e insignia

BEYOND SEAS Set

Park Beyond llegará el 16 de junio de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.

Para más información sobre Park Beyond

