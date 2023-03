Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

NVIDIA presenta DLSS 3 para Diablo IV y otros juegos y aplicaciones con vistas a GDC

La revolución de los gráficos neuronales impulsados por inteligencia artificial para PC sigue su curso, con nuevos juegos AAA con DLSS 3, entre los que se incluyen Diablo IV, y nuevas herramientas para desarrolladores, como Frame Generation

Con vistas a la Game Developers Conference (GDC) que se celebrará la semana que viene, NVIDIA ha anunciado nuevos juegos y plug-ins para desarrolladores con DLSS 3. La versión más reciente de la tecnología impulsada por inteligencia artificial, Deep Learning Super Sampling (DLSS), ya es compatible con una gran cantidad de juegos y aplicaciones de primera línea, y ya ha sido integrada en Unreal Engine, uno de los motores de videojuegos más populares. La compañía ha lanzado de forma oficial el plug-in Frame Generator, que facilita aún más la adopción de esta tecnología por parte de los desarrolladores. «Desde su introducción, los gráficos neuronales han revolucionado los juegos con NVIDIA DLSS, y ahora los estamos llevando a un nuevo nivel», dijo Matt Wuebbling, vicepresidente de marketing global de GeForce en NVIDIA. «Las superfranquicias de juegos de PC, como Diablo, Forza Horizon y el nuevo Redfall de Bethesda, están subiendo el listón de la calidad de imagen con gráficos impresionantes, usando DLSS para lograr que el juego funcione suave como la seda». Desde su lanzamiento en 2018, NVIDIA DLSS ha impulsado la revolución de los gráficos neuronales en los juegos de PC. Los gráficos neuronales combinan la IA y los gráficos para crear una canalización de renderizado acelerada que aprende y mejora continuamente. En lugar de renderizar de forma nativa todos los píxeles en cada fotograma, DLSS permite que el juego renderice 1/8 de los píxeles y, luego, utiliza el poder de la IA y de los GeForce RTX™ Tensor Cores para reconstruir el resto de los píxeles, multiplicando drásticamente la velocidad de fotogramas y ofreciendo, al mismo tiempo, imágenes nítidas y de alta calidad que rivalizan con la resolución nativa.

Diablo IV, Forza Horizon 5, Redfall – DLSS 3 está en los juegos y las franquicias más grandes

A día de hoy, más de 270 juegos y aplicaciones utilizan NVIDIA DLSS. DLSS 3, la última versión de esta tecnología, está disponible en 28 juegos y su adopción ha sido 7 veces más rápida que la de DLSS 2 en los primeros seis meses.

Entre los juegos más esperados que ofrecerán compatibilidad con DLSS se encuentra Forza Horizon 5, nombrado el mejor juego de carreras de mundo abierto de todos los tiempos por varios medios de comunicación y, actualmente, el juego de carreras con la calificación más alta en OpenCritic. Forza Horizon 5, que ya permite activar efectos con trazado de rayos, se actualizará a DLSS 3 el 28 de marzo.

Redfall, el esperado shooter en primera persona cooperativo de mundo abierto de Bethesda y Arkane Austin, el galardonado equipo detrás de Prey y Dishonored, se lanzará el 2 de mayo con DLSS 3.

Diablo IV, la última entrega de la franquicia Diablo, que cuenta con varios juegos entre los considerados como los mejores de todos los tiempos, se lanzará el 6 de junio con DLSS 3.

«Ofrecer una jugabilidad fluida en Diablo IV es una prioridad para Blizzard», dijo Michael Bukowski, director técnico de Diablo IV en Blizzard Entertainment. «Estamos entusiasmados con la alta velocidad de fotogramas de Diablo IV cuando se ejecuta en el hardware NVIDIA GeForce RTX 40 Series con DLSS 3″.

Además, se han anunciado otros juegos de PC con soporte para NVIDIA DLSS, entre los que se incluyen Deceive Inc., Gripper, SMALLAND: Survive the Wilds y THE FINALS. Los interesados, pueden consultar la lista completa de 270 juegos y aplicaciones compatibles con DLSS.

DLSS Frame Generation estará disponible públicamente para los desarrolladores en GDC

NVIDIA hará que los plug-ins DLSS Frame Generation estén disponibles públicamente durante GDC, permitiendo a más desarrolladores integrar la tecnología que aumenta la velocidad de fotogramas en sus juegos y aplicaciones.

El acceso a DLSS Frame Generation estará disponible a través de NVIDIA Streamline, un marco de código abierto y de múltiples proveedores que simplifica la integración de tecnologías de superresolución en juegos y aplicaciones 3D.

La tecnología DLSS está siendo mejorada constantemente gracias al entrenamiento continuo que recibe en la supercomputadora de IA de NVIDIA. La versión pública incorporará las últimas mejoras de DLSS realizadas a principios de este año, entre las que destacan las siguientes:

DLSS Frame Generation aprovecha mejor los datos del motor del juego, mejorando la estabilidad de la interfaz de usuario y la calidad de imagen durante movimientos rápidos.

DLSS Super Resolution mejora el modo Ultra Performance con una mayor estabilidad, más precisión en los detalles y una mejor calidad de imagen en general.

DLAA mejora la calidad de la imagen, reduce el ghosting y mejora la suavidad de los bordes en escenarios de alto contraste.

Integración con Unreal Engine 5.2: añadir DLSS 3 con Unreal Engine Games resulta más simple que nunca

NVIDIA y Epic anunciaron la integración de NVIDIA DLSS 3 en el popular motor de juego Unreal Engine (UE). Unreal Engine es una herramienta de creación 3D en tiempo real, abierta y avanzada, que brinda a los desarrolladores y creadores de juegos la libertad y el control para ofrecer contenido 3D de vanguardia, experiencias interactivas y mundos virtuales inmersivos. El plug-in DLSS 3 debutará en UE 5.2, lo que facilitará a cualquier desarrollador acelerar el rendimiento de su juego o aplicación.

«NVIDIA DLSS 3 presenta una tecnología de generación de fotogramas realmente impresionante, y el plug-in Unreal Engine 5.2 ofrecerá a los desarrolladores una gran opción para aumentar la calidad y el rendimiento de sus juegos», dijo Nick Penwarden, vicepresidente de ingeniería de Epic Games.

. Leer artículo completo en Frikipandi NVIDIA presenta DLSS 3 para Diablo IV y otros juegos y aplicaciones con vistas a GDC