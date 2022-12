God of War: Ragnarok, The Last of Us Parte 1 y Tadeo Jones: La tabla esmeralda son algunos de los «imprescindibles» de PlayStation para estas fiestas

PlayStation España presenta los «imprescindibles» de PlayStation, una selección de productos ideales para regalar en estas fechas tan señaladas en la que destacan tres videojuegos exclusivos de PlayStation: God of War: Ragnarok (PS5 / PS4); The Last of Us Parte 1 (PS5) y Tadeo Jones: La tabla esmeralda (PS5 / PS4).

Puedes encontrar más información sobre estos productos a continuación y en la nota de prensa adjunta:

God of War Ragnarök™ (PS4™ y PS5™, PEGI: 18)

Únete a Kratos y Atreus en su viaje a través de cada uno de los nueve reinos en busca de respuestas para prepararse para la profetizada batalla que supondrá el fin del mundo. En esta secuela del título de 2018 (que vendió más de 19 millones de copias y fue premiado como Juego del Año en The Game Awards ), padre e hijo se adentran en los nueve reinos en busca de respuestas mientras las fuerzas de Asgard se preparan para la guerra. A lo largo de su aventura, explorarán paisajes mitológicos increíbles, reunirán aliados y se enfrentarán a imponentes enemigos con aspecto de monstruos y dioses nórdicos.

• Edición Estándar PS4™: 69,99 €

• Edición Estándar PS5™: 79,99 €

• Edición Digital Deluxe PS4™ y PS5™: 89,99 €

The Last of Us™ Parte I (PS5™, PEGI: 18)

Disfruta de la emotiva historia y los inolvidables personajes de The Last of Us, ganador de más de 200 premios de Juego del Año, ahora creados desde cero para la consola PlayStation®5. Este remake aprovecha la tecnología actual para realizar una revisión total de la experiencia original, reproducida fielmente pero incorporando mecánicas de juego modernizadas, controles mejorados y opciones de accesibilidad ampliadas, todo ello bajo un apartado gráfico de última generación.

• Edición Estándar: 79,99 €

• Edición Digital Deluxe: 89,99 €

Tadeo Jones: la tabla esmeralda (PS4™ y PS5™, PEGI: 7)

Diviértete mientras ayudas al famoso arqueólogo Tadeo Jones a resolver los enigmas y recuperar la tabla esmeralda resolviendo divertidos puzles y enfrentándote a los enemigos de las formas más originales posibles. Además, podrás coleccionar reliquias y secretos que encontrarás bajo tierra, en cuevas, y en los lugares más insospechados. Un título de acción y plataformas divertido para toda la familia.

Edición Estándar PS4™: 34,99 €

Edición Estándar PS5™: 39,99 €

Otros de los productos especiales para regalo en Navidad son los siguientes:

Gran Turismo 7 (PS4™ y PS5™, PEGI: 3)

Horizon Forbidden West (PS4™ y PS5™, PEGI: 16)

Tarjetas regalo de PlayStation®

PlayStation® Plus

Mando inalámbrico DualSense

Cubiertas de consola para PS5

Auriculares inalámbricos Pulse 3D

