Os desvelamos todos los detalles de Winter Wonderland, la Temporada 5 de Riders Republic que ya está disponible, y que llevará a los jugadores de vuelta a las grandes pendientes y las altas montañas de la República.

COMIENZA LA TEMPORADA 5 DE RIDERS REPUBLIC™: WINTER WONDERLAND!

Winter Wonderland llega repleta de aventuras en la nieve, espíritu competitivo, increíbles colaboraciones y… ¡Ezio!

Ubisoft ha anunciado hoy que la Temporada 5 de Riders Republic comienza ya en PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One (incluye características mejoradas en Xbox One X), PlayStation®4 (incluye características mejoradas en PlayStation®4 Pro), en Windows PC a través de Ubisoft Store y Epic Games Store, Luna, Ubisoft Connect y Ubisoft+.

Winter Wonderland llevará a los jugadores de vuelta a las grandes pendientes y altas montañas de la República. El equipo de desarrollo de Annecy quiere celebrar las navidades y el Año Nuevo con toda la comunidad, por eso los jugadores podrán disfrutar de una semana temática de los X Games un poco más adelante, muy vinculada a la competición real. Uno de los personajes más conocidos de Ubisoft, Ezio, hará también su aparición con una actividad especial y atuendos de cosplay en la tienda del juego.

Celebra nuestro 15º aniversario (14/12 al 21/12 y 04/01 al 11/01)

¡La República celebrará el 15º aniversario de una de las sagas de juegos más famosas de Ubisoft! En esta ocasión, los Riders disfrutarán de una gran celebración especial que incluye actividades coleccionables por tiempo limitado, atuendos de cosplay para Ezio y Eivor, un emote de homenaje, una emisora de radio disponible durante toda la temporada, con la que se podrá jugar escuchando las pistas de audio más emblemáticas del juego, y más. Durante la primera de estas dos semanas, tendrá lugar también un concurso de fotografía y una exposición fotográfica especial. A los jugadores les tocará compartir su mejor interpretación de la hermandad que puebla la República.

Felices Fiestas (21/12 al 28/12)

¡Es la época más maravillosa del año! ¡Celebremos las fiestas! Los Riders disfrutarán de una serie de desafíos gratuitos semanales con los que ganarán recompensas temáticas que les servirán para lucir el mejor look en todos los eventos. Esta semana incluye también una nueva carrera masiva especial, así como atuendos temáticos en la tienda del juego. La radio de las vacaciones volverá, y estará disponible durante dos semanas.

Feliz Año Nuevo (31/12 al 04/01)

Adiós 2022… ¡Hola 2023! Los Riders van a celebrarlo como se debe, porque disfrutarán de un espectáculo de fuegos artificiales en la zona de encuentro. Se crearán nuevos retos para conseguir la primera (y épica) caja de hamburguesas de la historia, con la posibilidad de ganar objetos legendarios de la anterior temporada, y un par de estupendas gafas conmemorativas de 2023, si se conectan y entran en el Riders Ridge mientras se celebra el evento de la comunidad. Los Riders disfrutarán también de una carrera masiva especial de Año Nuevo y de una exposición temática con el modo foto. En la tienda del juego habrá disponibles nuevos y brillantes trajes con divertidos diseños y efectos especiales.

X Games Winter Edition (25/01 al 01/02)

Para sumergir a los jugadores en la competición de freestyle más famosa del mundo, habrá disponibles dos eventos de X GAMES para todos durante toda la semana, aunque aún no los tengan. Además, se disputarán desafíos semanales especiales en estos 2 eventos para ganar recompensas exclusivas de los X GAMES. Los Riders también se lo pasarán en grande probando las carreras masivas especiales ambientadas en la nieve, y el Ridge se actualizará con elementos de los X Games.

Guerreros fantasma (15/02 al 22/02)

Durante esta semana se pondrán a prueba las habilidades de los jugadores con el regreso de la carrera masiva de los Guerreros. Se determinarán nuevos modificadores que servirán para aumentar más aún la tensión. Los pilotos deberán estar preparados para las carreras masivas de los Guerreros Fantasma, sin choques, con ambiente nocturno y con recompensas asociadas exclusivas.

Esta nueva temporada permitirá a los Riders lucir estilo y ganar en técnica, ¡porque The North Face entra este año como patrocinador de la República! Esta colaboración, muy esperada por los Riders, incluirá nuevos atuendos que encontrarán en la tienda del juego durante toda la temporada. El icónico The North Face Himalayan Suit se podrá desbloquear al finalizar la progresión de la temporada, y la bolsa The North Face Base Camp Duffle llegará como recompensa en una de las próximas semanas.

Además, los Riders podrán conseguir también nuevos objetos de “alta costura” esta temporada, ¡porque Prada se une a la fiesta una vez más! Para esta nueva colaboración, Prada ha diseñado una BMX especial para el juego y un atuendo especial asociado a ella. ¡Pero hay más! La firma también ha lanzado una tabla de snowboard real inspirada en el diseño del traje llameado que creó para la colaboración anterior, y los Riders podrán desbloquearlo al finalizar la progresión de la temporada.

Para más información sobre Riders Republic y la Temporada 5 visita ridersrepublic.com

Para estar al tanto de las últimas novedades de Riders Republic y de todos los juegos de Ubisoft, visita news.ubisoft.com

