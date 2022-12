Compartir Facebook

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition llega a la next-gen

CD PROJEKT RED ha anunciado el lanzamiento de la versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, ahora disponible a través de descarga digital en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, GOG y Epic Games Store.

Aprovechando el poder del hardware de nueva generación, la versión actualizada de la tercera entrega de la épica trilogía de rol desarrollada por CD PROJEKT RED ya está disponible como contenido descargable gratuito para los poseedores del juego, e incluye una gran variedad de mejoras visuales y de rendimiento. Entre éstas, destaca el trazado de rayos en tiempo real para PC, modos Rendimiento y Ray Tracing para PlayStation 5 y Xbox Series X, modos Rendimiento y Calidad en Xbox Series S, soporte para DLSS en PC y AMD FidelityFX Super Resolution en todas las plataformas de nueva generación, así como tiempos de carga más rápidos. Además, la versión next-gen incluye nuevos contenidos y añadidos que mejoran la experiencia de juego: objetos y misiones inspirados en la serie de Netflix de The Witcher, nuevas opciones de cámara, lanzamiento rápido de Señales, modo fotográfico, progreso cruzado multiplataforma, mejoras en el mapa y en la interfaz de usuario, y una selección de mods creados por la comunidad que se integran en la experiencia, entre muchos otros. La Complete Edition incluye todo el contenido lanzado previamente en The Witcher 3: Wild Hunt: las premiadas expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine, así como 16 contenidos extra.

Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One de The Witcher 3: Wild Hunt también han recibido una actualización hoy. Ésta, incorpora una selección de numerosos añadidos, incluidos en la actualización next-gen, que mejoran la experiencia de juego (para más información, se pueden consultar las notas del parche oficiales). También cuenta con el nuevo contenido inspirado en la serie The Witcher de Netflix: nuevas armas y armadura para Geralt, apariencias alternativas para las armaduras de Dandelion y Nilfgaardiana y una nueva misión. Esta actualización llegará a Nintendo Switch más adelante. La versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Aquellos jugadores que hayan adquirido previamente cualquiera de las versiones del título para PlayStation 4, Xbox One y PC, podrán acceder a las novedades next-gen de forma gratuita actualizando el juego. Una versión next-gen digital dedicada también está a la venta en PlayStation Store y Microsoft Store, mientras que la versión física se lanzará más adelante. Para más información acerca de The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition y la saga de juegos The Witcher, los usuarios interesados pueden visitar la página oficial,

