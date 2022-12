Far Cry 6: Sin rumbo entre mundos, la nueva gran expansión de Far Cry 6 que verá la luz el próximo 6 de diciembre

Aunque no hemos pasado lista, confiamos en que hayáis seguido en directo el livestream en el que hemos dado a conocer todos los detalles de Far Cry 6: Sin rumbo entre mundos, la nueva gran expansión de Far Cry 6 que verá la luz el próximo 6 de diciembre.

No obstante, por si alguien no ha llegado a tiempo o no ha podido tomar apuntes, compartimos por aquí la nota de prensa donde encontraréis toooda la información relevante sobre este nuevo contenido, que marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo de la historia de Dani Rojas.

Si queréis ver un adelanto no os perdáis el tráiler del anuncio: https://youtu.be/LRMbuyJyUzU

Por último, os dejamos también a mano:

El VOD del Livestream: https://youtu.be/PLVpJnQ91kY

Tráiler de la prueba gratuita y la actualización: https://youtu.be/_9E-gIpIZQ8

LA EXPANSIÓN ”SIN RUMBO ENTRE MUNDOS”DE FAR CRY® 6, DISPONIBLE EL 6 DE DICIEMBRE

La prueba gratuita y los descuentos de hasta el 60 % en todas las ediciones de Far Cry 6 comienzan hoy; la Actualización 6 con la Nueva Partida + ya está disponible

Hoy, durante el livestream para presentar la nueva expansión* de Far Cry 6, Sin rumbo entre mundos, Ubisoft ha anunciado que este nuevo contenido estará disponible el 6 de diciembre con un precio de 19,99 €, o formando parte del Upgrade Pass, en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, así como en Windows PC a través de Ubisoft Store y Epic Games Store. Los jugadores pueden también suscribirse a Ubisoft+ en PC y Amazon Luna**.

En Far Cry 6: Sin rumbo entre mundos, los jugadores comenzarán un nuevo y emocionante capítulo de la historia de Dani Rojas, ambientado en una versión fracturada de Yara. Tras la exploración de la zona de impacto de un misterioso meteorito, Dani se encontrará en un retorcido espacio entre mundos junto a una forma de vida no corpórea llamada Fai. Los jugadores deberán reparar el vehículo espacial de Fai encontrando cinco fragmentos perdidos, cada uno de los cuales aumentará las capacidades de supervivencia de Dani, y también por tanto sus posibilidades de poder escapar de este lugar.

Para recuperar los fragmentos perdidos, los jugadores deberán confiar en sus habilidades como guerrilleros para superar las 15 desafiantes e intensas pruebas denominadas Grietas, en las que deberán derrotar a los Shardfaces, grupos de enemigos humanoides de origen animal y cristalino, apostados prácticamente en cada esquina. En cada una de las Grietas, como una fortaleza destrozada suspendida en el cielo y una Esperanza bajo el agua llena de trampas mortales, los jugadores afrontarán diversos peligros y obstáculos de fuera de este mundo. Así, podrán elegir la forma de enfrentarse a cada Grieta y descubrirán potentes armas y herramientas a medida que avancen, y recogerán fragmentos de energía diseminados por toda la zona, con los que podrán comenzar de nuevo la misión e intentar superar de nuevo la Grieta, si lo necesitan. Los jugadores, al contar con múltiples y amplias rutas, exploración en plataformas e intensos combates a cada momento, disfrutarán de una experiencia única a medida que vayan avanzando y dominando este mundo lleno de sorpresas.

Al completar una misión, Fai entregará a los jugadores una poderosa pieza de equipamiento, que les ayudará mucho al regresar a Yara en busca de una nueva y etérea oportunidad de continuar luchando contra el régimen.

Además, Ubisoft ha anunciado que Far Cry 6 ofrecerá a partir de hoy una prueba gratuita a todos los nuevos jugadores que quieran probarlo en Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, así como en Windows PC a través de Ubisoft Store y Epic Games Store. Podrán explorar la zona de Isla Santuario, y los que quieran continuar su lucha por la libertad mantendrán sus progresos además de aprovechar descuentos en el juego, Season Pass y contenidos DLC. Hay más información disponible sobre estas ofertas en: https://www.ubisoft.com/es-es/game/far-cry/far-cry-6/buy

La Actualización 6 ya está disponible, por lo que los jugadores podrán volver a Yara para revivir sus misiones preferidas más fuertes que nunca, con la esperada llegada del nuevo modo Nueva Partida +, con el que podrán usar sus equipamientos y armas de fin de juego jugando desde el principio. La Actualización 6 presenta también la característica Ayuda al Completista, una nueva función realmente útil para encontrar todos los secretos ocultos de Yara.

Ubisoft está trabajando con Audible para contar el relato de los eventos que condujeron a Far Cry 6. La serie de audio de seis episodios contará con el reparto de Far Cry 6, incluyendo a Giancarlo Esposito como Antón Castillo, y estará disponible en 2023.

Para más información sobre Far Cry 6 y la expansión Sin rumbo entre mundos, visita: Farcry.com

Para conocer las últimas noticias sobre los juegos de Ubisoft, visita: news.ubisoft.com

