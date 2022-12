Mass Effect Legendary Edition, Biomutant y Divine Knockout, llegan a PlayStation Plus como juegos gratis del mes de diciembre del 2022

Un mes más, os dejamos los juegos que darán durante el mes de diciembre con PlayStation Plus Essential. Los suscriptores de PlayStation Plus podrán disfrutar gratis de Mass Effect Legendary Edtion, Biomutant y Divine Knockout a partir del mes de diciembre. Estos títulos estarían disponibles en el servicio a partir del martes 6 de diciembre de 2022. Mass Effect Legendary Edition, Biomutant y Divine Knockout, llegan a PlayStation Plus como juegos gratis del mes de diciembre del 2022

PlayStation Plus se despide del año en PS4 y PS5 con 5 nuevos juegos gratis para el mes de diciembre. Sí, habéis leído bien. Esta vez no son 3, sino 5 los juegos que recibiremos como parte del servicio de suscripción. Esto se debe a que uno de ellos, el plato fuerte, es un recopilatorio con las tres entregas de Mass Effect remasterizadas. Los tres juegos de Mass Effect están consideradas como algunos de los mejores juegos de la historia del sector y un imprescindible para los amantes del génerol RPG y de otras franquicias como Dragon Age.Por lo que creemos que es una buena selección. El anuncio de los nuevos juegos gratis de PlayStation Plus sirve también a modo de último aviso para aquellos que aún no hayan descargado los del mes pasado. Tenéis hasta el 6 de diciembre para aprovechar la mejor ventaja del servicio de suscripción y canjear los siguientes juegos a coste cero: Nioh 2 (PS5 y PS4) — Descárgalo aquí

LEGO Harry Potter Collection (PS4) — Descárgalo aquí

Heavenly Bodies (PS5 y PS4) — Descárgalo aquí

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los títulos que llegarán este mes sin coste adicional para todos los niveles de suscripción de PlayStation®Plus, y que estarán disponibles para su descarga a través de PlayStation™Store desde el 6/12 hasta el 2/1:

Mass Effect™ Legendary Edition para PS4™: el gran añadido es Mass Effect Legendary Edition, el recopilatorio mejorado de la legendaria saga de BioWare que aglutina los tres juegos principales con el o la comandante Shepard al frente. E s la remasterización de los tres primeros títulos de la aclamada saga de rol y acción Mass Effect™. El jugador podrá revivir la leyenda del comandante Shepard, en el momento en el que se interpone entre la humanidad y la mayor amenaza a la que se haya enfrentado jamás. Mass Effect™ Legendary Edition cuenta con una valoración de 87/100 en Metacritic. El recopilatorio de la trilogía original de esta famosa saga de RPGs de ciencia ficción, con los juegos remasterizados a alta definición e incluyendo todos los DLC.

para PS4™ / PS5™: es un RPG de kung-fu desarrollado en mundo abierto posapocalíptico que cuenta con un sistema de combate que combina artes marciales con ataques cuerpo a cuerpo, disparos y habilidades mutantes. Una aventura de acción en mundo abierto con algunas gotas de rol, en el que eres un mapache con una gran espada y poderes especiales que tendrá que enfrentarse a una gran cantidad de enemigos en un mundo postapocalíptico. Biomutant cuenta con una valoración de 69/100 Metacritic. Biomutant, juego AA que generó una gran cantidad de críticas en su momento ya que salió al mercado con muchos problemas, pero que ha ido mejorando con el transcurso de las actualizaciones y que Divine Knockout para PS4™ / PS5™: es un título de acción de plataformas en tercera persona, en el que el jugador podrá convertirse en un pequeño pero poderoso dios mitológico y reinar eliminando a sus amigos del mapa. Divine Knockout estará disponible para todos los usuarios de PlayStation®Plus coincidiendo con su fecha de lanzamiento. Un juego de plataformas y multijugador en 3D en el que tienes que enfrentarte a porrazo limpio a otros competidores para sacarles del mapa.. Nos presenta una formula brawl en donde podremos controlar a diferentes héroes de la mitología con un repertorio de habilidades de todo tipo. El juego presenta un estilo cartoon muy colorido

Catálogo de juegos (Extra – Premium)

Los usuarios de PlayStation®Plus Extra y Premium podrán disfrutar en el Catálogo de juegos del título Assassin’s Creed® Valhalla por tiempo limitado hasta el 20 de diciembre.

Niveles de suscripción

El usuario puede escoger el plan de PlayStation®Plus que mejor se ajuste a él a través de las opciones de compra que ofrece PlayStation™Store, añadiendo fondos a su monedero de manera online mediante una tarjeta de crédito o a través de la compra segura de las tarjetas Regalo PlayStation® en establecimientos habituales con las que recargar fondos en su monedero digital.

PlayStation®Plus Essential: Incluye dos juegos descargables al mes, acceso al modo multijugador online, descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, colección de PlayStation®Plus* y ayuda de juego*. *Características exclusivas de PS5™. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes, 24,99€ por tres meses o 59,99€ el año (suscripción anual equivalente a 4,99€ al mes).

Incluye dos juegos descargables al mes, acceso al modo multijugador online, descuentos exclusivos en PlayStation™Store, contenido exclusivo, 100GB de almacenamiento en la nube para las partidas guardadas, share play, colección de PlayStation®Plus* y ayuda de juego*. *Características exclusivas de PS5™. El usuario puede acceder a este nivel por solo 8,99€ al mes, 24,99€ por tres meses o 59,99€ el año (suscripción anual equivalente a 4,99€ al mes). PlayStation®Plus Extra: Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4™ y PS5™, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes, 39,99€ por tres meses o 99,99€ el año (suscripción anual equivalente a 8,33€ al mes).

Incluye todas las ventajas de PlayStation®Plus Essential más un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para PS4™ y PS5™, incluidos grandes éxitos del catálogo de PlayStation®Studios y desarrolladores asociados externos. El usuario puede suscribirse a este nivel por solo 13,99€ al mes, 39,99€ por tres meses o 99,99€ el año (suscripción anual equivalente a 8,33€ al mes). PlayStation®Plus Premium: Incluye todas las ventajas de los niveles anteriores, PlayStation®Plus Essential y PlayStation®Plus Extra, y además añade pruebas de juego por tiempo limitado, un catálogo de clásicos de hasta 340 juegos de previas generaciones de PlayStation® y retransmisión en la nube de una amplia variedad de contenidos. El usuario puede suscribirse a esta experiencia de juego completa por solo 16,99€ al mes, 49,99€ por tres meses o 119,99€ el año (suscripción anual equivalente a 9,99€ al mes).

