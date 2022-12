Compartir Facebook

Pokémon invade Barcelona: Descubre Paldea en el stand de Nintendo del 28º Salón del Manga

La compañía nipona vestirá el 28 Manga Barcelona con Pokémon Escarlata y Púrpura, Nintendo Switch Sports, y una gran variedad de videojuegos para fans de la cultura japonesa y familias, así como un guiño a los estudios indies locales

En una feria dedicada la cultura japonesa, no podía faltar su compañía de videojuegos más longeva. Nintendo dará la oportunidad a los asistentes al 28 Manga Barcelona de comenzar su aventura por Paldea en los recién estrenados Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, de divertirse moviendo el cuerpo con familia y amigos en los siete deportes de Nintendo Switch Sports, de conocer a desarrolladores de videojuegos de Catalunya y probar sus obras, de llenarlo todo de tinta con el frenético multijugador de Splatoon 3, de vibrar con aclamados títulos con el toque más japonés como Bayonetta 3 o Xenoblade Chronicles 3, y mucho más.

Este año, el stand de Nintendo en el 28 Manga Barcelona acogerá más de 60 videojuegos en más de 120 puestos de juego, repartidos en un stand de 2650 m2, donde los seguidores de la cultura manga podrán dar un toque local a sus pasiones y descubrir por qué como en Paldea, en ningún sitio. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura son las primeras entregas de la saga que llevan la fórmula a un mundo abierto tras más de 25 años de historia, y con su reciente lanzamiento en Nintendo Switch ya se han convertido en los títulos más vendidos en su primer fin de semana de la historia de Nintendo.

El fenómeno de masas que nació en Japón como un videojuego para Game Boy en 1996 ha dado la vuelta al mundo en forma de anime, manga, películas, cartas coleccionables, figuras, peluches, más videojuegos, y mucho, mucho más, y tras esa vuelta al mundo nos lleva a Paldea, la primera región de Pokémon en mundo abierto en la que tanto los nuevos entrenadores como los más veteranos pueden explorar libremente y sin tener que seguir un orden establecido por la trama. Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, el fenómeno de la Teracristalización y muchas más sorpresas que esperan ser descubiertas aguardan en Paldea.

Con tanto Lechonk, Smoliv y Fidough es inevitable sentir un sabor local, y para complementar ese toque, nada mejor que la sección de desarrolladores locales en la que los asistentes podrán descubrir seis videojuegos independientes para Nintendo Switch creados por estudios de toda Catalunya, así como conocer a sus creadores, charlar y jugar con ellos para conocer de primera mano todas sus inspiraciones.

Carlos Coronado, un hombre orquesta del desarrollo catalán conocido por juegos como Mind: Path to Talamus, Infernium o Koral, trae al Manga Horror Tales: The Wine, una experiencia terrorífica en primera persona ambientada entre bodegas del Mediterráneo. Con un tono completamente diferente, aunque igualmente aterrador por pensar en el mundo que nos quedará si no cuidamos el planeta, el equipo barcelonés de Herobeat Studios fundado por Javier Ramello y Pablo Hernández plasma en Endling: Extinction is Forever su preocupación por el viaje climático a través de un viaje por la supervivencia de una madre zorro y sus cachorros. El estudio Lince Works emergerá de entre las sombras de Barcelona para mostrar Aragami 2, el juego de acción y sigilo de ambientación japonesa lanzado hace tan solo unas semanas, que demostrará por qué son uno de los estudios más longevos y exitosos del desarrollo local.

Desde la misma Barcelona, Piccolo Studio trae un viaje emotivo con Arise: A Simple Story, una aventura sobre el amor y la pérdida en la que manipular el tiempo y el entorno para hacer frente a agridulces recuerdos del pasado. Un mazazo emocional diferente puede dar el desafío de Super Magbot, un videojuego inspirado por éxitos como Celeste y Super Meat Boy con dos peculiaridades: el juego está creado tan solo por Eloi y Daniel Guzmán, los dos hermanos que forman el estudio Astral Pixel, y ¡es un plataformas 2D en el que no se puede saltar! Al contrario que en Treasures of the Aegean, un thriller de acción histórico en el que el parkour y los saltos al límite están a la orden del día en esta caza de tesoros desarrollada por el equipo barcelonés de David Jaumandreu, Undercoders.

El stand de Nintendo del 28 Manga Barcelona contará con la presencia de fenómenos del desarrollo local, pero si hablamos de otro tipo de fenómenos, tanto en Japón como en todo el mundo, no puede faltar Nintendo Switch Sports, la nueva entrega de la franquicia Wii Sports que permitirá a los asistentes disfrutar de partidas multijugador utilizando los movimientos de su cuerpo en siete deportes que van desde las relajadas partidas a los bolos a los frenéticos duelos de espadas de Chambara, pasando por la tensa cooperación que requiere el voleibol o un clásico renovado como el tenis que levantó del sofá a millones de familias de todo el mundo. Golpea la pelota en los tiros libres del fútbol, o compite en unos hoyos haciendo un swing con el Joy-Con en el recién estrenado golf, que ya está disponible como parte de una actualización gratuita del juego.

Y si pensamos en Japón, no podía faltar en el 28 Manga Barcelona el que es el shooter de referencia en el país del Sol Naciente: Splatoon 3. La bulliciosa ciudad con estilo oriental de Tintelia acoge a todos los Inkling y Octarianos que quieran fardar de habilidad y estilo en los frenéticos enfrentamientos multijugador por equipos en los que corren ríos de tinta, literalmente. Los combates de 4 contra 4 de Splatoon 3 no los gana el equipo que acabe más veces con los rivales, sino quien más terreno cubra con la tinta de su color con todo tipo de armas como lanzatintas, cubos, rodillos, y emocionantes novedades como Azotintadores (espadas) y Arcromatizadores (arcos). Así, tanto quien tenga experiencia en los juegos de acción como los jugadores más novatos, podrán aportar para la victoria.

Los amantes del manga saben de buena tinta que en Nintendo Switch se encuentran una infinidad de títulos de todo tipo de géneros que causan furor en Japón. Desde varios estilos de RPG como Xenoblade Chronicles 3, Leyendas Pokémon: Arceus, LIVE A LIVE, TRIANGLE STRATEGY, Shin Megami Tensei V, Persona 5 Royal y Ni No Kuni 2: El Renacer de un Reino, a la acción más variada y desenfrenada de Bayonetta 3, ASTRAL CHAIN, Fire Emblem Warriors: Three Hopes, Hyrule Warriors: La era del cataclismo, y MONSTER HUNTER RISE, pasando por juegos musicales como Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival.

Sin olvidarnos, por supuesto, de los juegos de licencias tan queridas por los fans de la cultura manganime como DRAGON BALL Z: KAKAROT, DRAGON BALL FighterZ, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, MY HERO ONE’S JUSTICE 2, ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO, Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- Las Crónicas de Hinokami, Doraemon Storu of Seasons, A.O.T. 2 (Attack on Titan),… ¡y muchos más!

Y allá donde va Nintendo, va Mario. El icono japonés no puede faltar al 28 Manga Barcelona, y demuestra su polivalencia con Mario Kart 8 Deluxe y su Pase de pistas extras, Mario Strikers: Battle League Football, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Party y Super Smash Bros. Ultimate, el juego de lucha en el que también participan otros héroes de juegos de Nintendo que se podrán probar allí, como Kirby y la Tierra Olvidada, Luigi’s Mansion 3, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Metroid Dread, Yoshi’s Crafted World, Pikmin 3 Deluxe, y Link por partida doble con The Legend of Zelda: Link’s Awakening y el aclamado The Legend of Zelda: Breath of the Wild, para ir abriendo boca de cara a su secuela.

Los asistentes podrán llevarse un recuerdo divertido, no solo jugando, sino con fotos especiales en las zonas de Pokémon, Animal Crossing y Super Mario, y no faltará la oportunidad de llevarse premios tanto en sorteos como en competiciones. El stand de Nintendo dará a los asistentes la oportunidad de llevarse una Nintendo Switch Modelo OLED (Edición Pokémon Escarlata y Púrpura) si consiguen derrotar al Pro, Abel “Flash” Sanz, uno de los mejores jugadores españoles de Pokémon competitivo, en un combate de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Por supuesto, no faltará la zona de competiciones, donde los jugadores más avezados podrán medirse con sus rivales en Splatoon 3, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, y también las nuevas ediciones de Pokémon.

En total, Nintendo ha dispuesto más de 120 puestos de juego que garantizan diversión e infinidad de opciones para cada tipo de jugador. Bien sea acercándose a descubrir el nuevo mundo de Paldea en Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, conociendo a los creadores de videojuegos indies locales, moviendo el esqueleto con familia y amigos en los deportes de Nintendo Switch Sports o a ritmo de k-pop con lo nuevo de Just Dance o redescubriendo el amplio catálogo de juegos de Nintendo Switch. Además, esperan sorteos, competiciones y sorpresas que se irán desvelando en los próximos días.

Acércate y pásalo en grande, del 8 al 11 de diciembre en el stand de Nintendo en el 28 Manga Barcelona.

