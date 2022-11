The Dark Pictures: The Devil in Me

Bandai Namco Europa ha lanzado hoy el final de la primera temporada de la antología The Dark Pictures: The Devil in Me. El juego está disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam®.

En The Devil in Me, los jugadores estarán invitados a adentrarse en una asombrosa recreación del World’s Fair Hotel, el cual fue construido por el asesino en serie norteamericano H. H. Holmes. Se pondrán en la piel del equipo de Lonnit Entertainment, un grupo de creadores de documentales de bajo presupuesto a los que engañan para visitar el hotel bajo la promesa de algo único, algo que podría disparar la audiencia de su programa de crímenes reales. Su destino estará en manos de los jugadores, que tendrán que tomar decisiones imposibles estando sometidos a una presión constante. Todo ello, mientras su anfitrión asesino observa todos sus movimientos.

Además de una nueva historia y de un reparto repleto de estrellas, el final de la primera temporada cuenta con diversas novedades a nivel jugable. Ahora, los personajes podrán escalar, saltar, arrastrarse y correr por las zonas de exploración, que ahora son más grandes y complejas que nunca. Con el fin de salvar sus vidas, los jugadores tendrán que mantener la calma para resolver puzles, así como usar el nuevo sistema de inventario y emplear las herramientas especiales de los personajes en el momento adecuado.

Tal y como ocurre con todos los juegos de la antología The Dark Pictures, los jugadores podrán afrontar el terror en solitario o formando equipo con sus amigos en alguno de los modos multijugador, ya sea online con un amigo o con hasta 5 jugadores en el mismo sofá.

Tu habitación ya está preparada y esperamos que disfrutes de la estancia. No te pierdas el tráiler de lanzamiento de The Devil in Me, que está disponible aquí.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me está ya disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam.

The Dark Pictures Anthology es una serie de juegos cinematográficos independientes de terror con diversas ramificaciones narrativas, que han sido diseñados para ofrecer una nueva y aterradora experiencia cada cierto tiempo. Cada juego incluye una nueva historia, una nueva ambientación y un nuevo plantel de personajes.

Para más información sobre The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, visita la página web oficial.

. Leer artículo completo en Frikipandi The Dark Pictures: The Devil in Me