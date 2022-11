Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

PlayStation Stars presenta los nuevos desafíos digitales de noviembre

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia los nuevos desafíos digitales de PlayStation® Stars disponibles en el mes de noviembre. Por superarlos, los jugadores podrán desbloquear varios coleccionables digitales, entre los que se incluyen el coleccionable digital de God of War: Ragnarok, disponible para miembros de PlayStation® Stars que reservaron el juego a través de PlayStation® Store; la figura de Ratchet que celebra los 20 años de la franquicia y que ya está disponible para todos los miembros de PlayStation® Stars y el digital de PlayStation® 3, desbloqueable para aquellos que tenían una PlayStation® 3 Edición color blanco y que siguen siendo jugadores de PlayStation®.

Estos coleccionables digitales son representaciones digitales de los elementos que disfrutan los jugadores de PlayStation®, incluidas figuras de personajes queridos e icónicos de juegos, así como dispositivos de la historia de innovación de Sony. Habrá nuevos coleccionables para ganar regularmente, coleccionables ultra raros por los que luchar y más elementos sorprendentes. Estos coleccionables se podrán organizar en una vitrina dentro de la aplicación de PlayStation® y no aprovechan la tecnología blockchain, ya que no se pueden revender, intercambiar y, aunque pueden ser raros, no son únicos. Estos coleccionables solo se pueden ganar a través de PlayStation® Stars.

PlayStation® Stars es el nuevo programa de fidelidad con el que los usuarios de PlayStation® pueden ganar premios simplemente por jugar y al que se puede acceder de forma gratuita a través de la app de PlayStation®. Los miembros tienen una gran variedad de ventajas, incluido el acceso a campañas divertidas, que se actualizan y agregan con frecuencia. Los miembros de PlayStation® Plus, como añadido, obtienen puntos por compras en PlayStation® Store.

Para más información, visita el Blog oficial de PlayStation®.

. Leer artículo completo en Frikipandi PlayStation Stars presenta los nuevos desafíos digitales de noviembre