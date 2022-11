After the Fall confirma su llegada a PlayStation VR2

AFTER THE FALL, EL GOTY DE REALIDAD VIRTUAL EN PC DE 2021, TRASLADARÁ LA ACCIÓN COOPERATIVA PARA 4 JUGADORES A PLAYSTATION®VR2 EL 22 DE FEBRERO DE 2023

La Complete Edition, que incluye todo el contenido descargable lanzado hasta la fecha, se estrenará en PlayStation®VR2

Vertigo Games, la vertiente especialista en la edición y desarrollo de Realidad Virtual de PLAION, ha anunciado hoy que el galardonado FPS de acción cooperativa para 4 jugadores After the Fall®, de los creadores de Arizona Sunshine® llegará a PlayStation®VR2 el 22 de febrero de 2023. Este trepidante shooter de acción con un intenso modo cooperativo para 4 jugadores estará pronto disponible para su reserva en PlayStation Store con un 15% de descuento hasta el 22 de febrero

Los usuarios de PS VR2 podrán disfrutar del juego de acción cooperativo característico de After the Fall en un mundo de juego de realidad virtual que ofrece una mayor sensación de presencia y un increíble nivel de inmersión gracias a algunas de las nuevas y emocionantes características de PS VR2, todo ello en un completo multijugador multiplataforma con jugadores de cualquier otra plataforma. Además, After the Fall – Complete Edition para PS VR2 incluirá todos los contenidos descargables lanzados hasta la fecha; duplicando de esta forma el contenido del juego desde su estreno inicial en diciembre de 2021.

Puedes ver un vídeo del anuncio, Vertigo Games muestra cómo están aprovechando las nuevas características de PS VR2 y lo que lo convierte en un lugar increíble para jugar al Juego del Año 2021 en realidad virtual con tus amigos:

“Ha sido fantástico trabajar con el equipo de SIE, que nos ha permitido integrar una serie de características de PS VR2 en After the Fall para crear el mejor apocalipsis cooperativo de RV en la consola PlayStation®5. El uso de los mandos de control PS VR2 Sense proporciona un nivel de inmersión más profundo al característico estilo de disparos de After the Fall, mientras que su mundo ofrece ahora una mayor sensación presencial, reforzada por la increíble fidelidad gráfica de PS VR2. Estamos deseando abrir las puertas a los jugadores de PS VR2 a principios del año que viene”, ha afirmado Alastair Burns, productor de Vertigo Games.

Acerca de After the Fall

De la mano del equipo encargado de Arizona Sunshine® llega un épico FPS de acción de realidad virtual con un cooperativo en su núcleo. Forma equipo con hasta tres amigos y enfréntate a un mundo hostil en realidad virtual en el que el infierno se ha congelado.

Con un intenso modo cooperativo para cuatro jugadores y el juego cruzado en su núcleo, After the Fall ofrece un juego lleno de acción creado desde cero para la realidad virtual. Comenzando en un espacio compartido con hasta 32 jugadores en todas las plataformas, los usuarios se aventuran en una ciudad de Los Ángeles posapocalíptica en escuadrones de cuatro en un intento de recuperar la ciudad.

3 formas de jugar: En solitario, cooperativo para 4 jugadores y el modo competitivo Tundradome

Explora una ciudad de Los Ángeles bajo cero en una campaña basada en misiones.

¡Mata a masivas y brutales hordas y a jefes finales imponentes!

Construye, mejora y maneja docenas de armas con movimientos reales.

Únete a nuestras filas a medida que Los Ángeles se expande con nuevos mapas, modos, amenazas y arsenal.

Desarrollador por Vertigo Studios Rotterdam (Arizona Sunshine) y editado por Vertigo Games, After the Fall tiene una fecha prevista de lanzamiento para el 22 de febrero de 2023 para PS VR2.

Para más información y estar al día sobre todos nuevos próximos juegos de realidad virtual encuéntranos en vertigo-games.com

