Let’s Sing presents ABBA ya disponible – Tráiler de lanzamiento

¡DAME! ¡ DAME! ¡ DAME!: LET’S SING PRESENTS ABBA YA A LA VENTA

Con 31 grandes éxitos de ABBA en un viaje musical a través del tiempo

Ravenscourt y Voxler se complacen en anunciar el estreno hoy de Let’s Sing Presents ABBA para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y es también jugable en Xbox Series X/S.

Conviértete en una Dancing Queen o en un Super Trouper en Summer Night City o celebra el Nuevo Año con Happy New Year. O, si eso es más lo tuyo, mira lo que ocurrió en Waterloo.

Puedes jugar solo o coger a algunos amigos para empezar tu fiesta de karaoke. Cuando todo esté dicho y hecho, nos gustaría daros las gracias por la música y esperamos que disfrutéis de la experiencia que supone Let’s Sing Presents ABBA.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento :

https://youtu.be/gtxlHeusF2I

A continuación puedes encontrar la completa lista de canciones de esta entrega especial de la aclamada saga de karaoke:

Listado de canciones:

Celebra la gloriosa vuelta del gigante sueco del pop ABBA. Disfruta en solitario o con amigos de algunos de tus clásicos favoritos del repertorio de la banda. Escoge entre una colección de 31 clásicos de ABBA e interprétalos en 7 modos de juego diferentes.

Tras un descanso de 40 años, ¡ABBA ha vuelto! Así que, ¿por qué no interpretar algunos de los mayores éxitos de la banda en tu propia casa para celebrar su triunfante vuelta a los escenarios?

Vuelve a los días de gloria con éxitos como «Gimme! Gimme! Gimme!» y «Waterloo». Junta a tus amigos para pasároslo bien con «Dancing Queen», con el número musical «Mamma Mia» o al ritmo de «I Still Have Faith In You», el tema principal de su nuevo álbum.

Let’s Sing presents ABBA ya disponible para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, y se podrá jugar en Xbox Series X/S.

