Todas las novedades anunciadas en el Minecraft Live 2022. Resumen

¿Qué ocurrió? El sábado 15 de octubre se celebró el Minecraft Live 2022, donde el equipo de Minecraft hizo su regreso anual para compartir avances sobre lo que está por venir en Minecraft durante los próximos meses y en 2023.

A continuación, recapitulamos lo más destacado sobre los anuncios que tuvieron lugar:

En primer lugar, queremos mostrar su agradecimiento a nuestra comunidad de Minecraft que está en constante expansión. ¡No podríamos haber hecho este gran evento sin vosotros! Damos las gracias a toda la comunidad, a todos los creadores, a la prensa y a los fans que han hecho posible nuestro 11.º Minecraft Live. ¡Un aplauso para vosotros!

Llega la Temporada 3 de Minecraft Dungeons: Fauna Faire, que se estrenará el 19 de octubre en todo el mundo. Ven a vestirte con las nuevas y emocionantes skins de temática animal o consigue un encantamiento especial del nuevo mercader Enchantsmith antes de explorar el desconocido Treetop Tangle. ¡Anímate y únete a las festividades!

La actualización 1.20 de Minecraft impulsa la creatividad y las maneras de poder expresarte. ¿Buscas más formas de expresarte creativamente? La versión 1.20 incluye siete nuevas skins predeterminadas y mobs camello, nuevos bloques de bambú y características como balsas, carteles decorativos colgantes y estanterías.

Minecraft Legends se unirá al catálogo de juegos de Minecraft en primavera de 2023. ¡Mantén los ojos abiertos porque Minecraft Legends estará disponible en primavera de 2023! Este nuevo título de acción y estrategia llega con características cooperativas. En Minecraft Live se mostró en directo la jugabilidad, además del lanzamiento de un tráiler cinemático.

El DLC de Batman llega al Marketplace de Minecraft. ¡Explora todos los lugares icónicos de Gotham City como la Batcueva, la Torre Wayne y más! Prepárate porque el pack DLC está disponible desde hoy.

Presentamos al ganador de la votación de mobs de este año: ¡El Sniffer! A diferencia de lo que ocurría antes, la votación de mobs de este año tuvo lugar a través del launcher de Minecraft, en Minecraft.net, y también en un servidor especial de la Edición Bedrock con temática de carnaval. ¡Con más de 3,5 millones de votos recibidos, el Sniffer salió victorioso, seleccionado por la comunidad de Minecraft e imponiéndose al Tuff Golem y al Rascal!

MINECRAFT LIVE 2022 EL RESUMEN

¡Un vistazo a todo lo que anunciamos!

Minecraft Live 2022 ha terminado, ¡lo que significa que es hora de un resumen! Y ni un momento demasiado pronto, porque el programa no incluyó un solo complemento para mi programa de un solo escritor, Mine! All Mine: A Solo Crafter’s Soliloquy , a pesar de que he entregado personalmente varias solicitudes escritas a mano. El próximo año solicitaré la ayuda de Look Mum No Computer, pero sospecho que después de esa increíble exhibición de paisajes sonoros de LEGO Minecraft , tendré que hacer cola. ¡No perdamos más tiempo en bromas y señalamientos, es hora de sumergirse en todas las cosas maravillosas que se anunciaron en el programa de este año!

MINECRAFT 1.20

Agnes Larsson, Chi Wong y Nir Vaknin subieron al escenario para mostrar la mafia de camellos , carteles colgantes , estanterías cinceladas y manualidades con bambú : ¡cuatro nuevas características que se incluyen en la próxima actualización de Minecraft! Como escritor, mi entusiasmo por las estanterías funcionales y los letreros colgantes es bastante sesgado, ya que esto significa más material para escribir y más lugares para almacenar dicha escritura. Mi Minecraft Magnum M’Opus ahora puede tomar la forma de libros aptos para estantes, así como carteles colgantes y de pie, ¡todos ellos más engañosos que el anterior! Y con una multitud que tiene espacio para dos, ahora puedo asegurarme de trotar junto a ellos en mi camello junto con cada lector que engañe para que venga .bienvenido a mi reino. Ahora solo necesito mantener la balsa de bambú en secreto para que no puedan zarpar antes de leer los 275 capítulos. Mantendremos esa parte entre nosotros, ¿de acuerdo?

El equipo no reveló su plan completo o el nombre final para la próxima actualización, Minecraft 1.20 , de inmediato como lo hemos hecho en años anteriores. Esta vez, iremos anunciando gradualmente todas las cosas que llegarán a su Overworld en la próxima actualización. ¡En solo unos días, podrá probar y enviar comentarios sobre las primeras iteraciones del camello, los letreros colgantes y la elaboración de bambú en instantáneas y versiones beta!

Puede acceder a las instantáneas de Java Edition habilitándolas en la pestaña «Instalaciones» en el iniciador, y puede encontrar las instrucciones para unirse a las versiones beta de Bedrock Edition aquí . Si no has jugado con instantáneas o versiones beta antes, mantente atento a nuestros canales, ¡porque predigo que discutiremos mucho el cómo y el cuándo de este proceso!

NUEVAS PIELES PREDETERMINADAS

De izquierda a derecha: Sunny, Kai, Makena, Steve, Alex, Zuri, Efe, Ari y Noor

El equipo de juego de Minecraft tenía otra sorpresa bajo la manga colectiva: ¡siete nuevas máscaras predeterminadas! Makena, Efe, Noor, Kai, Ari, Sunny y Zuri se unirán a Alex y Steve en Minecraft Launcher and Dressing Room. Ya sea que juegues con máscaras predeterminadas, hagas las tuyas propias o las cambies según tu estado de ánimo, ¡ahora tienes más opciones para elegir!

Los espectadores con ojos de águila reconocerán a Sunny, Efe y Noor de los avances de The Wild Update . Al igual que Steve y Alex, estas máscaras nos ayudarán a dar forma a nuestra narración, al igual que pueden ayudarlo con la suya. ¡Las nuevas máscaras predeterminadas estarán disponibles en Minecraft a finales de este año!

LEYENDAS DE MINECRAFT

Minecraft Legends , el último juego en unirse a nuestra lista de bloques, se anunció a principios de este año y pudimos ver por primera vez detrás de escena. Nuestros propios Magnus Nedfors, Kevin Grace, Telemachus Stavropoulus y Anna Wendelin junto con Lee McKinnon Pedersen y Peter Gahn de Blackbird Interactive nos llevaron a una inmersión profunda sobre lo que significa ser una leyenda de Overwold, así como una cooperativa de 4 jugadores. demostración en vivo que mostró los exuberantes paisajes y el juego lleno de cerdos. Y como si eso no fuera suficiente, ¡mostraron la cinemática desenfrenada que pone en movimiento todo el juego!

Jens Bergensten tuvo la amabilidad de darnos un recorrido por Legends Overworld, ¡donde nos presentó a algunos de sus viejos amigos! Y como regalo especial, no solo pudimos conocer, sino también escuchar a las primeras multitudes que hablaron, los tres anfitriones : Conocimiento , Acción y Previsión . ¡¿Y viste esos tigres reales?! Necesito asegurar mi lugar como la Premier Cat Lady of Legends tan pronto como se lance.

Hablando de la fecha de lanzamiento de Minecraft Legends , otro emocionante anuncio del equipo fue, bueno… ¡la fecha de lanzamiento! ¡Espero que estés listo para enfrentarte a los piglins para salvar Overworld, porque está confirmado que Minecraft Legends llegará a una plataforma cercana a ti en la primavera de 2023 !

MAZMORRAS DE MINECRAFT

Laura De Llorens, Vu Bui, JP Johansson y Kelsey Howard nos dieron un resumen de todas las funciones que se agregaron a Minecraft Dungeons en los últimos dos años y medio. ¡El tiempo pasa volando cuando te diviertes, escalas una torre y luchas por sobrevivir!

También miraron hacia el futuro y revelaron muchas cosas emocionantes próximamente. ¡Como el contenido espeluznante de Halloween que llegará este mes! Es tan espeluznante, que el juego de armadura de terror más hambriento y el juego de armadura encubierta gratis estarán obsesionando a Minecraft Marketplace . Además, anunciaron el Minecraft Dungeons Heroes Skin Pack, ¡el primer paquete de aspectos cruzado entre estos dos mundos! Ahora puedes seguir mi ejemplo, disfrazarte de Hal en Minecraft y vivir cada día como si fuera Halloween.

También vimos de primera mano el nuevo modo multijugador de la Torre y echamos un vistazo a la Temporada 3: Fauna Faire . El 19 de octubre , llegará a Minecraft Dungeons una gran cantidad de nuevos estilos , mascotas , máscaras , gestos y contenido gratuito , incluido Phantom Familiar . Es lógico que esta aterradora mascota se haya anunciado en Minecraft Live, el mismo evento en el que se votó el primer fantasma en Minecraft. Tenemos que pasar al siguiente segmento antes de que empiece a pensar que se abalanza sobre mí y me esconda debajo de la cama…

MERCADO DE MINECRAFT

¡Un montón de emocionantes títulos DLC llegarán a Minecraft Marketplace! El cruzado con capa se está tomando un descanso de sus lugares habituales (¡lo siento, pero no lo siento, Ciudad Gótica!) para salvar el Overworld en el DLC de Batman que te traen DC y Noxcrew. Mientras explora lugares icónicos como la Baticueva, la Torre Wayne y el Teatro Monarch, se enfrentará a Penguin, Poison Ivy y Harley Quinn, por nombrar solo algunos villanos ansiosos por pelear. Todos los héroes necesitan ayuda, ¡así que tendrás que lanzarte en picado y posiblemente eclipsar al Caballero de la noche en tu conjunto gratuito de creación de personajes! Cuando no estés cavilando y batiendo por el cielo, ¡puedes abrigarte para el DLC Frozen Planet II ! Esta aventura de cinco partes del equipo de Minecraft: Education Edition en colaboración con BBC Earth se lanzará junto con la tan esperada serie de la BBC del mismo nombre. Puedes jugar como criaturas como una morsa, un oso polar, un águila y más, mientras te abres camino a través de biomas congelados y picos cubiertos de nieve. ¡ Los cinco mapas de Frozen Planet y el DLC de Batman se lanzarán el 18 de octubre ! HERRAMIENTAS DEL CREADOR DE MINECRAFT Un hombre sabio con anteojos una vez reflexionó que aunque podamos hacer algo, ¿significa eso que debemos hacerlo? No recuerdo cómo resultó eso, así que asumo que todo salió bien y que ningún dinosaurio se enfureció. Y hablando de criaturas asombrosas, ¡ahora puedes crear las tuyas propias con el asistente de entidades de Minecraft en Blockbench ! Todo lo que necesitas hacer es soñar con una mafia, cualquier mafia. Incluso uno que no es tanto un sueño como una pesadilla. ¡Entonces, constrúyelo! O si quieres dejarlo todo al azar, puedes aleatorizar imprudentemente uno. Puedes terminar casi cualquier cosa, incluida una mezcla de un delfín que cree que es un fantasma, así que no digas que no te lo advertí. EL GANADOR DEL VOTO DE LA MAFIA ¡ Este año, el rastreador , el gólem de toba y el bribón se enfrentaron en una verdadera carrera para morderse las uñas! El voto de la mafia se trasladó a Minecraft Launcher, Minecraft.net y un servidor de carnaval especial Bedrock Edition. Se emitieron más de 3,5 millones de votos, ¡gracias a todos por unirse y hacer esta elección imposible para nosotros! La comunidad ha hablado y su ganador es: ¡ La mafia extinta adorablemente conocida como el rastreador se unirá a Minecraft después de recibir poco más de la mitad de los votos! Explora las ruinas submarinas para encontrar sus huevos escondidos en cofres, llévalos a la superficie y empolla a tu propio rastreador de bebés. Cuando el olfateador crezca, te ayudará a encontrar semillas antiguas que puedes cultivar en diferentes plantas decorativas. Dado que el rastreador se extinguió una vez, puedes ayudarlo a prosperar en el Overworld tanto al incubar sus huevos como a través de la reproducción. ¡Y una vez más, el equilibrio del olfato se ha restablecido con la ternura de tu nuevo vencedor contrarrestando el aterrador olfato revelador del guardián! Eso nos lleva al final de Minecraft Live de este año, y es posible que se pregunte cómo puedo ofrecer informes tan conmovedores y dignos de premios cada año. Ya que ha sido una audiencia tan cautiva, le diré: tengo el mejor asiento en la casa. Alrededor de un mes antes de que comience el espectáculo, me coloco en la parte superior de las vigas para poder observar la acción como un pájaro depredador. Simplemente captas mucho más subtexto cuando solo puedes ver la parte superior de la cabeza de todos. Dejaré el programa completo aquí mismo para que puedas verlo con esto en mente. ¡Gracias por sintonizar Minecraft Live 2022 y felicitaciones por leer también sobre él! Como recompensa por tu dedicación, puedes ayudarme a bajar de estas vigas. Esperar. ¿A dónde vas? ¡Esto no es un poco!

