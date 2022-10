Próximamente en Xbox Game Pass: Persona 5 Royal, Gunfire Reborn, Phantom Abyss y muchos más

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Ya tenemos aquí el anuncio de la segunda oleada de lanzamientos de octubre para Xbox Game Pass. Abajo encontraréis los próximos juegos que llegarán a Xbox Game Pass para consola, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming, incluidos A Plague Tale: Requiem y Signalis, disponibles desde el primer día.

A Plague Tale: Requiem – Disponible hoy: Xbox Series X|S, PC y nube

– Disponible hoy: Xbox Series X|S, PC y nube Amnesia: Collection – 20 de octubre: consola, PC y nube

Amnesia: Rebirth – 20 de octubre: consola, PC y nube

Phantom Abyss (Game Preview) – 20 de octubre: Xbox Series X|S, PC y nube

Soma – 20 de octubre: consola, PC y nube

Persona 5 Royal – 21 de octubre: consola, PC y nube

Frog Detective: The Entire Mystery – 27 de octubre: PC

Gunfire Reborn – 27 de octubre: consola, PC y nube

Signalis – 27 de octubre: consola, PC y nube

Los jugadores que aún no son suscriptores pueden obtener su primer mes de Xbox Game Pass Ultimate por 1 €. La suscripción incluye cientos de juegos de alta calidad en consola, PC y Xbox Cloud Gaming, así como acceso a Xbox Live Gold, EA Play y recompensas y descuentos exclusivos.

Para más información, visita la publicación de Xbox Wire.

¡Hola amigos! Bienvenido a la última actualización de Xbox Game Pass. Si aún no descargaste A Plague Tale: Requiem y echaste un primer vistazo a todas las ratas hoy, o tal vez algún ASMR particularmente espeluznante con Scorn , es posible que pronto tengamos más espeluznantes para ti. Y si ese no es tu gusto, bienvenido al mundo de Persona 5 Royal y algunos favoritos más (¡o pronto serán favoritos!). Entremos en los juegos:

Disponible hoy

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC y Xbox Series X|S)

Disponible desde el primer día con Game Pass: Embárcate en un viaje desgarrador a un mundo brutal e impresionante, y descubre el costo de salvar a tus seres queridos en una lucha desesperada. Por supervivencia. Golpea desde las sombras o desata el infierno con una variedad de armas, herramientas y poderes sobrenaturales.

Próximamente, en breve, pronto

Amnesia: Collection (nube, consola y PC) – 20 de octubre

La colección contiene trestítulos de Amnesia : The Dark Descent , A Machine For Pigs y Justine . Experimente el horror que inició la revolución ‘Let’s Play’; sumérgete en tres pesadillas vivientes que te helarán hasta la médula.

Amnesia: Rebirth (nube, consola y PC) – 20 de octubre

Un viaje angustioso a través de la desolación y la desesperación, explorando los límites de la resiliencia humana. Descubre tu pasado y sobrevive al desierto de Argelia. El miedo es tu enemigo; mantén la calma para no sucumbir a una enfermedad que te amenaza a ti y a tu ser querido. Evita la oscuridad, escóndete de los monstruos y resuelve acertijos.

Phantom Abyss (Game Preview) (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 20 de octubre

Phantom Abyss es un juego multijugador asincrónico masivo que lleva a los jugadores a templos generados por procedimientos y les asigna la tarea de recuperar las reliquias sagradas escondidas dentro de cámaras mortales. Ten cuidado, solo tienes un intento en cada templo y fallar o conformarte con una reliquia menor significa que nunca volverás a ver ese templo…

Soma (nube, consola y PC) – 20 de octubre

De los creadores de Amnesia: The Dark Descent llega Soma , un juego de terror y ciencia ficción ambientado bajo las olas del Océano Atlántico. La radio está muerta, la comida se está acabando y las máquinas han comenzado a pensar que son personas. La instalación submarina PATHOS-II ha sufrido un aislamiento intolerable y tendrás que tomar algunas decisiones difíciles. ¿Qué tiene sentido? ¿Qué queda por luchar?

Persona 5 Royal (nube, consola y PC): 21 de octubre

¡ Prepárate para la galardonada experiencia de juego de rol en esta edición definitiva de Persona 5 Royal , que incluye un tesoro de contenido descargable! ¡Ponte la máscara de Joker y únete a los Phantom Thieves of Hearts mientras organizan grandes atracos, se infiltran en las mentes de los corruptos y hacen que cambien de rumbo!

Frog Detective: The Entire Mystery (PC) – 27 de octubre

¡Juega como The Detective en tres misterios tontos! Encontrar pistas e interrogar a los sospechosos es solo parte del trabajo de una rana tan experimentada. Frog Detective: The Entire Mystery es una colección de los tres casos de Frog Detective .

Gunfire Reborn (nube, consola y PC): 27 de octubre

Gunfire es un juego de aventuras basado en niveles que presenta acción FPS, jugabilidad roguelite y elementos de rol. Jugarás como uno de los seis héroes peludos, cada uno con sus propias habilidades y ataques únicos. Mientras juegas en cada nivel, te enfrentarás a enemigos desafiantes y recogerás un botín poderoso. ¡Cuanto más juegues, más poderoso te volverás!

Signalis (nube, consola y PC): 27 de octubre

Disponible a partir del día siguiente con Game Pass: despierte del sueño y explore un mundo retrotecnológico surrealista como Elster, una técnica Replika que busca a su compañero perdido y sus sueños perdidos. Descubre secretos aterradores, acertijos desafiantes y criaturas de pesadilla en una experiencia tensa y melancólica de pavor cósmico y terror de supervivencia psicológico clásico.

En caso que te lo hayas perdido

Coral Island (Game Preview) (PC): disponible ahora

Coral Island es una reinvención vibrante y relajada de los juegos de simulación de granja. Desarrollado por el talentoso equipo multinacional de Stairway Games, con sede en Indonesia, Coral Island invita a los jugadores a ser quienes quieren y experimentar la vida en una isla encantadora a su propio ritmo: vivir de la tierra, criar animales, construir relaciones con un elenco diverso de gente del pueblo y haciendo del mundo que les rodea un lugar más vital y armonioso.

DLC / Actualizaciones del juego

No Man’s Sky : Actualización de Waypoint: ya disponible

¡ Acceda al universo de No Man’s Sky desde cualquier lugar en la actualización 4.0, Waypoint! ¡ Esta actualización incluye una revisión de los elementos fundamentales del juego, incluidos los modos de juego, el tamaño del inventario y la usabilidad, los hitos, la catalogación de viajes y mucho más !

Sea of ​​Thieves : The Herald of the Flame: disponible hasta el 27 de octubre

Destiny tiene oscuros secretos guardados mientras los piratas siguen el rastro de un viejo enemigo. ¡Evita una profecía y salva los mares de la ruina en ‘El Heraldo de la Llama’,octava aventura de tiempo limitado de Sea of ​​Thieves, que estará disponible hasta el 27 de octubre!

Los Sims 4 : Paquete de expansión Ponte a trabajar: disponible hoy

Juega el paquete de expansión Ponte a trabajar sin cargo con Game Pass Ultimate y EA Play en Los Sims 4 , ahora gratis. Conviértete en un médico audaz, un detective intrépido, un científico loco o crea tu propio negocio minorista y conviértete en un simoleonario.

Minecraft Dungeons : Fauna Faire – 19 de octubre

¡Vengan, vengan todos a la celebración más saludable del Overworld, que presenta una variedad de actividades para todos! Enfréntate al nuevo multijugador Tower, explora el nivel de la jungla Treetop Tangle o adopta el aspecto de tu mafia amistosa favorita. La feria está llena de sorpresas. ¿A quién traerás a la celebración?

Age of Empires IV: Edición Aniversario: 25 de octubre

Los miembros de PC Game Pass y Ultimate obtendrán acceso a Age of Empires IV: Edición Aniversario sin costo adicional el 25 de octubre. Con nuevas formas familiares e innovadoras de expandir su imperio, Age of Empires IV: Anniversary Edition lleva un juego de estrategia en tiempo real evolucionado al siguiente nivel con una gran cantidad de contenido y características nuevas y gratuitas que incluyen civilizaciones completamente nuevas: los otomanos y los malienses, nuevos mapas, actualizaciones adicionales en el juego y mucho más.

Beneficios definitivos de Xbox Game Pass

Fallout 76 : paquete del 25.º aniversario: 27 de octubre

Celebre los 25 años de Nuka-Cola, Deathclaws y Wasteland con el paquete del 25.º aniversario de Fallout para Fallout 76 . ¡Incluye una máscara de arma, artículos de CAMP, loncheras y chicle (broma incluida)! ¡Además, puedes reclamar este beneficio en PC y consola!

Vecino secreto : Lote de ropa deportiva: 27 de octubre

Dale vida a tu apariencia con el nuevo lote de ropa deportiva, que incluye un nuevo juego cosmético de tenis para vecinos y un juego cosmético de baloncesto líder. ¡Con este paquete también obtienes un rollo de cupones de Arcade para gastar en la tienda del juego y el nuevo emoticón «X» para mostrar a tus amigos cuál es tu plataforma de juego favorita! ¡Salta al juego y presume!

Controles táctiles de Xbox

¡ Miembros de Ultimate, Slime Rancher 2 ya está disponible con controles táctiles a través de Xbox Cloud Gaming! Además, puedes jugar a Persona 5 Royal con controles táctiles a partir del 21 de octubre y experimentar 5 diseños únicos de controles táctiles personalizados que cambian según los escenarios del juego. Salta a estos juegos en xbox.com/play a través del navegador, la aplicación Xbox Game Pass para Android o la aplicación Xbox para PC, ¡no se requiere controlador!

Salida el 31 de octubre

Los siguientes juegos dejarán la biblioteca pronto. ¡Asegúrate de saltar y jugar estos juegos antes de que se vayan! Como siempre, los miembros pueden ahorrar hasta un 20 % en su compra para mantener estos juegos en su biblioteca.

Alan Wake: Pesadilla Americana (Consola y PC)

Backbone (nube, consola y PC)

Bassmaster Fishing 2022 (nube, consola y PC)

Nongunz: Doppelganger Edition (nube, consola y PC)

Proyecto Wingman (nube, consola y PC)

Segunda extinción (nube, consola y PC)

Sniper Elite 4 (Consola y Nube)

The Forgotten City (nube, consola y PC)

. Leer artículo completo en Frikipandi Próximamente en Xbox Game Pass: Persona 5 Royal, Gunfire Reborn, Phantom Abyss y muchos más