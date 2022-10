Halloween llega a For Honor con la funcionalidad completa de juego cruzado y un nuevo evento

El nuevo evento de Halloween ofrecerá una terrorífica atmósfera, un emocionante modo PvE, y recompensas

Ubisoft ha anunciado hoy el evento especial de For Honor ambientado en Halloween, que lleva el nombre de “La Telaraña de Jorogumo”, y estará disponible del 20 de octubre al 10 de noviembre. Junto con el evento, la Fase 2 del juego cruzado entre plataformas ya estará disponible permitiendo el juego cruzado en grupos con amigos y jugadores de otras plataformas, gracias al ecosistema de Ubisoft Connect. Con esta actualización se completa el despliegue del sistema de juego cruzado, y los jugadores podrán invitar a otros jugadores a su grupo aunque estén jugando en una plataforma diferente.

El evento «La Telaraña de Jorogumo» comenzará el 20 de octubre y durará tres semanas, añadiendo un aterrador modo PvE para cuatro jugadores en cooperativo. Los jugadores disfrutarán de una variación de el Mercado en la que deberán colaborar para escoltar a Meiko, capturar puntos, luchar contra un samurái poseído, y batallar a través de las pegajosas redes del Jorogumo hasta concluir la aventura en un final verdaderamente terrorífico. Con el peligro rondando en cada esquina, los jugadores deberán demostrar su valentía y nada de misericordia. Junto al nuevo modo también habrá disponible una nueva apariencia de la heroína Kensei, Meiko Cazadora de Yokai, disponible el 20 de octubre.

Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar nuevas y exclusivas recompensas como un Efecto, un Atuendo de batalla y varios ornamentos. Además, mientras dure el evento, en la tienda del juego también habrá disponibles nuevos objetos temáticos, incluyendo Ejecuciones, Atuendos, una celebración doble, y más.

Con el lanzamiento de la Actualización 2, habrá nuevas variaciones de armadura para los jugadores, además de muchas mejoras y actualizaciones de la jugabilidad, incluida una novedad en el resumen final: los jugadores podrán ahora saltarse las notificaciones al terminar la partida. El 17 de noviembre, se habilitará un Campo de entrenamiento dedicado a la Esquiva de ataques, disponible hasta el 24 de noviembre.

El evento «La Telaraña de Jorogumo» llega como parte de la Season 3 del Year 6 de For Honor: La daga del demonio, en la que una antigua cueva fue sellada hasta que el Gran Cataclismo la abrió de par en par, liberando espíritus y demonios del folclore japonés por todo Heathmoor. Esta temporada, inspirada en las leyendas de los Yokai, nos ha presentado nuevos Battle Pass y Battle Bundle, nuevas personalizaciones de temporada y otras fantásticas actualizaciones en For Honor.

For Honor, con más de 30 millones de jugadores, se puede jugar en Xbox One, Xbox Series X|S y PC con Xbox Game Pass, así como en PlayStation®4 y Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft. For Honor se puede jugar también en PlayStation®5 y Xbox Series X | S gracias a su función de retrocompatibilidad.

Para saber más de For Honor visita forhonorgame.com

