EA y Koei Tecmo anuncian Wild Hearts, un nuevo juego AAA de caza que llegará el 17 de febrero de 2023

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

La primera experiencia AAA de caza para la Nueva Generación. WILD HEARTS cuenta con tecnología antigua que brinda a los jugadores la oportunidad de luchar contra bestias gigantes

Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y KOEI TECMO han anunciado oficialmente WILD HEARTS, un nuevo tipo de juego de caza con mecánicas de creación únicas. WILD HEARTS estará disponible el 17 de febrero de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Origin, Steam y Epic Games Store. Publicado bajo el sello EA Originals y desarrollado por Omega Force, el equipo detrás de la serie WARRIORS, WILD HEARTS transporta a los jugadores a una aventura épica ambientada en un Japón feudal fantástico. Allí lucharán contra bestias gigantes llamadas Kemono, con la ayuda de Karakuri, mecanismos sofisticados creados a partir de una tecnología antigua perdida.

“WILD HEARTS abre un trepidante mundo de fantasía para los jugadores tan salvaje como hermoso”, dijo Yosuke Hayashi, vicepresidente ejecutivo de KOEI TECMO GAMES CO, LTD. “Con WILD HEARTS, no solo queríamos mostrar la evolución, la infusión y la amenaza real causada por los Kemonos, sino que también queríamos crear un juego en el que la creación fuera el núcleo de la experiencia, redefiniendo lo que puede ser posible en un juego de caza de bestias. Hemos puesto mucho cuidado en el diseño de nuestro Karakuri para que encaje en el combate, y estamos emocionados de que los jugadores usen estos poderosos mecanismos para luchar contra bestias gigantes y recorrer el mundo”.

“EA Originals es un sello para aquellos que se atreven a explorar”, dijo Stuart Lang, vicepresidente de marca global de Electronic Arts. “Es un hogar para compañeros de estudio, como Omega Force, que buscan nuevas formas de jugar a partir de visiones creativas y audaces, y para jugadores a los que les encanta descubrir historias y mundos nunca vistos. Estamos emocionados de continuar tras el maravilloso y aclamado It Takes Two, de Hazelight Studios, con la mecánica, las bestias gigantes y las batallas épicas de WILD HEARTS, la primera experiencia de caza AAA para una nueva generación”.

WILD HEARTS tiene lugar en Azuma, un paisaje fantástico inspirado en el Japón feudal, arrasado por los alguuna vez pacífico Kemonos, alterando su entorno a costa de la vida de los ciudadanos. Los Kemonos van desde ardillas fusionadas con plantas hasta el enorme jabalí Kingtusk. Después de una terrible pelea con el lobo invernal Deathstalker, los jugadores se convierten en portadores de una tecnología que sustenta la vida y se ven obligados a restablecer el equilibrio en toda la región.

En WILD HEARTS, los jugadores viajan a través de Azuma como un lobo solitario o cazan en manada con hasta dos amigos gracias a las funcionalidades cooperativas y de juego cruzado en todas las plataformas. Los jugadores pueden expandir sus planes de batalla y realizar misiones especiales mientras cazan en manada, unirse a otros cazadores en el mundo o enfrentarse a Kemonos por su cuenta. El juego contará con voces en inglés, japonés, francés, italiano, alemán y español.

WILD HEARTS estará disponible en tienda física y digital el 17 de febrero de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S por 79,99€ y PC a través de Origin, Steam y Epic Games Store por 69,99€.

Para más información sobre WILD HEARTS, visita https://www.ea.com/games/wild-hearts/wild-hearts.

. Leer artículo completo en Frikipandi EA y Koei Tecmo anuncian Wild Hearts, un nuevo juego AAA de caza que llegará el 17 de febrero de 2023