OnePlus anuncia su colaboración con Riot Games para el Campeonato Mundial de League of Legends 2022

OnePlus, la compañía global de telefonía móvil, ha anunciado oficialmente su asociación con Riot Games para patrocinar el Campeonato Mundial de League of Legends 2022 (S12). Este acuerdo ayudará a OnePlus a reforzar la presencia de su marca entre los jugadores de este título a nivel mundial.

OnePlus desarrollará conjuntamente con Riot Games el trofeo del Premio al MVP (Jugador Más Valioso) que recibirá el jugador que más brille en el Summoner’s Rift en las finales. Además, con el objetivo de mostrar al público todo aquello que pasa entre bastidores, hasta ahora invisible para ellos, OnePlus entrevistará a los equipos para que expresen su momento más “Never Settle”.

«Estamos encantados de asociarnos con Riot Games este año. Los esports siguen creciendo en popularidad, y el Campeonato Mundial de League of Legends es una plataforma que nos permite llegar a más jugadores para que nos conozcan mejor. Además, la firmeza y fortaleza de espíritu de los jugadores profesionales se ajusta a nuestro lema como marca (Never Settle). No se trata de alcanzar la perfección, sino que la búsqueda constante de lo mejor es lo que nos impulsa a seguir innovando en tecnología y a ofrecer a nuestros usuarios los dispositivos más avanzados y útiles», señala Emily Dai, responsable de marca y marketing global de OnePlus.

«Estamos encantados de tener a OnePlus como patrocinador del Campeonato Mundial de League of Legends 2022», comenta David Mulhall, director de desarrollo de negocios globales de esports y asociaciones de Riot Games. «Como socio global exclusivo de smartphones para el juego, OnePlus es una de las marcas tecnológicas más populares entre los gamers de LoL a nivel mundial. Por este motivo, estamos deseando ver lo que OnePlus aportará al público durante el evento.»

OnePlus siempre ha tenido en cuenta a los miembros de la comunidad y su compromiso constante con los usuarios para cocrear la experiencia del usuario mano a mano ha propiciado que la marca ofrezca hardware y software de alta calidad con el objetivo de satisfacer las necesidades de hoy y del futuro. Esto ilustra plenamente el tema de este año del Campeonato Mundial de League of Legends 2022 (‘One and Only’).

Desde 2017, OnePlus ha estado organizando diversos foros Open Ears en todo el mundo, tanto online como offline, que han servido como una ventana importante para que OnePlus escuche a sus usuarios y mejore sus productos y servicios.

El pasado agosto, la compañía presentó a nivel mundial su segundo smartphone insignia de 2022, el OnePlus 10T, que ofrece el máximo rendimiento para que los usuarios puedan disfrutar de la experiencia Evolve Beyond Speed. Impulsado por el procesador Snapdragon® 8+ Gen 1, un sistema de refrigeración 3D de última generación y HyperBoost Gaming Engine, el OnePlus 10T proporciona una experiencia de juego inmersiva sin interrupciones ni ningún tipo de fluctuación de la velocidad de fotogramas. De igual manera, OnePlus no se conforma y de cara al futuro la compañía planea seguir explorando e innovando en el ámbito de los juegos móviles para ofrecer la mejor experiencia de juego a los usuarios. La marca desea aumentar su compromiso con la comunidad global de esports y cree que el espíritu de los jugadores profesionales de este campeonato inspirará al público a conocer sus propios valores.

