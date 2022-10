NEED FOR SPEED UNBOUND llega el 2 de diciembre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

CORRE HASTA LO MÁS ALTO EN NEED FOR SPEED™ UNBOUND,LA NUEVA GENERACIÓN DE CARRERAS CALLEJERAS, QUE ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DEL 2 DE DICIEMBRE

Los grafitis cobrarán vida a medida que los jugadores aumentan el riesgo de cada carrera, superan a la policía y muestran su estilo único en experiencias individuales y multijugador

Vuelve la emoción de las carreras y la adrenalina de la persecución. Need for Speed Unbound, la última edición de la franquicia Need for Speed™ de Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) y Criterion Games™, permitirá a jugadores de todo el mundo vivir su fantasía con carreras en las que superar a la policía y demostrar que tienen lo que hay que tener para ganar el Grand. Se trata del desafío de carreras callejeras definitivo de Lakeshore. Need for Speed Unbound cuenta con un estilo visual único, que mezcla elementos del arte callejero con los coches más realistas de toda la franquicia. La campaña single-player ofrece una emocionante narrativa que introduce a los jugadores a la ciudad de Lakeshore a medida que corren, coleccionan, mejoran y customizan los mejores coches del mundo, mientras intentan llegar a lo más alto de la escena de carreras. Need for Speed Unbound está desarrollado para la nueva generación y contará con una resolución 4K a 60FPS desde el momento de su lanzamiento en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC el 2 de diciembre de 2022.

«En Need for Speed Unbound simplemente siendo tú mismo y asumiendo riesgos, alterararás el status quo a través de la manera que elijas competir, el estilo de tus coches, la moda, la música y mucho más”, comenta Kieran Crimmins, director creativo en Criterion Games. “Hemos puesto el foco en crear un universo auténtico donde los jugadores se vean representados en el juego. La experiencia visual de Unbound redefine las expectativas, con un nuevo estilo artístico muy característico que da vida al grafiti, intensifica la competición y crea acción a alta velocidad llena de adrenalina.”

EMPIEZA DESDE ABAJO Y CORRE HASTA LO MÁS ALTO

Need for Speed Unbound desafía las convenciones del género de juegos de carreras y sube las apuestas, introduciendo consecuencias con riesgos importantes, recompensas para cada carrera, decisiones y apuestas. Los jugadores descubrirán el mundo de Lakeshore cuando un robo en un garaje mecánico familiar rompe la relación entre dos amigos y pone a un corredor novato en un viaje para ganar la carrera callejera definitiva, con el objetivo de recuperar el coche de valor incalculable que les han robado. Algunos puntos clave de Need for Speed Unbound son:

El mundo es tu lienzo: Los grafitis cobran vida con un nuevo estilo artístico mientras los jugadores corren por la ciudad, donde podrán encontrar un nuevo abanico de efectos visuales y sonidos con los que podrán expresar sus habilidades al volante, incluida la ráfaga de nitro, que recompensará a los jugadores con mejoras basadas en el estilo.

Los grafitis cobran vida con un nuevo estilo artístico mientras los jugadores corren por la ciudad, donde podrán encontrar un nuevo abanico de efectos visuales y sonidos con los que podrán expresar sus habilidades al volante, incluida la ráfaga de nitro, que recompensará a los jugadores con mejoras basadas en el estilo. Recorre las calles: Cuantos más jugadores compitan, más presión habrá. Elige dejar atrás a la policía o usar nuevas tácticas de escape para mantener el control de la persecución, consiguiendo recompensas o aceptando las consecuencias de que te pillen.

Cuantos más jugadores compitan, más presión habrá. Elige dejar atrás a la policía o usar nuevas tácticas de escape para mantener el control de la persecución, consiguiendo recompensas o aceptando las consecuencias de que te pillen. Estilo y expresión propia: Elige entre cientos de cosméticos, incluyendo equipamiento exclusivo con licencias de algunos de los pioneros mundiales del mundo de la moda y del motor, que ofrecerán a los jugadores opciones infinitas, no solo para equipar su vehículo, también para llevar su estilo personal al juego.

Elige entre cientos de cosméticos, incluyendo equipamiento exclusivo con licencias de algunos de los pioneros mundiales del mundo de la moda y del motor, que ofrecerán a los jugadores opciones infinitas, no solo para equipar su vehículo, también para llevar su estilo personal al juego. Fluye con libertad: Disfruta de una potente banda sonora compuesta por artistas del mundo del hip-hop liderados por el artista, empresario, actor e icono de la moda A$AP Rocky y su agencia creativa AWGE, incluyendo el estreno mundial de la nueva canción de A$AP Rocky “Sh*ttin’ Me”, también incluida en el tráiler de presentación .

Disfruta de una potente banda sonora compuesta por artistas del mundo del hip-hop liderados por el artista, empresario, actor e icono de la moda A$AP Rocky y su agencia creativa AWGE, incluyendo el estreno mundial de la nueva canción de A$AP Rocky “Sh*ttin’ Me”, también incluida en el . Quedada con A$AP Rocky: A$AP Rocky aparecerá en el juego como el líder de las Quedadas, un nuevo modo de conducción de precisión rejugable, que llama a la comunidad para tomar juntos el control de partes de la ciudad y celebrar el estilo a la hora de conducir sobre la pura velocidad. AWGE ha participado además como consultores creativos en el juego.

Need for Speed Unbound se puede reservar a partir del 29 de noviembre de 2022*. Los jugadores que reserven el juego recibirán un pack exclusivo de contenido de Unbound, incluyendo un pack de efectos de conducción, vinilos, matrículas, diseños de rótulo, pegatinas y 150.000$ de fondos en su cartera cuando entren por primera vez al modo multijugador.

Need for Speed Unbound estará disponible en tienda física y digital el 2 de diciembre de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de la aplicación de EA, Origin, Steam y Epic Games Store por 69,99€. Need for Speed Unbound Palace Edition, una versión deluxe creada junto con Palace Skateboards, ofrecerá a los jugadores contenido exclusivo, incluyendo cuatro impresionantes coches, un pack de ropa, efectos de conducción, vinilos, una matrícula, una pose de personaje y un diseño de rótulo por 79,99€, del que se revelarán más detalles pronto.

Los miembros de EA Play tendrán acceso a una prueba anticipada de 10 horas de Need for Speed Unbound a partir del 29 de noviembre y podrán disfrutar de recompensas exclusivas dentro del juego. Además, los miembros de EA Play Pro en PC disfrutarán de acceso ilimitado a Need for Speed Unbound Palace Edition a partir del 29 de noviembre, tres días antes del lanzamiento oficial. Para más información sobre EA Play y EA Play Pro, visita www.eaplay.com.

¡La carrera no se termina cuando se lance el juego! El mundo de Lakeshore nunca dejará de evolucionar gracias a las actualizaciones de contenido que estarán disponibles tras el lanzamiento, incluyendo nuevas características, experiencias, contenido y más. Pronto se revelarán más detalles sobre el contenido posterior al lanzamiento.

Para más detalles sobre Need for Speed Unbound, visita: https://www.ea.com/games/need-for-speed/need-for-speed-unbound

. Leer artículo completo en Frikipandi NEED FOR SPEED UNBOUND llega el 2 de diciembre