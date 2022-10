Próximamente en Xbox Game Pass: Scorn, A Plague Tale: Requiem, Chivalry 2 y muchos más

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Microsoft ha anunciado una nueva tanda de lanzamientos para Xbox Game Pass. A continuación, os detallamos los próximos juegos en llegar al catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming, incluidos A Plague Tale: Requiem, Scorn, Eville y Dyson Sphere Program, que estarán disponibles desde el día 1 de su lanzamiento.

Chivalry 2 – Disponible hoy: consola, PC y nube

– Disponible hoy: consola, PC y nube Medieval Dynasty – 6 de octubre: Xbox Series X|S

– 6 de octubre: Xbox Series X|S The Walking Dead: The Complete First Season – 6 de octubre: PC

– 6 de octubre: PC The Walking Dead: Season Two – 6 de octubre: PC

– 6 de octubre: PC Costume Quest – 11 de octubre: consola y nube

– 11 de octubre: consola y nube Eville – 11 de octubre: consola y PC

– 11 de octubre: consola y PC Dyson Sphere Program – 13 de octubre: PC

– 13 de octubre: PC Scorn – 14 de octubre: Xbox Series X|S, PC y nube

– 14 de octubre: Xbox Series X|S, PC y nube A Plague Tale: Requiem – 18 de octubre: Xbox Series X|S, PC y nube

Aquellos jugadores que todavía no son suscriptores pueden conseguir su primer mes de Xbox Game Pass Ultimate por tan solo 1 €. La suscripción incluye cientos de juegos de alta calidad en consola, PC y Xbox Cloud Gaming, así como acceso a Xbox Live Gold, EA Play y recompensas y descuentos exclusivos.

Para más información, por favor, visita la publicación de Xbox Wire.

La temporada espeluznante comienza temprano con disfraces, horrores de pesadilla, caballeros medievales, zombis y más ratas de las que puedes sacudir. ¡Prepare sus controladores, sus ratones y sus pantallas táctiles para un nuevo conjunto de juegos de Game Pass!

Disponible hoy

Chivalry 2 (nube, consola y PC)

Chivalry 2 es un slasher multijugador en primera persona inspirado en batallas épicas de películas medievales. Serás empujado a la acción de cada momento icónico de la era, desde espadas chocando hasta tormentas de flechas en llamas, asedios a castillos en expansión y más. ¡Lánzate a la batalla a caballo y reclama la gloria con tu espada!

Próximamente, en breve, pronto

Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) – 6 de octubre

Disponible ahora con PC Game Pass y próximamente en Xbox Series X|S. En Medieval Dynasty , asumes el papel de un joven que ha huido de la guerra y quiere tomar su destino en sus propias manos. De estar solo, sin experiencia y ser pobre, te convertirás en un maestro de muchas habilidades, un líder de tu comunidad y el fundador de una dinastía próspera que está destinada a durar y prosperar para las generaciones venideras.

The Walking Dead: The Complete First Season (PC) – 6 de octubre

Una serie de juegos de cinco partes ambientada en el mismo universo que la galardonada serie de cómics de Robert Kirkman. Juega como Lee Everett, un criminal convicto, a quien se le ha dado una segunda oportunidad en la vida en un mundo devastado por los muertos vivientes. Experimente eventos, conozca gente y visite lugares que presagian la historia del alguacil adjunto Rick Grimes.

The Walking Dead: Season Two (PC) – 6 de octubre

The Walking Dead: Season Two continúa la historia de Clementine, una joven que quedó huérfana por el apocalipsis de los muertos vivientes. Abandonada a valerse por sí misma, se ha visto obligada a aprender a sobrevivir en un mundo enloquecido. Conoce nuevos sobrevivientes, explora nuevas ubicaciones y toma decisiones espantosas en esta serie de cinco partes de elección y consecuencia.

Costume Quest (Cloud y Consola) – 11 de octubre

Redescubre Halloween en este juego de rol imaginativo de Double Fine Productions de Tim Schafer. Explore el vecindario lleno de monstruos de Auburn Pines, Autumn Haven Mall y Fall Valley Carnival. Colecciona disfraces mágicos con superpoderes, armas únicas y artículos especiales mientras persigues misiones. ¡Sube de nivel a tu heroico guerrero y lucha contra los señores malvados en esta aventura épica para salvar Halloween!

Eville (Consola y PC) – 11 de octubre

Disponible el primer día con Game Pass: Traiciona a tus amigos y miente para llegar a la victoria. En el juego de deducción social multijugador Eville , te encuentras en un pueblo plagado de una serie de asesinatos. Algunos dicen que podrías haber sido tú, ¿o no? ¡Convence a los demás de que no eres un asesino para seguir con vida!

Dyson Sphere Program (PC) – 13 de octubre

Disponible el primer día con PC Game Pass: ¡ Construye la fábrica intergaláctica más eficiente en el juego de estrategia de simulación espacial Dyson Sphere Program ! Aprovecha el poder de las estrellas, recopila recursos, planifica y diseña líneas de producción y desarrolla tu fábrica interestelar desde un pequeño taller espacial hasta un imperio industrial de toda la galaxia.

Scorn (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 14 de octubre

Disponible desde el primer día con Game Pass: Scorn es un atmosférico juego de aventuras de terror en primera persona ambientado en un universo de pesadilla de formas extrañas y un tapiz sombrío. Está diseñado en torno a la idea de «ser arrojado al mundo». Aislado y perdido dentro de este mundo de ensueño, explorarás diferentes regiones interconectadas de forma no lineal.

A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC y Xbox Series X|S) – 18 de octubre

Disponible el primer día con Game Pass: en esta secuela directa de A Plague Tale: Innocence , emprende un viaje desgarrador a un mundo brutal e impresionante y descubre el costo de salvar a tus seres queridos en una lucha desesperada por la supervivencia. Golpea desde las sombras o desata el infierno con una variedad de armas, herramientas y poderes sobrenaturales.

En caso que te lo hayas perdido

Prodeus (Cloud y Console) – Disponible ahora

Prepárate para pintar las paredes de rojo. Con una campaña hecha a mano por veteranos de FPS de la industria, imágenes sangrientas exageradas y un navegador de mapas comunitario incorporado para acción instantánea con niveles casi ilimitados para jugar. Prodeus es el tirador retro que estabas esperando.

DLC / Actualizaciones del juego

The Elder Scrolls Online : Heroes of the High Isle: disponible hasta el 11 de octubre ¡El evento del juego Heroes of High Isle de

The Elder Scrolls Online termina pronto! Trabajen juntos para ganar recompensas y desbloquear el DLC ESO: Firesong de forma gratuita. Necesitas ser dueño del Capítulo de High Isle para participar en el evento y reclamar sus recompensas. La edición de coleccionista de ESO: High Isle está a la venta por tiempo limitado.

Microsoft Flight Simulator – Actualización mundial XI: Canadá – Disponible ahora La actualización mundial XI de

Microsoft Flight Simulator : Canadá lo invita a explorar este enorme y diverso país, ¡presentado en la más alta resolución y fidelidad hasta el momento! Explore la magnífica arquitectura urbana, las costas del norte azotadas por las olas y vastas extensiones de tundra, glaciares y picos imponentes. Disponible ahora como actualización gratuita con Game Pass. Obtenga más información aquí .

Beneficios definitivos de Xbox Game Pass

Eville : paquete de inauguración de la casa: 11 de octubre

Use atuendos y artículos de la constelación Acora, sea un astuto Little Acora, muestre un trofeo en su hogar o corra como el infame Sr. Peterson y accesorios.

Need for Speed ​​Heat : mejora de la edición de lujo: 11 de octubre

Apúrate durante el día y arriesgalo todo por la noche en Need for Speed ​​Heat , una emocionante experiencia de carrera que te enfrenta a la policía rebelde de una ciudad mientras te abres camino hacia la élite de las carreras callejeras.

Apex Legends : Amuleto de arma desde arriba – 11 de octubre

Prepárate para tu próximo juego de Apex Legends con el Amuleto de arma desde arriba.

Salida el 15 de octubre

Los siguientes juegos dejarán la biblioteca de Game Pass pronto, ¡así que asegúrate de volver a entrar antes de que se vayan! Recuerde usar su descuento de membresía para ahorrar hasta un 20% para mantenerlos en su biblioteca.

Bloodroots (nube, consola y PC)

Echo Generation (nube, consola y PC)

Into The Pit (nube, consola y PC)

Ring of Pain (nube, consola y PC)

Sable (nube, consola y PC)

The Good Life (nube, consola y PC)

Siempre tenemos más juegos por venir, y si está buscando una sugerencia sobre qué descargar a continuación, ¡siempre puede consultar @yournextgame para obtener algunas recomendaciones nuestras!

. Leer artículo completo en Frikipandi Próximamente en Xbox Game Pass: Scorn, A Plague Tale: Requiem, Chivalry 2 y muchos más