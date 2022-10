Acción y títulos legendarios en los dos nuevos cartuchos para Evercade VS

Compartir Facebook

IREM Arcade 1 y TOAPLAN Arcade 1 se estrenarán en noviembre en EVERCADE VS

Dos cartuchos plenos de acción y títulos legendarios

La compañía Blaze Entertainment ha presentado reciente dos nuevas colecciones de juegos arcade en formato físico para Evercade VS, que se lanzarán el próximo 24 de noviembre. Por un lado, el Cartucho IREM Arcade 1 que, entre otros, incluye el legendario R-Type y el extravagante Battle Chopper, y, por otro lado, el Cartucho TOAPLAN Arcade 1, con 8 títulos clásicos arcade que trazan la historia de este legendario desarrollador a lo largo de las décadas de 1980 y 1990.

Por otro lado, los cartuchos Alwa’s Awakening/Cathedral y TheC64 Collection se lanzarán finalmente el 4 de noviembre de 2022.

IREM Arcade 1

El cartucho Irem Arcade 1 para Evercade incluye 6 grandes juegos arcade de Irem, entre ellos los primeros éxitos Moon Patroly 10-Yard Fight, el legendario R-Type, el extravagante Battle Chopper, el visualmente impresionante In the Hunt y el primer lanzamiento oficial en casa de Lightning Swords

Puedes ver el tráiler ilustrativo en el siguiente enlace:

Toaplan Arcade 1

El cartucho Toaplan Arcade 1 para Evercade incluye 8 juegos arcade clásicos de Toaplan, que trazan la historia de este legendario desarrollador a lo largo de los años 80 y 90. Disfruta de la acción de los mejores juegos de disparos de Tiger-Heli, Alcon, Flying Shark, Truxtony Zero Wing, y luego dale un respiro a tu dedo en el gatillo con el juego de acción Guardian, el juego de plataformas Snow Bros. y el rompecabezas Teki-Paki.

Puedes ver el tráiler ilustrativo en el siguiente enlace:

La consola Evercade VS se basa en el éxito del sistema de juego portátil Evercade, ofreciendo a los usuarios una nueva forma de disfrutar de los juegos retro en sus hogares con más de 280 juegos a través de las colecciones de Cartuchos físicos de Evercade. La Evercade VS incorpora un nuevo sistema de doble cartucho que permite tener dos Cartuchos en la consola al mismo tiempo, ampliando la selección de juegos jugables.

Detrás de la consola de sobremesa Evercade VS hay una interfaz de usuario y un diseño de hardware a medida con 4 GB de almacenamiento a bordo y la mejor emulación de su categoría con una CPU de cuatro núcleos a 1,5 Ghz. La plataforma VS emitirá a 1080p permitiéndole jugar a más de 40 años de juegos en su televisión a través de una conexión HDMI. Evercade Vs incluye su propio mando basado en los alabados controles de la portátil Evercade, con un increíblemente cómodo D-Pad, X, Y, A, B y la incorporación de controladores de disparo adicional con L1, L2, R1 y R2. El mando cuenta con un cable de 3 metros que permite una longitud cómoda entre la consola y tu sofá. La Evercade VS admite soporte para 4 controladores USB a través de sus puertos frontales, lo que implica que se puedan tener hasta cuatro jugadores en títulos compatibles. La consola admite mando que no sean originales de Evercade VS; entre los que se incluyen los inalámbricos mediante conexión USB-A y puede utilizarse como una función de mapeo de rayos.

Los cartuchos IREM Arcade 1 y TOAPLAN Arcade 1 para Evercade VS se comercializarán el próximo 24 de noviembre de 2022.

