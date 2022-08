JUEGA COMO UN LOCO CON EA SPORTS MADDEN NFL 23

DISPONIBLE HOY EN TODAS LAS PLATAFORMAS

Los aficionados ya están disfrutando del sistema de juego FieldSENSE™ que cambia el juego y ofrece más control en cada jugada

Explora los cambios y mejoras en todos los modos de juego de Madden NFL: Franchise, Ultimate Team, Face of the Franchise y más

El comienzo de la temporada 2022 de la National Football League (NFL) está a la vuelta de la esquina y hoy Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) ha lanzado EA SPORTS Madden NFL 23 para Sony PlayStation®5, Microsoft Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One, PC a través de la app de EA para Windows, Origin™, Steam® y Epic Games Store en todo el mundo. Con el entrenador homónimo John Madden protagonizando todas las portadas y con la novedad del sistema de juego FieldSENSE™ para las versiones de PS5™ y Xbox Series X|S, Madden NFL 23 ofrece la experiencia de simulación de fútbol 11v11 más auténtica hasta la fecha.

Los aficionados de todo el mundo han experimentado FieldSENSE y la nueva base de juego consistente y ultra realista que establece a través del acceso anticipado y ahora, todo el mundo puede mostrar sus habilidades gracias al nuevo nivel de control que aporta. FieldSENSE ofrece un mayor realismo en el campo a través de la tecnología de ramificación de la animación que permite que Hit Everything redefina las interacciones en la defensa, mientras que las nuevas mecánicas como 360 Cuts permiten a los jugadores cambiar de dirección en un instante con los portadores de la pelota, y Skill Based Passing ofrece a los jugadores un control total para colocar la pelota exactamente donde quieran. Además, las mejoras en los sistemas de juego principales aportan un nuevo nivel de equilibrio con mejoras en las coberturas defensivas, la carrera de pases y la contención de los quarterbacks cuando están en movimiento.

«El cariño del entrenador Madden por el fútbol americano ha marcado para siempre este deporte, y todos nosotros estamos profundamente orgullosos de seguir dando la bienvenida a millones de personas para que experimenten esa pasión a través de Madden NFL», dijo Cam Weber, EVP y Group GM de EA SPORTS. «Estamos emocionados por presentar a una nueva generación de aficionados los innovadores niveles de autenticidad y la realista jugabilidad de Madden NFL 23, todo ello inspirado por el entrenador Madden.»

La representación exacta de las vistas de la NFL y sus jugadores, a través de la asociación de EA con la NFL Players Association y OneTeam Partners, es fundamental para Madden NFL. En Madden NFL 23, los nuevos tipos de cuerpo de los jugadores, mejoras en los parecidos de los jugadores y los entrenadores, y las equipaciones reconstruidas con los nuevos escaneos del cuerpo completo de los jugadores de la NFL y del día del partido, elevan la autenticidad en todo el juego. The Franchise Mode se beneficia de las nuevas mejoras en la Agencia Libre y en los Contratos, con la adición de Etiquetas de Jugador y Motivaciones que ayudan a impulsar la toma de decisiones de los jugadores, mejoras en el Scouting y una mejor Lógica de Comercio. Mientras que, Face of the Franchise: La Liga, permite a los aficionados elegir entre cinco posiciones de habilidad para construir una carrera legendaria en la NFL mientras luchan por entrar en el Club Madden NFL 99. En Madden Ultimate Team™ los fans pueden explorar la construcción simplificada de equipos y competir cuando quieran mientras crean su lista más poderosa de estrellas actuales y legendarias de la NFL. Tanto el Patio como el KO de las Superestrellas regresan para los jugadores que buscan un juego rápido y divertido con sus amigos en el que no se aplican las reglas normales.

Madden NFL 23 Mobile vuelve en su novena temporada con la experiencia más auténtica y envolvente de la NFL en el móvil. Los jugadores disfrutarán de una serie de mejoras visuales y de juego, como la progresión que se traslada de un año a otro, un portal de intercambios actualizado para subir de nivel a tu equipo, y mejoras visuales pioneras en el mundo de los móviles, como nuevas esculturas corporales, ajustes climáticos, animaciones de la pantalla gigante e iluminación.

La clasificación de Madden NFL 23 Championship Series (MCS) comienza el sábado 20 de agosto, cuando los jugadores compiten por un puesto en el Ultimate Kickoff. Sintoniza los días 7 y 9 de septiembre para ver quién gana el primer MCS Major de la temporada en Twitch y YouTube. El registro sigue abierto para los jugadores interesados que aspiran a convertirse algún día en un campeón de la Ultimate Madden Bowl y pueden INCRIBIRSE AQUÍ. Consulta el Reglamento Oficial para más detalles.

Mira el tráiler de lanzamiento de Madden NFL 23 aquí

Madden NFL 23 está desarrollado en Orlando, Florida y Madrid, España por EA Tiburon para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC a través de EA app para Windows, Origin™, Steam® y Epic Games Store. Descarga ya Madden NFL 23 Mobile en la Apple App Store o Google Play Store .