PSYCHONAUTS 2: THE MOTHERLOBE EDITION – La Edición Coleccionista y la edición física, ya disponibles para su reserva. LAS EDICIONES COLECCIONISTA PARA XBOX SERIES X|S Y PLAYSTATION 4 Y LAS EDICIONES FÍSICAS SE PUEDEN RESERVAR

iam8bit y Skybound Games, junto la Editora Xbox Game Studios y los desarrolladores Double Fine Productions, se complacen en anunciar que ya se pueden hacer las reservas para la versión física y la Edición Coleccionista del psicodélico juego de plataformas aclamado por la crítica Psychonauts 2. Psychonauts 2: The Motherlobe Edition estará disponible para Xbox Series X/Xbox One y PlayStation 4 el 27 de septiembre de 2022 en tiendas, y la edición de coleccionista exclusiva de iam8bit llegará más adelante este año junto con el vinilo Essential Edition.. Los aficionados ahora pueden reservar la edición física, llamada Psychonauts 2: The Motherlobe Edition, en tiendas minoristas de todo el mundo, así como reservar la Edición Coleccionista exclusivamente en iam8bit.com.

Aquí se puede ver un nuevo tráiler que muestra las ediciones físicas de Psychonauts 2 y la Edición Coleccionista para Xbox Series X/Xbox One y PlayStation.

«Me hace ilusión este lanzamiento porque no me quito de la cabeza ‘Welcome to My Mind’ desde que el juego salió el año pasado», ha dicho Tim Schafer, fundador de Double Fine Productions. «Espero que lanzar esta canción al mundo (junto con el arte inédito y el resto de la banda sonora) también la saque de mi mente para poder pensar en otras cosas».

La edición física de Psychonauts 2 para Xbox Series X/Xbox One y PlayStation 4 es una experiencia imaginativa para coleccionistas y para aquellos que tengan que hacer un regalo. Las ediciones de venta al público vienen en una funda exterior lenticular con una hoja de cubierta, y contarán con un conjunto de seis tarjetas de arte de dos caras que muestran el arte final y el arte conceptual del juego, seis pegatinas premium troqueladas junto con un código de descarga digital que da acceso a inéditos materiales entre bambalinas.

La Edición Coleccionista de Psychonauts 2, exclusiva de iam8bit, aprovecha el poder de lo psicodélico. Todo en la Edición Coleccionista recuerda el estilo vibrante y alucinante de Psychonauts 2, desde un libro con la historia y el arte de Psychonauts hasta el propio diseño de la caja. La lista completa de artículos de la Edición Coleccionista incluye:

Psychonauts 2: The Motherlobe Edition con portada reversible, tarjetas artísticas, una funda lenticular y el juego de pegatinas troqueladas

Caja de la Edición Coleccionista Premium

Versión física del Psychonauts original, disponible en formato físico por primera vez, retrocompatible con Xbox One

Código de descarga digital para los tres volúmenes de la banda sonora original de Psychonauts 2

Juego de cinco pines con el Festín de los Sentidos

Un poster de 45×60 cm de Blacklight con el protagonista, Raz

“How are you feeling?” Póster del arquetipo de Raz hecho por el animador senior de Double Fine Chris Lam

Hoja de pegatinas

Además de las ediciones físicas, los amantes de la música y los jugadores pueden reservar los discos de vinilo de Psychonauts 2 Essential Edition (2xLP) y Complete Edition Box Set (6xLP). Estos discos psicodélicos incluyen la música del juego de Peter McConnell y el arte del álbum de Arno Kiss. La edición de coleccionista vendrá en una caja de la mejor calidad, con una hipnótica alfombrilla deslizante, e incluye los tres volúmenes de la banda sonora, así como el tema «Cosmic I» con Jack Black. Por último, los fans podrán completar su colección de ensueño de Psychonauts 2 con un libro de arte de más de 250 páginas, que ya puede reservarse en iam8bit.com.

Psychonauts 2 se considera uno de los juegos de plataformas más imaginativos que se pueda conseguir; obtuvo numerosos premios como juego el año, incluyendo «Juego del Año en Xbox» en los Golden Joystick Awards 21 y estuvo nominado en múltiples categorías en los premios The Game Awards, DICE y BAFTA Game Awards. La secuela moderniza los elementos cerebrales del primer juego que fueron la razón por la que los jugadores han vuelto en busca de más contenido

El extraño paisaje de Psychonauts 2 se nos muestra a través de la visión de un soñador niño de 10 años que posee habilidades psíquicas, lo que permite a los fans experimentar los peligros oscuros que llevan al pánico con la ingenua empatía de un crío. Aunque los seguidores de la serie han esperado más de 15 años para jugar a la secuela de Psychonauts, para nuestro aspirante a psiconauta, Raz, apenas han transcurrido unos días. En lugar de nombrarle psiconauta con todos los derechos, el segundo de a bordo de los psiconautas, Hollys Forsythe, le coloca a Raz en el pecho la etiqueta de «becario». En ese momento comienza una nueva aventura con personajes estrambóticos, mundos mentales que hay que explorar y siniestros sucesos que hay que solucionar.