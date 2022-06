Curse of the Scarab, la Season 2 del Year 6, llega a For Honor

Curse of the Scarab, la Season 2 del Year 6, llega a For Honor A punto de poner ya un pie en el fin de semana compartimos con vosotros el anuncio de Curse of the Scarab, la Season 2 del Year 6 de For Honor, que se lanzará el 16 de junio.

Tras el Gran Cataclismo, Bolthorn usó el poder de las reliquias robadas para salvar a su gente, desatando, sin saberlo, una terrible maldición sobre Heathmoor. Esta temporada, inspirada en la mitología egipcia, introduce un nuevo aspecto de Héroe, un nuevo Battle Pass, un nuevo Battle Bunde y el evento Justicia de faraones, además de traer de vuelta los Campos de entrenamiento, que se centrarán en los cambios de vulnerabilidad de la ruptura de guardia, entre el 30 de junio y el 7 de julio.

Una maldición asola Heathmoor, y trae consigo una oleada de nuevo contenido al juego

Hoy, Ubisoft ha anunciado que Curse of the Scarab, la Season 2 del Year 6 de For Honor, se lanzará el 16 de junio. Tras el Gran Cataclismo, Bolthorn usó el poder de las reliquias robadas para salvar a su gente, desatando, sin saberlo, una terrible maldición sobre Heathmoor. Esta temporada, inspirada en la mitología egipcia, introduce un nuevo aspecto de Héroe, un nuevo Battle Pass, un nuevo Battle Bunde y el evento Justicia de faraones, además de traer de vuelta los Campos de entrenamiento, que se centrarán en los cambios de vulnerabilidad de la ruptura de guardia, entre el 30 de junio y el 7 de julio.

Curse of the Scarab cambiará la ambientación del juego para reflejar la maldición que ha caído sobre Heathmoor. Los jugadores podrán acceder a la historia “Las arenas de la ruina”, que consta de tres pequeñas partes que darán a conocer las motivaciones de Bolthorn para usar las reliquias robadas y condenar a su tierra sin saberlo; la primera parte se lanzará el 17 de junio. Por otro lado, el nuevo evento Justicia de faraones ofrece una nueva variante del modo de juego Dominio, armas saqueables, un pase de evento gratuito y nuevas órdenes. El evento se jugará en el mapa Fuerte fluvial, en el que habrá actualizaciones artísticas y de ambientación, y tendrá lugar entre el 16 de junio y el 7 de julio. Más adelante en la temporada se darán a conocer otras sorpresas.

El Battle Pass de la Season 2 del Year 6 estará disponible en el momento del lanzamiento, con 100 niveles de recompensas que irán ligadas a la temática de la temporada. El Battle Pass tradicional puede adquirirse por 9.99 €, o como parte del Battle Bundle, que cuesta 24.99 € e incluye el Battle Pass y el desbloqueo instantáneo de 25 niveles. Con el lanzamiento de la temporada también habrá disponible una nueva apariencia de Héroe, Bolthorn el Maldito, por 25 000 piezas de Acero o por 11.99 €.

Con una comunidad de más de 30 millones de personas, For Honor está disponible en Xbox One, Xbox Series X | S y PC en Xbox Game Pass, así como en PlayStation®4 y Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft. For Honor se puede jugar también en PlayStation®5 y Xbox Series X | S gracias a su función de retrocompatibilidad.