No te pierdas la próxima edición de State of Play el jueves 2 de junio de Playstation #StateOfPlay

No te pierdas la próxima edición de State of Play el jueves 2 de junio

Sony Interactive Entertainment anuncia que este jueves, 2 de junio, a las 23:59h (hora peninsular) tendrá lugar el regreso de State of Play más de dos meses después de su última edición. En este nuevo contenido, todos los jugadores podrán disfrutar de 30 minutos de anuncios y actualizaciones del mundo de PlayStatrion®.

A lo largo de los 30 minutos de contenido se revelarán novedades de third parties de PlayStation®, además de ofrecer un vistazo a varios juegos en desarrollo para PlayStation® VR2.

¿Cómo ver en directo el State of Play del 2 de junio de 2022 sobre PS4, PS5 y PS VR2?

El State of Play de este jueves 2 de junio se puede seguir de dos formas: o bien a través del canal de Twitch de PlayStation o bien por medio de su canal de Youtube. Tendrá lugar a las 23:59 de la noche (hora local española) y durará 30 minutos.

Puedes verlo aquí en Frikipandi.com

Algunos rumores son:

El único juego confirmado hasta ahora es Horizon: Call of the Mountain, una nueva entrega para realidad virtual de la saga protagonizada por Aloy. No será el último que veamos para PS VR 2.

Sony adelantó que ha hecho una gran inversión y que prepara más de 20 juegos para el lanzamiento del periférico. Las apuestas son Half-Life Alyx, Resident Evil 4 VR, una secuela de Astro Bot. Verermos dentro unas horas lo que desvelan.

Sony comenta que podemos esperar noticias de sus colaboraciones con otras desarrolladoras y es imposible no pensar en dos: Square Enix y Capcom. Parece que uno puede ser Final Fantasy XVI

Capcom tiene aún pendientes los DLC de Resident Evil Village, el cual ha publicitado siempre con Sony y RE4 VR, Street Fighter VI o Resident Evil 4 Remake