The Big Con: Grift of the Year Edition – ¡Ya disponible!

De los desarrolladores independientes Mighty Yell y la editora Skybound Games, ¡La edición GRIFT OF THE YEAR de la aclamada aventura delictiva adolescente de los noventa, The Big Con ya está disponible! Además de estar disponible en Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam, The Big Con – y esta actualización gratuita, ahora está disponible en Nintendo Switch por primera vez . Con más de 2 horas de contenido totalmente nuevo, la EDICIÓN GRIFT OF THE YEAR incluye un juego de arcade Rad Ghost, cómicos personajes adicionales y nuevos coleccionables.

Una historia clásica de paso a la madurez impregnada de humor nostálgico al estilo de los noventa, The Big Con está protagonizado por Ali, una adolescente convertida en estafadora que intenta salvar, de todas las maneras posibles, el videoclub de su madre de unos mafiosos sin escrúpulos. En esta divertida edición actualizada de la exitosa aventura, los jugadores encontrarán astutos rompecabezas, diálogos ingeniosos, coleccionables increíbles y locas misiones. La forma en que ganas tu dinero está en tus manos: carteristas, cerraduras, señales persuasión, robo de premios, disfraces e incluso domina el nuevo juego de arcade Rad Skater.

Si pensabas que habías terminado con The Big Con, piénsalo de nuevo, ya que agrega un mínimo de dos horas de contenido completamente nuevo, ese juego de arcade Rad Ghost, personajes cómicos adicionales y nuevos coleccionables.

La actualización de The Big Con: Grift of the Year Edition está disponible de forma gratuita en PC, Xbox Series X|S, Xbox One y Nintendo Switch.