¡Ya puedes ver en acción Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5!

¿Listo para disfrutar de un emocionante vídeo con imágenes de juego? En colaboración con el conocido creador Enduro – Game (https://www.youtube.com/c/EnduroGame) ya está aquí el primer vídeo de juego de Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5. ¡Salta, lleva a cabo la espectacular maniobra scrub y corre tan rápido como puedas! Esta temporada, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 cuenta con una jugabilidad mejorada gracias a un perfeccionamiento del control de la moto, que aporta más libertad y precisión. Incluso la dirección ha sido revisada, para una guía más precisa en cualquier situacion sobre el terreno; por último, pero no por ello menos importante, el sistema de suspensión y la gestión del derrape se han perfeccionado, permitiendo ser más agresivo sin caer al abrir el acelerador al final del derrape.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 también cuenta con muchas ayudas para los recién llegados con la Future Academy, un amigable tutorial que te guiará en el dominio de los fundamentos del Supercross.

Puedes ver el tráiler de juego en el siguiente enlace:

https://youtu.be/36X-UbDFws8

Tras el increíble éxito de la edición pasada, ¡los deportes electrónicos (E-sport) regresan también a Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5, empujando a los jugadores a utilizar toda su habilidad y actitud para convertirse en una leyenda en el Campeonato eSX patrocinado por Yamaha!

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 estará disponible en todo el mundo el 17 de marzo de 2022 en PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC®/STEAM.