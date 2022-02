Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith Tráiler CG con ILM

Para celebrar el lanzamiento de Star Wars: The Old Republic Legacy of the Sith y los 10 años de historias de Star Wars a través de los tráileres CG llenos de acción del juego, BioWare, LucasFilm Games e Industrial Light & Magic (ILM), la empresa de efectos especiales líder en el mundo fundada por George Lucas, han colaborado en un nuevo tráiler cinematográfico de lanzamiento que prepara el escenario para los eventos de la expansión.

El nuevo tráiler CG titulado “Disorder” se estrenará mañana, martes 15 de febrero a las 8AM PT en YouTube, el próximo icónico tráiler CG de BioWare y Lucasfilm Games para Star Wars: The Old Republic.

Los fans pueden suscribirse o configurar un recordatorio ahora para ver el nuevo tráiler explosivo de Legacy of the Sith, ‘Disorder’, en el siguiente enlace: https://youtu.be/QgbMAdtp7aE

Puedes ver un montaje especial del décimo aniversario de Star Wars: The Old Republic de los avances cinemáticos épicos del juego a lo largo de los años aquí.

El lanzamiento de Star Wars: The Old Republic – Legacy of the Sith el 15 de febrero continuará el año de celebración del décimo aniversario del amado MMORPG que brindará a los jugadores una variedad de contenido nuevo, actualizaciones y actividades durante 2022. Además de la nueva expansión de la emocionante historia de Star Wars: The Old Republic, la muy esperada función de Estilos de Combate agregará un nuevo nivel de personalización de las armas y habilidades de los personajes, lo que brinda a los jugadores aún más opciones para crear el personaje de Star Wars de sus sueños.

About Legacy of the Sith

La última expansión de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, continuará construyendo sobre la masiva y dinámica historia de Star Wars, enviando a los jugadores a una campaña militar para asegurar un planeta vital para su facción mientras descubren el plan definitivo del Sith renegado, Darth Malgus. Además del nuevo contenido narrativo y las misiones desafiantes para completar junto con amigos y otros jugadores, la expansión trae una variedad de mejoras a la experiencia del jugador con el nuevo sistema, Estilos de Combate, que expandirá las opciones del jugador y una gran variedad de mejoras de la calidad de vida. El lanzamiento de “Legacy of the Sith” marca el comienzo de la celebración por el décimo aniversario del juego, el cual introducirá durante 2022 nuevos contenidos, eventos, actualizaciones y mucho más. Para obtener más información sobre Star Wars: The Old Republic y la expansión Legacy of the Sith, visite: https://www.swtor.com/legacyofthesith