Anunciado el estreno de Voice of Cards: The Forsaken Maiden en febrero en formato digital para para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC a través de Steam

Disfruta de una nueva aventura de la serie Voice of Cards de la mano de Yoko Taro, creador de la serie NieR

SQUARE ENIX® ha anunciado hoy Voice of Cards®: The Forsaken Maiden, la nueva entrega de la serie de RPG con cartas Voice of Cards, que estará disponible en formato digital para Nintendo Switch™, PlayStation®4 y PC a través de Steam® a partir del 17 de febrero de 2022. Voice of Cards: The Forsaken Maiden es un juego independiente que tanto los jugadores nuevos como los fans de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars podrán disfrutar y en el que todo se desarrolla a través de las cartas.

El tráiler del anuncio puede verse aquí: https://youtu.be/S1tdy1aBA1U

En la segunda entrega de la serie Voice of Cards podrás evadirte en un mundo de cartas ilustradas que cobran vida una vez más gracias al equipo creativo responsable de las populares series NieR® y Drakengard®: el director creativo YOKO TARO (serie Drakengard, serie NieR), el director musical Keiichi Okabe (Drakengard 3, serie NieR) y el diseñador de personajes Kimihiko Fujisaka (serie Drakengard). Esta aventura por turnos transcurre en un remoto archipiélago que ha estado protegido por sacerdotisas durante generaciones, pero que ahora se enfrenta a la destrucción, y en el papel del protagonista tendrás que salvar a los isleños. Zarpa a alta mar junto a Latys, una chica que no ha conseguido convertirse en sacerdotisa, en esta conmovedora historia ambientada en un mundo de belleza melancólica.

Los fans de YOKO TARO podrán comprar un lote inspirado en sus otras obras que incluye el juego Voice of Cards: The Forsaken Maiden y los siguientes contenidos descargables temáticos para el juego:

Atuendo de muñecos: Un diseño adicional para los atuendos de Berber, Latys y Lalo.**

Un diseño adicional para los atuendos de Berber, Latys y Lalo.** Emblema del escuadrón YoRHa: Sustituye el reverso de las cartas por el emblema del escuadrón YoRHa.**

Sustituye el reverso de las cartas por el emblema del escuadrón YoRHa.** Ficha de 2B: Un diseño inspirado en 2B para el avatar del jugador que se puede usar en el mapa del mundo.

Un diseño inspirado en 2B para el avatar del jugador que se puede usar en el mapa del mundo. Tablero de Ciudad copiada: Un tablero de combate y una caja de gemas inspirados en Ciudad copiada.

Un tablero de combate y una caja de gemas inspirados en Ciudad copiada. Mesa de las formas de vida mecánicas: Un diseño de la mesa inspirado en las formas de vida mecánicas.**

Un diseño de la mesa inspirado en las formas de vida mecánicas.** Tocadiscos de la Resistencia : Puedes cambiar la música de fondo por una canción que recuerda a los androides que combatieron a muerte por el bien de la humanidad.**

Puedes cambiar la música de fondo por una canción que recuerda a los androides que combatieron a muerte por el bien de la humanidad.** Conjunto de píxel art: Cambia las ilustraciones de todos los personajes y enemigos por píxel art.**

*Los objetos que incluye este lote se podrán comprar individualmente tras el lanzamiento del juego.

**En determinadas secciones el aspecto no cambiará.

Quienes reserven Voice of Cards: The Forsaken Maiden en Nintendo Switch™ o STEAM® recibirán el contenido descargable «Ballena de la suerte», que sustituye el reverso de las cartas por una ballena legendaria que supuestamente trae buena suerte, y el contenido descargable «Mesa de teselas de mar», que cambia el aspecto de la mesa por uno inspirado el océano.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden estará disponible en formato digital para Nintendo Switch™, PlayStation®4 y PC a través de Steam® a partir del 17 de febrero de 2022.

Ya puedes reservarlo en Nintendo Switch™ y Steam®.

Más información: https://voiceofcards.square-enix-games.com/en_US/