Hoy es un momento histórico. Nos complace anunciar que las franquicias de renombre mundial y las personas talentosas de Activision Blizzard se unen al Team Xbox». Así se ha llevado a cabo un anuncio que sin duda cambia las reglas del juego, en una industria que ve cómo Microsoft se lo está comiendo todo. Ya sucedió con Bethesda y el beneficiado fue el usuario.Microsoft adquirirá Activision Blizzard por 60.300 millones.

Microsoft ha anunciado la compra de Activision Blizzard, una de las mayores empresas de videojuegos del mundo, por 68.700 millones de dólares (unos 60.300 millones de euros). Una cifra que la convierte no solo en la mayor operación corporativa de la historia del gigante tecnológico, sino en la más importante que se ha realizado nunca en el sector.

Los juegos legendarios, el entretenimiento interactivo inmersivo y la experiencia en publicación aceleran el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft en dispositivos móviles, PC, consolas y la nube.

Efectivamente, Bethesda se unió a Microsoft y a Team Xbox en marzo de 2021 y muchos se llevaron las manos a la cabeza. La colaboración traerá perlas a la comunidad de jugadores como Redfall o Starfield, calendarizados a priori para este mismo 2022. La unión ahora con Activision Blizzard abre un mar de posibilidades ante nosotros, con un sello de calidad de Xbox que se avecina insondable para el futuro.

Esta compra confirma la apuesta que en los últimos años ha realizado Microsoft por reforzar su división de gaming y darle más peso dentro del negocio de la compañía.

En concreto, en septiembre de 2014, Microsoft pagó 2.500 millones de dólares (2.207 millones de euros) por hacerse con el estudio sueco Mojang, que había convertido su videojuego Minecraft en uno de los más populares del momento.

Sin embargo, fue con la compra de ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks, con la que confirmó que su apuesta por ser un líder en videojuegos iba en serio. Microsoft invirtió en septiembre de 2020 alrededor de 7.500 millones de dólares (6.622 millones de euros) en el dueño de franquicias como Fallout o DOOM.

Y ahora, recién estrenado el año 2022, Microsoft da el golpe definitivo con la adquisición de Activision Blizzard y King, una operación que permite a la empresa situarse en el pódium mundial de la industria de los videojuegos, solo por detrás de Tencent Games, la división de juegos del gigante chino, y Sony.

¿Qué juegos ‘tiene’ Activision Blizzard? Ahora, para Xbox

Overwatch, la saga Diablo, todas las entregas de Call of Duty, World of Warcraft… ¡Y es que la lista no para! Si algo ha hecho Activision Blizzard en estas últimas décadas es trabajar incansablemente para tener contentos a sus jugadores, que llevan años y años comprando sus obras. Todo su éxito ha servido para atraer la mirada de un magnate de la escena como es Microsoft.

Microsoft ha anunciado hoy sus planes de adquirir Activision Blizzard Inc. por 68.700 millones de dólares. Activision Blizzard es una empresa líder en el desarrollo de videojuegos y una editora de contenido de entretenimiento interactivo con juegos legendarios como Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Diablo, Overwatch y Hearthstone. Esta adquisición acelerará el crecimiento del negocio de videojuegos de Microsoft en móviles, PC, consolas y en la nube, y proporcionará elementos para la construcción del metaverso.

Puedes encontrar todos los detalles, incluidas las declaraciones de Satya Nadella, CEO de Microsoft; Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming; y Bobby Kottick, CEO de Activision Blizzard, en los siguientes enlaces, incluido también un documento sobre la visión de Microsoft en materia de videojuegos.

A continuación, las principales conclusiones de la noticia:

La adquisición prevista incluye franquicias icónicas de los estudios Activision , Blizzard y King como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty y Candy Crush, además de las actividades globales de esports a través de la Major League Gaming. La empresa tiene estudios en todo el mundo con casi 10.000 empleados.

La adquisición refuerza el catálogo de Game Pass de Microsoft, que planea lanzar los juegos de Activision Blizzard en Game Pass.

Con los casi 400 millones de jugadores activos mensuales de Activision Blizzard en 190 países y sus franquicias multimillonarias, esta adquisición convertirá a Game Pass en una de las ofertas de contenido de juegos más atractivas y diversas del sector.

Con tres mil millones de personas jugando activamente en la actualidad, y alimentada por una nueva generación inmersa en las alegrías del entretenimiento interactivo, los juegos son ahora la forma más grande y de más rápido crecimiento. de entretenimiento Hoy, Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) anunció planes para adquirir Activision Blizzard Inc. (Nasdaq: ATVI), líder en desarrollo de juegos y editor de contenido de entretenimiento interactivo. Esta adquisición acelerará el crecimiento del negocio de juegos de Microsoft en dispositivos móviles, PC, consolas y la nube, y proporcionará elementos básicos para el metaverso.

Bobby Kotick continuará como director ejecutivo de Activision Blizzard, y él y su equipo mantendrán su enfoque en impulsar los esfuerzos para fortalecer aún más la cultura de la empresa y acelerar el crecimiento comercial. Una vez que se cierre el trato, el negocio de Activision Blizzard informará a Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming.

“Los juegos son la categoría de entretenimiento más dinámica y emocionante en todas las plataformas en la actualidad y jugarán un papel clave en el desarrollo de plataformas de metaverso”, dijo Satya Nadella, presidente y director ejecutivo de Microsoft. “Estamos invirtiendo profundamente en contenido de clase mundial, comunidad y la nube para marcar el comienzo de una nueva era de juegos que pone a los jugadores y creadores primero y hace que los juegos sean seguros, inclusivos y accesibles para todos”.

“A los jugadores de todo el mundo les encantan los juegos de Activision Blizzard, y creemos que los equipos creativos tienen su mejor trabajo por delante”, dijo Phil Spencer, director ejecutivo de Microsoft Gaming. “Juntos construiremos un futuro en el que las personas puedan jugar los juegos que quieran, prácticamente en cualquier lugar que deseen”.

“Durante más de 30 años, nuestros equipos increíblemente talentosos han creado algunos de los juegos más exitosos”, dijo Bobby Kotick, director ejecutivo de Activision Blizzard. “La combinación del talento de clase mundial y las extraordinarias franquicias de Activision Blizzard con la tecnología, la distribución, el acceso al talento, la visión ambiciosa y el compromiso compartido con los juegos y la inclusión de Microsoft ayudarán a garantizar nuestro éxito continuo en una industria cada vez más competitiva”.

Los dispositivos móviles son el segmento más grande en juegos, con casi el 95% de todos los jugadores a nivel mundial disfrutando de juegos en dispositivos móviles. A través de grandes equipos y gran tecnología, Microsoft y Activision Blizzard permitirán a los jugadores disfrutar de las franquicias más inmersivas, como “Halo” y “Warcraft”, prácticamente en cualquier lugar que deseen. Y con juegos como “Candy Crush”, el negocio móvil de Activision Blizzard representa una presencia significativa y una oportunidad para Microsoft en este segmento de rápido crecimiento.

La adquisición también refuerza la cartera de Game Pass de Microsoft con planes para lanzar juegos de Activision Blizzard en Game Pass, que ha alcanzado un nuevo hito de más de 25 millones de suscriptores. Con los casi 400 millones de jugadores activos mensuales de Activision Blizzard en 190 países y franquicias de tres mil millones de dólares, esta adquisición hará de Game Pass una de las alineaciones de contenido de juegos más atractivas y diversas de la industria. Al cierre, Microsoft tendrá 30 estudios internos de desarrollo de juegos, junto con capacidades adicionales de publicación y producción de deportes electrónicos.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y la finalización de la revisión regulatoria y la aprobación de los accionistas de Activision Blizzard. Se espera que el acuerdo se cierre en el año fiscal 2023 y se sumará a las ganancias por acción no GAAP al cierre. La transacción ha sido aprobada por las juntas directivas de Microsoft y Activision Blizzard.

¿Es la compra de Activision Blizzard por Xbox una mala noticia para PlayStation?

Candy Crush, Crash Bandicoot, Bubble Witch Saga, Hearthstone, Spyro, StarCraft… No, no, si es que la lista no para. Pet Rescue, Skylanders, Tony Hawk, Guitar Hero, Diamond Diaries Saga, Farm Heroes Saga… Si finalmente todos estos videojuegos evolucionarán con exclusividad en videoconsola para Xbox. ¡Que tiemble PlayStation!

En realidad Sony no debe temer los movimientos ni de Xbox, ni de Nintendo ni de ningún otro competidor, pues PlayStation se vale por sí mismo para ofrecer un gran producto año tras año. Evidentemente, la magnitud que está alcanzando su contraparte nunca es buena noticia, pero si la escena crece ellos mismo podrán aprovecharlo.

Pero no se sabe si esos juegos serán en exclusiva para Sbox o mantinen las franqucias para PS5. Pero si lo ponen en exclusiva para Xbox tendra´n que trabajar mas duro por que son grandes franquicias.