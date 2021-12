Way Down, el videojuego de la película, ya está disponible en PlayStation

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia que ya está disponible Way Down, el videojuego de la película dirigida por Jaume Balagueró, en PlayStation 4 y compatible con PlayStation 5. Ha sido desarrollado por FAS3, un equipo madrileño de jóvenes desarrolladores con el apoyo de PlayStation Talents, Gammera Nest y Mediaset Games y ya está a la venta en PlayStation Store a un precio de 19,99€ y PEGI +3.

Way Down el videojuego narra la historia del robo del Banco de España durante el Mundial de fútbol de Sudáfrica en 2010. El jugador deberá sortear a los guardas y hallar el modo de entrar en la famosa cámara acorazada más segura del mundo, mientras todo el país celebra el acontecimiento deportivo más importante de los últimos tiempos. No será fácil, pero ni las leyes de estado, ni las leyes de la física asustan a Thom Johnson, el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo quebrar el secreto para acceder a su interior y encontrar un pequeño tesoro en tan solo 10 días.

El videojuego llega en exclusiva a PlayStation®4 y PlayStation®5, cuyo film, protagonizado por un elenco internacional, ya se puede ver en cines.

FAS3 fue finalista en la 3ª Edición de los Premios PlayStation Talents con su juego Albacete Warrior y también está trabajando en el desarrollo del videojuego de la película Malnazidos, que llegará a comienzos de 2022.

