Anunciados los contenidos de la actualización gratuita de Outriders

SQUARE ENIX® tiene el placer de anunciar NEW HORIZON, una gran actualización de contenido completamente gratis para OUTRIDERS™, el intenso juego de rol y disparos donde para sobrevivir hay que luchar, creado por People Can Fly, los desarrolladores de Gears of War: Judgment y BULLETSTORM, junto a Square Enix External Studios, responsables de SLEEPING DOGS® y JUST CAUSE.

https://youtu.be/zGW33BBohTI

NEW HORIZON, la enorme actualización gratuita de OUTRIDERS, estará disponible el 16 noviembre. Con ella presentamos cuatro nuevas expediciones, un sistema de transfiguración totalmente nuevo y nuevos diseños de armas; eliminamos los temporizadores de las expediciones; reequilibramos las clases, las habilidades y los modificadores y renovamos la tienda de expedición y los artículos de comerciante de Tiago. Además, hemos realizado muchas mejoras generales al juego. Esta gran actualización representa la culminación de meses de trabajo para mejorar la experiencia de juego de OUTRIDERS.

Y, por último, sigue explorando los secretos de Enoch en OUTRIDERS WORLDSLAYER, una expansión completa que llegará en 2022. No te pierdas el anuncio completo en primavera de 2022.

https://youtu.be/dJC_zT2Xzkc

«Llevamos mucho tiempo mejorando la experiencia de OUTRIDERS y con la actualización gratuita NEW HORIZON hemos mejorado y arreglado la mayoría de errores que habíamos recibido a través de los comentarios de los jugadores; justo antes de anunciar la gran expansión que llegará en 2022: WORLDSLAYER», cuenta Jon Brooke, subjefe de estudio en Square Enix External Studios. «Esta nueva versión definitiva de OUTRIDERS hace de esta la ocasión ideal para empezar, reiniciar o continuar el viaje a través de Enoch».

Para más información, mira el vídeo completo Transmisión #6 «Un nuevo horizonte» de OUTRIDERS aquí: https://www.youtube.com/watch?v=LHHFKFP4ryg

En su megablog encontraréis todos los detalles y la lista completa de cambios y correcciones de errores.

La actualización gratuita OUTRIDERS NEW HORIZON estará disponible mañana, 16 de noviembre de 2021, a las 18:00 CET.

OUTRIDERS ya está disponible en PlayStation®5; PlayStation®4; Xbox Series X|S; Xbox One; Steam, Epic Games Store y GeForce NOW para PC; y en Google Stadia.

Para obtener más información, visita www.outriders.net